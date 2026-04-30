2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vörös kezek a hidegben.A kéz vagy az ujjak fagyási kockázata a szabadban hideg időben a téli fagy miatt.
Utazás

Fél évszázados hidegrekord dőlt meg Magyarországon: rossz hírt közöltek a meteorológusok a folytatásról

Pénzcentrum
2026. április 30. 19:31

Csütörtök hajnalban 50 éves hidegrekord dőlt meg Magyarországon a HungaroMet mérései szerint. A legalacsonyabb hőmérsékletet Lénárddarócon regisztrálták, ahol -5 fokig süllyedt a levegő hőmérséklete. A jelenség mögött a derült égbolt, a száraz talaj és a szélcsendes időszakok együttes hatása állt. A szakemberek szerint a fagyos időjárás még nem ért véget, péntek hajnalban újabb mínuszok várhatók.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint az ország egyik felében szelesebb, enyhébb idő volt, ahol a hőmérséklet pozitív tartományban maradt. Ugyanakkor az ország más részein hosszabb szélcsendes időszakok alakultak ki, az ég is kiderült, és a talajállapot is száraz volt, ami kedvezett a gyors lehűlésnek.

A legalacsonyabb hőmérsékletet Lénárddarócon mérték, ahol -5 fokig csökkent a levegő hőmérséklete. Ezzel megdőlt az 1976-ban, Kékestetőn mért országos hidegrekord.

A HungaroMet előrejelzése szerint a fagyos időszak nem ért véget: péntek hajnalban a csütörtökinél is nagyobb területen számíthatnak a legalacsonyabb hőmérsékletek 0 fok alatti értékre.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #magyarország #hőmérséklet #fagy #hideg #rekord #meteorológia #lehűlés #időjárás előrejelzés #hungaromet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Meghalt Erőss Anna

19:44
19:31
19:03
18:49
18:40
NAPTÁR
Tovább
2026. április 30. csütörtök
Katalin, Kitti
18. hét
Április 30.
A katonazene napja
Április 30.
Jazz világnap
Április 30.
A méhek napja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Várható érték
A várható értéken olyan gyors és meghatározott időre korlátozható értéknövekményt értünk, amelynek nagysága előre meghatározható, valószínűsíthető. A várható értéknek nagy szerepe van a növénybiztosításokban. A várható érték nemcsak a növény-, hanem az egyéb vagyonbiztosításoknál is alkalmazható, ha az előfeltételek a gyors és meghatározott értéknövekedés megvalósulására és megállapítására egyaránt fennállnak. (pl. növendékállatok biztosítása, az üzemszüneti biztosításban kieső nyereség megtérítése stb).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 30. 18:40
Teljes a kormány névsora: megvan, ki lesz a belügy- és az igazságügyi miniszter Magyar Péter kabinetjében
Pénzcentrum  |  2026. április 30. 17:59
Kvíz: Neked rémlik, mivel foglalkozott a molnár, a kádár, a kalmár? Lássuk, mennyit tudsz a régi magyar szakmákról!
Agrárszektor  |  2026. április 30. 19:29
Új korszak kezdődik május 1-től: ez mindenki életére hatással lehet
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm