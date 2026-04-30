Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében hirdették ki a tilalmat, amely már holnap életbe lép.
Fél évszázados hidegrekord dőlt meg Magyarországon: rossz hírt közöltek a meteorológusok a folytatásról
Csütörtök hajnalban 50 éves hidegrekord dőlt meg Magyarországon a HungaroMet mérései szerint. A legalacsonyabb hőmérsékletet Lénárddarócon regisztrálták, ahol -5 fokig süllyedt a levegő hőmérséklete. A jelenség mögött a derült égbolt, a száraz talaj és a szélcsendes időszakok együttes hatása állt. A szakemberek szerint a fagyos időjárás még nem ért véget, péntek hajnalban újabb mínuszok várhatók.
50 éves hidegrekord dőlt meg csütörtök hajnalban – közölte a HungaroMet a közösségi oldalán.
A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint az ország egyik felében szelesebb, enyhébb idő volt, ahol a hőmérséklet pozitív tartományban maradt. Ugyanakkor az ország más részein hosszabb szélcsendes időszakok alakultak ki, az ég is kiderült, és a talajállapot is száraz volt, ami kedvezett a gyors lehűlésnek.
A legalacsonyabb hőmérsékletet Lénárddarócon mérték, ahol -5 fokig csökkent a levegő hőmérséklete. Ezzel megdőlt az 1976-ban, Kékestetőn mért országos hidegrekord.
A HungaroMet előrejelzése szerint a fagyos időszak nem ért véget: péntek hajnalban a csütörtökinél is nagyobb területen számíthatnak a legalacsonyabb hőmérsékletek 0 fok alatti értékre.
