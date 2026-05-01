A francia autóversenyző magára haragította a PETA állatvédő szervezetet azzal, hogy elgázolt egy madarat, majd kevésbé sajnálkozóan nyilatkozott az esetről.
Pénteki focidömping: négy bajnokság, négy izgalmas meccs vár ránk
Május első péntekjén a magyar élvonaltól a spanyol La Ligáig több izgalmas mérkőzés vár a futballrajongókra, a tavaszi hajrában pedig minden pont felértékelődik.
A tavaszi hajrában minden pont felértékelődik, a csapatok pedig eltérő formában érkeznek az összecsapásokra. Az mai fociprogram már kora este, a hazai bajnoksággal elindul, majd a kontinens különböző pontjain folytatódik.
A nap egyetlen magyar mérkőzése nyitja a sort, ezt követi egy olasz bajnoki, majd egy angol–spanyol páros program. Bár klasszikus toprangadó ma este nem szerepel a kínálatban, a téttel bíró találkozók és az érdekes erőviszonyok így is garantálják a látványos futballt.
Fizz Liga: nem engedi el a dobogót a Zete
A Fizz Ligában a Zalaegerszegi TE a Puskás Akadémiát fogadja a 20 órakor kezdődő találkozón. A hazaiak az utóbbi hetekben hullámzó teljesítményt nyújtanak, győzelmek és vereségek váltják egymást. A vendég felcsútiak sem dicsekedhetnek stabil formával, ők is hasonló hullámvölgyben járnak.
A februári bajnokin a ZTE idegenben, a felcsúti stadionban győzött, miután az első félidő gól nélkül zárult, így a Puskás most revansra készülhet.
Serie A: ki marad a víz felett?
Olaszországban a Pisa a Leccét látja vendégül 20:45-ös kezdéssel, és elmondható, hogy Mindkét csapat komoly gondokkal küzd. A Pisa öt vereséggel a háta mögött érkezik, ami rendkívül aggasztó sorozat. A Lecce sincs sokkal jobb helyzetben, vereségek és döntetlenek váltják egymást az utóbbi időben.
A decemberi összecsapáson a Lecce hazai pályán minimális különbséggel nyert. A mostani találkozó a kiesés elleni küzdelem szempontjából is fontos lehet mindkét együttes számára.
Premier League: új edzővel megy Leedsbe a már kiesett Burnley
A Leeds United a Burnley csapatát fogadja 21 órától a Premier League pénteki nyitányán. A hazaiak az elmúlt fordulókban döntetleneket és győzelmeket halmoztak, ami vegyes, de összességében nem rossz teljesítmény. A Burnley ezzel szemben kifejezetten nehéz időszakban van, legutóbb sorozatban négy vereséget szenvedett el - nem meglepő, hogy menesztette a vezetőség Scott Parker vezetőedzőt.
Az őszi találkozón még a Burnley diadalmaskodott 2–0-ra hazai pályán, a jelenlegi formák alapján azonban most a Leeds tűnik esélyesebbnek.
La Liga: mint disznó a tükörjégen
A Girona FC az RCD Mallorcát fogadja szintén 21 órakor a La Ligában. Egyik csapat sem büszkélkedhet meggyőző formával, az elmúlt időszakot mindkettőjük esetében vereségek és változó eredmények jellemzik. A januári egymás elleni mérkőzésen a Girona idegenben nyert 2–1-re, így a Mallorca most visszavágásra készülhet. A spanyol bajnokság középmezőnyének csatája ez, ahol a tabellán elfoglalt hely javítása lehet a fő motiváció.
