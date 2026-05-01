Itt a bizonyíték, hogy csak papíron van 4 évszak Magyarországon: a hosszúhétvégén berobban a nyár, ennyi fokra kell számítani
Itt a bizonyíték, hogy csak papíron van 4 évszak Magyarországon: a hosszúhétvégén berobban a nyár, ennyi fokra kell számítani

2026. május 1. 07:29

A hosszú hétvégén napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Bár a péntek hajnal még fagyos lesz, a nappali órákban markáns felmelegedés kezdődik. Ennek köszönhetően szombatra és vasárnapra már szinte mindenütt 20 Celsius-fok felett alakulnak a csúcshőmérsékletek - írja a HungaroMet a Facebookon.

Pénteken a hideg reggelt követően 15 és 19 fok közé melegszik a levegő. Ezen a napon még több szétterülő gomolyfelhő jelenhet meg az égen. A hétvége előrehaladtával azonban a felhőzet mennyisége fokozatosan csökken.

Szombaton már kevesebb, vasárnap pedig alig lesz felhő, így egyre inkább a zavartalan napsütésé lesz a főszerep. Csapadék a pihenőnapok alatt egyáltalán nem valószínű.

Időjárási térkép. Forrás: HungaroMet/Facebook

A jelentős felmelegedés mellett a légmozgás is meghatározó lesz. Eleinte az északi és északkeleti, majd vasárnaptól a délkeletire forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik.
NEKED AJÁNLJUK
2026. május 1.
Nem is hinnéd, de komoly pénzeket fizetnek ki manapság ezért a lejárt termékért: elképesztő harc dúl a háttérben
2026. április 30.
Balásy Zsolt: eddig 9-ből 9 magyar kormány szar volt, ezért is kell sürgősen bevezetni az eurót
2026. április 30.
Óriási tévúton jár rengeteg magyar munkavállaló: sokkal többet dolgoznak észrevétlenül, garantált a kiégés?
2026. április 30.
Sokkoló, ami kiderült az új érettségi rendszerről: ez vár valójában a magyar diákokra május 4-től, jobb ha még most felkészülnek
2026. április 30.
Áremeléssel indítják a szezont a népszerű fürdők: ezzel a trükkel viszont akár féláron is csobbanhatsz 2026-ban
1
3 hete
Autóval mennél a horvát tengerpartra idén? Hidegzuhanyként érhet, ami a benzinkutakon vár
2
5 napja
Orient Expressz jegyárak: itt a menetrend, erre zakatol az Orient Express 2026-ban
3
4 napja
Vége az olcsó nyaralásoknak: radikális tiltást vezet be a magyarok kedvenc szigetországa
4
1 hete
Tavaszi kirándulás 2026-ban: ezek a célpontok a legnépszerűbbek a magyarok körében, ide utaznak legszívesebben Magyarországon
5
3 hete
Káosz a Liszt Ferenc reptéren: sorra törlik a járatokat, sok utas hoppon maradhat
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 1. 07:04
Elképesztő pech! Most közölte a szolgáltató – rengeteg magyar otthonban elmehet a víz a hosszúhétvégén
Pénzcentrum  |  2026. május 1. 06:03
Nem is hinnéd, de komoly pénzeket fizetnek ki manapság ezért a lejárt termékért: elképesztő harc dúl a háttérben
Agrárszektor  |  2026. május 1. 06:01
Kitálalt a magyar gazda: minden liter tejen buknak, sokan lehúzhatják a rolót
