Itt a bizonyíték, hogy csak papíron van 4 évszak Magyarországon: a hosszúhétvégén berobban a nyár, ennyi fokra kell számítani

A hosszú hétvégén napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Bár a péntek hajnal még fagyos lesz, a nappali órákban markáns felmelegedés kezdődik. Ennek köszönhetően szombatra és vasárnapra már szinte mindenütt 20 Celsius-fok felett alakulnak a csúcshőmérsékletek - írja a HungaroMet a Facebookon.

Pénteken a hideg reggelt követően 15 és 19 fok közé melegszik a levegő. Ezen a napon még több szétterülő gomolyfelhő jelenhet meg az égen. A hétvége előrehaladtával azonban a felhőzet mennyisége fokozatosan csökken.

Szombaton már kevesebb, vasárnap pedig alig lesz felhő, így egyre inkább a zavartalan napsütésé lesz a főszerep. Csapadék a pihenőnapok alatt egyáltalán nem valószínű.

Időjárási térkép. Forrás: HungaroMet/Facebook

A jelentős felmelegedés mellett a légmozgás is meghatározó lesz. Eleinte az északi és északkeleti, majd vasárnaptól a délkeletire forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik.