Valószínűtlen, hogy Trump megáll Venezuelánál: ezek az országok retteghetnek az amerikai elnök terveitől
Trump-adminisztráció Venezuelát követően Kolumbia és Kuba felé fordíthatja figyelmét, miközben nyíltan beszél a régióban történő rendszerváltásokról - írja a The Times.
A Trump-adminisztráció Nicolás Maduro elfogása után nyíltan beszél a latin-amerikai térségben végrehajtandó rendszerváltásokról. Az amerikai elnök figyelmeztetéseket intézett Venezuela szövetségeseihez, Kolumbiához és Kubához, miközben aggodalmát fejezte ki, hogy "a kartellek irányítják Mexikót".
Trump vasárnap hangosan töprengett azon, vajon Kuba kormánya "túlélheti-e" az olcsó venezuelai olaj elvesztését. "Remélem, túlélik Venezuela miatt. Most nem lesz meg ez a pénzforrásuk" - mondta.
Lindsey Graham dél-karolinai republikánus szenátor, aki az elnökkel utazott az Air Force One fedélzetén, elmondta, hogy Trumppal beszéltek a Kolumbiát, Kubát és Venezuelát magában foglaló "drogkalifátusról". A szenátor szerint Trump "megtisztítja hátsó udvarunkat a drogkalifátustól, azoktól az országoktól, amelyeket narkó-terrorista diktátorok irányítanak".
Graham hozzátette: "Csak várjatok Kubára. Kuba egy kommunista diktatúra, amely papokat és apácákat ölt meg. Kihasználták saját népüket. Napjaik meg vannak számlálva."
Trump később megjegyezte, hogy "Kuba készen áll az összeomlásra", de amikor megkérdezték, lesz-e amerikai beavatkozás, azt válaszolta, erre nem lesz szükség. "Minden bevételüket a venezuelai olajból szerezték. Most semmit sem kapnak belőle. Azt hiszem, egyszerűen össze fog omlani" - mondta.
Kuba segítsége létfontosságú volt Maduro hatalmon tartásában, biztosítva közvetlen védelmét és tanácsadókat a biztonsági államapparátus működtetéséhez. Havanna közlése szerint 32 kubai katona és ügynök halt meg Maduro védelmében.
Az áramkimaradások és üzemanyaghiány már most is mindennaposak Kubában, és a venezuelai olajszállítmányok garanciája nélkül a kormány valószínűleg Oroszországhoz és Mexikóhoz fordul majd a szállítmányok növelése érdekében.
Amikor megkérdezték, hogy az USA most nemzetépítéssel foglalkozik-e, Trump vasárnap este azt válaszolta: "Azzal foglalkozunk, hogy életképes és sikeres országok vegyenek körül minket."
Ezután a beszélgetést Venezueláról kiterjesztette a szomszédos Kolumbiára is, amelyet a baloldali Petro elnök irányít. "Venezuela nagyon beteg. Kolumbia is nagyon beteg, egy beteg ember irányítja, aki szereti a kokaint gyártani és eladni az Egyesült Államoknak, de nem fogja ezt már sokáig csinálni, higgye el" - mondta Trump.
Amikor megkérdezték, mit ért ez alatt, Trump hozzátette: "Kokaingyárai és -üzemei vannak. Nem fogja ezt már sokáig csinálni." Arra a kérdésre, hogy lesz-e amerikai művelet, Trump azt válaszolta: "Számomra jól hangzik."
Meglepő vallomást tett Friedrich Merz a német gazdaság állapotáról: súlyosabb a helyzet, mint gondolták
Az eddigi intézkedések nem voltak elegendőek Németország gazdasági versenyképességének javításához.
A teheráni kereskedőktől induló sztrájkmozgalom rövid idő alatt országos demonstrációkká szélesedett.
Egy friss közvélemény-kutatás szerint az ukránok elsöprő többsége csak a háborút lezáró békemegállapodás után tartja időszerűnek a választásokat.
A New York-i szövetségi bíróságon ártatlannak vallotta magát drogkereskedelem és narkoterrorista összeesküvés vádjában Nicolás Maduro volt venezuelai elnök.
Kilencedik napja tartanak Irán meggyengült gazdasága miatt kirobbant tüntetések, amelyeknek eddig legalább húsz halálos áldozata van az ország szinte minden tartományában.
A világ kőolajtartalékai néhány ország kezében koncentrálódnak, és ez a geopolitikában is egyre nyíltabban érvényesül.
Li Dzse Mjong dél-koreai elnök Pekingben tárgyal Hszi Csin-ping kínai államfővel a megromlott kétoldalú kapcsolatok helyreállításáról.
Vasárnap késő este a hatóságok azonosították a svájci síközpontban szilveszterkor kigyulladt bár összes áldozatát; a tragédiában negyvenen haltak meg, többségük tizenéves volt, Svájc pedig országos...
Kemény beismerést tett a NATO főtitkára: közelebb a III. világháború, mint gondoltunk - ez az ország lehet az egyik legnagyobb vesztese
A főtitkár kiemelte, hogy az európai országoknak növelniük kell védelmi kiadásaikat és bővíteniük kell fegyvergyártásukat.
Az amerikai elnök nyíltan katonai művelettel fenyegette meg Kolumbiát, és súlyos vádakat fogalmazott meg az ország vezetőjével szemben.
A tervek szerint Maduro már a mai napon bíróság elé állhat New Yorkban.
Dánia miniszterelnöke határozottan elutasította Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésére vonatkozó kijelentéseit.
Oroszország újabb éjszakai dróntámadást indított Kijev és térsége ellen, amelyben két civil életét vesztette.
Az Európai Unió 26 tagállama közös nyilatkozatban foglalt állást a venezuelai helyzetről, amelyből Magyarország egyedüliként kimaradt.
Orbán Viktor egyeztetéseket folytatott az energiaszektor szereplőivel a lehetséges árhatások kivédéséről.
Már csak ez hiányzott erre az évre: rakétát tesztelt az észak-koreai rezsim, tényleg közel a háború?
Észak-Korea ismét ballisztikus rakétákat tesztelt, a lövedékek mintegy 900 kilométer megtétele után a Japán-tengerbe zuhantak.
Jelentős áramkimaradás bénította le Berlin délnyugati kerületeit szombat hajnalban, miután tűz ütött ki a Teltow-csatornánál lévő kábelhídon.
Fontos megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij: erre készül az ukrán elnök, már közeledik a béke?
Az ukrán vezető a brit miniszterelnökkel telefonon egyeztetett egy Ukrajnába telepítendő nemzetközi békefenntartó erő felállításáról.