Valószínűtlen, hogy Trump megáll Venezuelánál: ezek az országok retteghetnek az amerikai elnök terveitől

Trump-adminisztráció Venezuelát követően Kolumbia és Kuba felé fordíthatja figyelmét, miközben nyíltan beszél a régióban történő rendszerváltásokról - írja a The Times.

A Trump-adminisztráció Nicolás Maduro elfogása után nyíltan beszél a latin-amerikai térségben végrehajtandó rendszerváltásokról. Az amerikai elnök figyelmeztetéseket intézett Venezuela szövetségeseihez, Kolumbiához és Kubához, miközben aggodalmát fejezte ki, hogy "a kartellek irányítják Mexikót".

Trump vasárnap hangosan töprengett azon, vajon Kuba kormánya "túlélheti-e" az olcsó venezuelai olaj elvesztését. "Remélem, túlélik Venezuela miatt. Most nem lesz meg ez a pénzforrásuk" - mondta.

Lindsey Graham dél-karolinai republikánus szenátor, aki az elnökkel utazott az Air Force One fedélzetén, elmondta, hogy Trumppal beszéltek a Kolumbiát, Kubát és Venezuelát magában foglaló "drogkalifátusról". A szenátor szerint Trump "megtisztítja hátsó udvarunkat a drogkalifátustól, azoktól az országoktól, amelyeket narkó-terrorista diktátorok irányítanak".

Graham hozzátette: "Csak várjatok Kubára. Kuba egy kommunista diktatúra, amely papokat és apácákat ölt meg. Kihasználták saját népüket. Napjaik meg vannak számlálva."

Trump később megjegyezte, hogy "Kuba készen áll az összeomlásra", de amikor megkérdezték, lesz-e amerikai beavatkozás, azt válaszolta, erre nem lesz szükség. "Minden bevételüket a venezuelai olajból szerezték. Most semmit sem kapnak belőle. Azt hiszem, egyszerűen össze fog omlani" - mondta.

Kuba segítsége létfontosságú volt Maduro hatalmon tartásában, biztosítva közvetlen védelmét és tanácsadókat a biztonsági államapparátus működtetéséhez. Havanna közlése szerint 32 kubai katona és ügynök halt meg Maduro védelmében.

Az áramkimaradások és üzemanyaghiány már most is mindennaposak Kubában, és a venezuelai olajszállítmányok garanciája nélkül a kormány valószínűleg Oroszországhoz és Mexikóhoz fordul majd a szállítmányok növelése érdekében.

Amikor megkérdezték, hogy az USA most nemzetépítéssel foglalkozik-e, Trump vasárnap este azt válaszolta: "Azzal foglalkozunk, hogy életképes és sikeres országok vegyenek körül minket."

Ezután a beszélgetést Venezueláról kiterjesztette a szomszédos Kolumbiára is, amelyet a baloldali Petro elnök irányít. "Venezuela nagyon beteg. Kolumbia is nagyon beteg, egy beteg ember irányítja, aki szereti a kokaint gyártani és eladni az Egyesült Államoknak, de nem fogja ezt már sokáig csinálni, higgye el" - mondta Trump.

Amikor megkérdezték, mit ért ez alatt, Trump hozzátette: "Kokaingyárai és -üzemei vannak. Nem fogja ezt már sokáig csinálni." Arra a kérdésre, hogy lesz-e amerikai művelet, Trump azt válaszolta: "Számomra jól hangzik."