Példátlan lezárás jön: csak lakcímkártyával közlekedhetnek a lakók az azbesztügy miatt Szombathelyen

Egyre nagyobb területet érinthet a szombathelyi azbesztügy: a hatósági korlátozások már nemcsak az Oladi platóra, hanem a Parkerdő lakópark, a Sportliget és a Csónakázótó környékére is kiterjedhetnek.

Szombathelyen hetek óta az oladi plató ügye és az ott feltárt, rákkeltőnek minősülő azbeszt az egyik legfőbb beszédtéma. Mintegy 12 kilométernyi útszakasz, összesen 22 utca lehet érintett. Sokak számára továbbra sem egyértelmű, milyen kockázatokat jelent a súlyosan szennyező, az útalapba épített azbesztes kőzúzalék - írta korábban helyszíni riportjában a HelloVidék.

A legfrisebb hírek szerint most újabb szigorításokat vezet be Szombathely az Oladi Plató területén, miután az önkormányzat szerint az azbeszttel szennyezett zúzalék miatt komoly környezeti kockázat alakult ki a város több pontján is.

2017 óta tömegével épültek ide a lakóházak A szombathelyi azbesztügy április 13-án robbant ki: a Vas Vármegyei Kormányhivatal egy sajtótájékoztatón – szakértői véleményre hivatkozva – közölte, hogy a Síp utca egyik pontján az egészségügyi határérték 292-szeresét mérték. Az érintett szakaszon korábban egy osztrák bányából származó kőzúzalékot terítettek szét. Később kiderült, hogy ezzel az anyaggal borították az Olad Plató teljes úthálózatát, így mintegy 12 kilométeren fedik az utakat a magas azbeszttartalmú zúzalékrétegek. A kormányhivatal az első héten annyit lépett az ügyben, hogy lehetőséget biztosított védőmaszkok átvételére. Az Olad Plató néven ismert kertvárosias lakóövezet kialakítása 2007-ben indult, az első házak 2017 körül épültek fel. A városrészben ma már több ezer ember él.

Szerdától szigorúbb a behajtási rend az Oladi platón

A város friss közlése szerint 2026. április 22-én kerülnek ki a behajtást korlátozó táblák az Oladi Plató területén, ahol április 23-tól:

csak az ott lakók hajthatnak be lakcímkártyával,

3,5 tonna feletti járművek számára a behajtás teljesen tiltott,

külsősök csak előzetes engedéllyel léphetnek be.

Az engedélykérelmeket online és személyesen is be lehet nyújtani a városhoz.

Nemény András a keddi rendkívüli közgyűlésen arról is beszélt, hogy az uralkodó szélirány miatt a szennyezés nem feltétlenül maradt lokalizált. Szerinte az érintett terület jóval nagyobb lehet:

Parkerdő lakópark

Sportliget

Csónakázótó környéke is kockázat alá kerülhet.

Mit tehet a város?

A városvezetés szerint az Oladi platón mintegy 12 kilométernyi útalap készült korábban olyan zúzalékból, amely azbeszttartalmú lehetett. A megoldásra - hangzot el a keddi rendkívüli közgyűlésen - egy úgynevezett remix technológiát terveznek alkalmazni, amely során:

a szennyezett útalapot helyben feldarálják,

vízzel és cementtel zárt rendszerben keverik,

majd újraépítik és tömörítik a burkolati réteget,

végül aszfalt kerül a felületre.

A beruházás becsült költsége 2,5–3 milliárd forint. A finanszírozás kapcsán a város egyeztetett a kormánnyal is. Navracsics Tibor korábban vis maior támogatást ígért, de a teljes forrásigény egyelőre nem tisztázott.

„Nemcsak az Oladi plató érintett” – azbesztgyanú miatt több városrészre is kiterjeszthetik a korlátozásokat

Közben kiderült, hogy hasonló zuzalékot használhattak több szombathelyi közterületeken is. Emiatt a város több pontján ideiglenes lezárások és locsolások kezdődnek. Az érintett helyszínek között számos forgalmas parkoló is szerepel:

Patak utca parkoló

Pázmány Péter 30-40. társasháznál parkoló

Pázmány Péter 54-64. társasháznál parkoló

Pázmány Péter 48-52. társasháznál parkoló

Pázmány Péter krt. 25. szám mellett parkoló

Jáki út Temetői parkoló

Szűrcsapó utca 2 parkoló

Emlékműhöz felvezető út

Thököly Imre utca Városházi parkoló

Thököly Imre utca Városházi parkoló Zsidó udvari rész

Jászai Mari utca 27. parkoló

Szedreskert út

Termelők utja

Váci Mihály utca 30-32 parkoló

Nádasdy Ferenc Máv korház parkoló

Kassák Lajos utca 22. parkoló

Sportliget parkoló

Zanat temetőhöz vezető út

Oroszlán utca 17 -21

A város tervei szerint ezeket a területeket 1–2 hónapon belül újraaszfaltoznák, ami további 100–200 millió forintos kiadást jelenthet.

Ahogy az Ugytudjuk.hu írta, egyelőre nem derült ki, hogy a szombathelyi önkormányzat segélykiáltását meghallotta-e a kormány, és a vis maior keretből rendelkezésre bocsátja-e a Plató és a városi közterületek leaszfaltozásához szükséges összegeket. A keddi közgyűlésen viszont döntöttek arról is, hogy azt is megszavazták a képviselők, hogy amennyiben szept 15-ig nem kerül folyósításra a város számlájára az útépítésekhez szükséges pénz a vis maior keretből, vagy más állami forrásból, úgy szeptemberi közgyűlés foglalkozik a hitelfevétel kérdésével.

Címlapkép: Google térkép az érintett területről