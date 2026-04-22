Példátlan lezárás jön: csak lakcímkártyával közlekedhetnek a lakók az azbesztügy miatt Szombathelyen
Egyre nagyobb területet érinthet a szombathelyi azbesztügy: a hatósági korlátozások már nemcsak az Oladi platóra, hanem a Parkerdő lakópark, a Sportliget és a Csónakázótó környékére is kiterjedhetnek.
Szombathelyen hetek óta az oladi plató ügye és az ott feltárt, rákkeltőnek minősülő azbeszt az egyik legfőbb beszédtéma. Mintegy 12 kilométernyi útszakasz, összesen 22 utca lehet érintett. Sokak számára továbbra sem egyértelmű, milyen kockázatokat jelent a súlyosan szennyező, az útalapba épített azbesztes kőzúzalék - írta korábban helyszíni riportjában a HelloVidék.
A legfrisebb hírek szerint most újabb szigorításokat vezet be Szombathely az Oladi Plató területén, miután az önkormányzat szerint az azbeszttel szennyezett zúzalék miatt komoly környezeti kockázat alakult ki a város több pontján is.
Szerdától szigorúbb a behajtási rend az Oladi platón
A város friss közlése szerint 2026. április 22-én kerülnek ki a behajtást korlátozó táblák az Oladi Plató területén, ahol április 23-tól:
- csak az ott lakók hajthatnak be lakcímkártyával,
- 3,5 tonna feletti járművek számára a behajtás teljesen tiltott,
- külsősök csak előzetes engedéllyel léphetnek be.
- Az engedélykérelmeket online és személyesen is be lehet nyújtani a városhoz.
Nemény András a keddi rendkívüli közgyűlésen arról is beszélt, hogy az uralkodó szélirány miatt a szennyezés nem feltétlenül maradt lokalizált. Szerinte az érintett terület jóval nagyobb lehet:
- Parkerdő lakópark
- Sportliget
- Csónakázótó környéke is kockázat alá kerülhet.
Mit tehet a város?
A városvezetés szerint az Oladi platón mintegy 12 kilométernyi útalap készült korábban olyan zúzalékból, amely azbeszttartalmú lehetett. A megoldásra - hangzot el a keddi rendkívüli közgyűlésen - egy úgynevezett remix technológiát terveznek alkalmazni, amely során:
- a szennyezett útalapot helyben feldarálják,
- vízzel és cementtel zárt rendszerben keverik,
- majd újraépítik és tömörítik a burkolati réteget,
- végül aszfalt kerül a felületre.
A beruházás becsült költsége 2,5–3 milliárd forint. A finanszírozás kapcsán a város egyeztetett a kormánnyal is. Navracsics Tibor korábban vis maior támogatást ígért, de a teljes forrásigény egyelőre nem tisztázott.
„Nemcsak az Oladi plató érintett” – azbesztgyanú miatt több városrészre is kiterjeszthetik a korlátozásokat
Közben kiderült, hogy hasonló zuzalékot használhattak több szombathelyi közterületeken is. Emiatt a város több pontján ideiglenes lezárások és locsolások kezdődnek. Az érintett helyszínek között számos forgalmas parkoló is szerepel:
- Patak utca parkoló
- Pázmány Péter 30-40. társasháznál parkoló
- Pázmány Péter 54-64. társasháznál parkoló
- Pázmány Péter 48-52. társasháznál parkoló
- Pázmány Péter krt. 25. szám mellett parkoló
- Jáki út Temetői parkoló
- Szűrcsapó utca 2 parkoló
- Emlékműhöz felvezető út
- Thököly Imre utca Városházi parkoló
- Thököly Imre utca Városházi parkoló Zsidó udvari rész
- Jászai Mari utca 27. parkoló
- Szedreskert út
- Termelők utja
- Váci Mihály utca 30-32 parkoló
- Nádasdy Ferenc Máv korház parkoló
- Kassák Lajos utca 22. parkoló
- Sportliget parkoló
- Zanat temetőhöz vezető út
- Oroszlán utca 17 -21
A város tervei szerint ezeket a területeket 1–2 hónapon belül újraaszfaltoznák, ami további 100–200 millió forintos kiadást jelenthet.
Ahogy az Ugytudjuk.hu írta, egyelőre nem derült ki, hogy a szombathelyi önkormányzat segélykiáltását meghallotta-e a kormány, és a vis maior keretből rendelkezésre bocsátja-e a Plató és a városi közterületek leaszfaltozásához szükséges összegeket. A keddi közgyűlésen viszont döntöttek arról is, hogy azt is megszavazták a képviselők, hogy amennyiben szept 15-ig nem kerül folyósításra a város számlájára az útépítésekhez szükséges pénz a vis maior keretből, vagy más állami forrásból, úgy szeptemberi közgyűlés foglalkozik a hitelfevétel kérdésével.
Címlapkép: Google térkép az érintett területről
