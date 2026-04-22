2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Példátlan lezárás jön: csak lakcímkártyával közlekedhetnek a lakók az azbesztügy miatt Szombathelyen
Példátlan lezárás jön: csak lakcímkártyával közlekedhetnek a lakók az azbesztügy miatt Szombathelyen

HelloVidék
2026. április 22. 13:45

Egyre nagyobb területet érinthet a szombathelyi azbesztügy: a hatósági korlátozások már nemcsak az Oladi platóra, hanem a Parkerdő lakópark, a Sportliget és a Csónakázótó környékére is kiterjedhetnek.

Szombathelyen hetek óta az oladi plató ügye és az ott feltárt, rákkeltőnek minősülő azbeszt az egyik legfőbb beszédtéma. Mintegy 12 kilométernyi útszakasz, összesen 22 utca lehet érintett. Sokak számára továbbra sem egyértelmű, milyen kockázatokat jelent a súlyosan szennyező, az útalapba épített azbesztes kőzúzalék - írta korábban helyszíni riportjában a HelloVidék.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A legfrisebb hírek szerint most újabb szigorításokat vezet be Szombathely az Oladi Plató területén, miután az önkormányzat szerint az azbeszttel szennyezett zúzalék miatt komoly környezeti kockázat alakult ki a város több pontján is.

Szerdától szigorúbb a behajtási rend az Oladi platón

A város friss közlése szerint 2026. április 22-én kerülnek ki a behajtást korlátozó táblák az Oladi Plató területén, ahol április 23-tól:

  • csak az ott lakók hajthatnak be lakcímkártyával,
  • 3,5 tonna feletti járművek számára a behajtás teljesen tiltott,
  • külsősök csak előzetes engedéllyel léphetnek be.
  • Az engedélykérelmeket online és személyesen is be lehet nyújtani a városhoz.

Nemény András a keddi rendkívüli közgyűlésen arról is beszélt, hogy az uralkodó szélirány miatt a szennyezés nem feltétlenül maradt lokalizált. Szerinte az érintett terület jóval nagyobb lehet:

  • Parkerdő lakópark
  • Sportliget
  • Csónakázótó környéke is kockázat alá kerülhet.

Mit tehet a város?

A városvezetés szerint az Oladi platón mintegy 12 kilométernyi útalap készült korábban olyan zúzalékból, amely azbeszttartalmú lehetett. A megoldásra - hangzot el a keddi rendkívüli közgyűlésen - egy úgynevezett remix technológiát terveznek alkalmazni, amely során:

  • a szennyezett útalapot helyben feldarálják,
  • vízzel és cementtel zárt rendszerben keverik,
  • majd újraépítik és tömörítik a burkolati réteget,
  • végül aszfalt kerül a felületre.

A beruházás becsült költsége 2,5–3 milliárd forint. A finanszírozás kapcsán a város egyeztetett a kormánnyal is. Navracsics Tibor korábban vis maior támogatást ígért, de a teljes forrásigény egyelőre nem tisztázott.

„Nemcsak az Oladi plató érintett” – azbesztgyanú miatt több városrészre is kiterjeszthetik a korlátozásokat

Közben kiderült, hogy hasonló zuzalékot használhattak több szombathelyi közterületeken is. Emiatt a város több pontján ideiglenes lezárások és locsolások kezdődnek. Az érintett helyszínek között számos forgalmas parkoló is szerepel:

  • Patak utca parkoló
  • Pázmány Péter 30-40. társasháznál parkoló
  • Pázmány Péter 54-64. társasháznál parkoló
  • Pázmány Péter 48-52. társasháznál parkoló
  • Pázmány Péter krt. 25. szám mellett parkoló
  • Jáki út Temetői parkoló
  • Szűrcsapó utca 2 parkoló
  • Emlékműhöz felvezető út
  • Thököly Imre utca Városházi parkoló
  • Thököly Imre utca Városházi parkoló Zsidó udvari rész
  • Jászai Mari utca 27. parkoló
  • Szedreskert út
  • Termelők utja
  • Váci Mihály utca 30-32 parkoló
  • Nádasdy Ferenc Máv korház parkoló
  • Kassák Lajos utca 22. parkoló
  • Sportliget parkoló
  • Zanat temetőhöz vezető út
  • Oroszlán utca 17 -21

A város tervei szerint ezeket a területeket 1–2 hónapon belül újraaszfaltoznák, ami további 100–200 millió forintos kiadást jelenthet.

Ahogy az Ugytudjuk.hu írta, egyelőre nem derült ki, hogy a szombathelyi önkormányzat segélykiáltását meghallotta-e a kormány, és a vis maior keretből rendelkezésre bocsátja-e a Plató és a városi közterületek leaszfaltozásához szükséges összegeket. A keddi közgyűlésen viszont döntöttek arról is, hogy azt is megszavazták a képviselők, hogy amennyiben szept 15-ig nem kerül folyósításra a város számlájára az útépítésekhez szükséges pénz a vis maior keretből, vagy más állami forrásból, úgy szeptemberi közgyűlés foglalkozik a hitelfevétel kérdésével. 

Címlapkép: Getty Images
#beruházás #veszély #város #lezárás #környezetvédelem #költség #korlátozás #környezetszennyezés #környezet #szombathely #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
14:13
13:58
13:49
13:45
13:33
Pénzcentrum
NAPTÁR
Tovább
2026. április 22. szerda
Csilla, Noémi
17. hét
Április 22.
A Föld napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beszedési megbízás
a felek közötti olyan megállapodás, mely az eladó részére a vevő közvetlen rendelkezése nélkül is biztosítja az adott pénzintézetnél a vételárnak megfelelő összeg lehívását.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
