Érett felnőtt férfi egy modern okostelefont használ, a képernyő megérintésével kezeli az otthoni internetkapcsolat wi-fi beállításait.
Hatalmas tévhit dőlt meg a magyar internetezőkről: kiderült, valójában kik használják csak a mobilnetet

2026. április 21. 18:33

Bár a mobilinternet ma már elterjedtebb a vezetékesnél, a magyar háztartások életében továbbra is csak kiegészítő szerepet tölt be egy kutatás szerint. A felmérés rávilágít: a kizárólag mobilnetet használók nem jómódú digitális nomádok. Többségük inkább nehezebb anyagi helyzetben lévő vagy egyedülálló ember, aki nem tudja megfizetni az otthoni szolgáltatást.

A hazai háztartások 85 százaléka rendelkezik valamilyen internet-hozzáféréssel. A felhasználók döntő többsége, több mint 70 százaléka párhuzamosan használja a vezetékes és a mobilhálózatot. Mindössze 8 százalékuk támaszkodik kizárólag a mobilnetre - ezt lehet többek között megtudni a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) tanulmányából.

Bár a mobilinternet mára szélesebb körben terjedt el az otthoni szolgáltatásoknál, a legtöbben továbbra is hagyományos hangalapú előfizetéssel, okostelefonhoz kötve veszik igénybe. A nagyobb képernyős, lakóhelyhez kötött – lényegében a vezetékes netet kiváltó – mobilnetes megoldások aránya elenyésző, csupán 8 százalék.

A vezetékes kapcsolat töretlen népszerűsége elsősorban a kedvező árnak és a korlátlan adatforgalomnak köszönhető. Míg egy otthoni előfizetésre átlagosan havi 5700 forintot költenek a háztartások, egy mobilnetet is tartalmazó telefonos csomag jellemzően 7100 forintos kiadást jelent. A hűséget a szolgáltatáscsomagok is erősítik. A háztartások csaknem négyötöde csomagban fizet elő az otthoni szolgáltatásokra, így a net lemondásával jelentősen megdrágulna a televízió vagy a vezetékes telefon. Emellett a mobilinternet komoly korlátokkal is jár. A csomagoknak mindössze harmada biztosít korlátlan adatforgalmat, emiatt a felhasználók több mint harmadával előfordult már, hogy idő előtt kimerítette a havi adatkeretét.

Az adatok egyértelműen megmutatják, hogy a kizárólag mobilinternetet használók arányát elsősorban a jövedelmi helyzet és a háztartás mérete határozza meg. Míg az egyszemélyes háztartások 17 százaléka éri be csupán mobilnettel, a legalább háromfős családoknál ez az arány mindössze 1 százalék. A jövedelmi különbségek is beszédesek. A legalsó jövedelmi kvartilisbe tartozók 16 százaléka támaszkodik kizárólag okostelefonra, míg a legfelső rétegnél ez csupán 3 százalék. A vezetékes hálózatok szükségességét jól mutatja a nagy sávszélességet igénylő platformok, például a streaming szolgáltatások használata is. Ezen a téren a kizárólag mobilneten böngészők aránya még a fél százalékot sem éri el.
Címlapkép: Getty Images
