Hónapok óta erre a hírre várt Magyarország: hamarosan újra megnyílhat a Barátság kőolajvezeték

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy április végére ismét üzemképes lesz a januárban megsérült Barátság kőolajvezeték. Az olajszállítások újraindulását követően a magyar kormány feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret vétóját - számolt be a Portfolio.

Magyarország és Szlovákia január vége óta nem kap orosz kőolajat. Ekkor ugyanis egy orosz dróntámadás megrongálta a vezetékrendszer nyugat-ukrajnai szakaszát. A magyar és a szlovák kormány korábban azzal vádolta Kijevet, hogy szándékosan hátráltatja a javítási munkálatokat, az ukrán vezetés ezt azonban határozottan cáfolta.

Egy hétfőn sugárzott interjúban Zelenszkij megerősítette a tavasz végi határidőt. Orbán Viktor miniszterelnök azonban a közösségi oldalán arról írt, hogy az ukrán fél akár már ezen a héten helyreállíthatja a szolgáltatást. A kormányfő egyúttal leszögezte: amint újra megindul a kőolajszállítás, Magyarország zöld utat ad a blokkolt uniós forrásoknak.

A fejleményekre reagálva Magyar Péter is megszólalt az ügyben. Arra szólította fel az ukrán elnököt, hogy a helyreállítás után azonnal tegye szabaddá a vezetéket, Oroszországtól pedig a szállítások zökkenőmentes folytatását kérte.