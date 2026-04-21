arany naplemente a nyersolaj-finomítóban csővezetékrendszerrel
Világ

Hónapok óta erre a hírre várt Magyarország: hamarosan újra megnyílhat a Barátság kőolajvezeték

Pénzcentrum
2026. április 21. 09:43

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy április végére ismét üzemképes lesz a januárban megsérült Barátság kőolajvezeték. Az olajszállítások újraindulását követően a magyar kormány feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret vétóját - számolt be a Portfolio.

Magyarország és Szlovákia január vége óta nem kap orosz kőolajat. Ekkor ugyanis egy orosz dróntámadás megrongálta a vezetékrendszer nyugat-ukrajnai szakaszát. A magyar és a szlovák kormány korábban azzal vádolta Kijevet, hogy szándékosan hátráltatja a javítási munkálatokat, az ukrán vezetés ezt azonban határozottan cáfolta.

Egy hétfőn sugárzott interjúban Zelenszkij megerősítette a tavasz végi határidőt. Orbán Viktor miniszterelnök azonban a közösségi oldalán arról írt, hogy az ukrán fél akár már ezen a héten helyreállíthatja a szolgáltatást. A kormányfő egyúttal leszögezte: amint újra megindul a kőolajszállítás, Magyarország zöld utat ad a blokkolt uniós forrásoknak.

A fejleményekre reagálva Magyar Péter is megszólalt az ügyben. Arra szólította fel az ukrán elnököt, hogy a helyreállítás után azonnal tegye szabaddá a vezetéket, Oroszországtól pedig a szállítások zökkenőmentes folytatását kérte.
#magyarország #európai unió #ukrajna #oroszország #világ #orbán viktor #barátság kőolajvezeték #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #energiaellátás #magyar péter

2026. április 21.
Dúl az akcióháború a kasszáknál: egyre többen fizetnek ezzel és spórolnak komoly pénzt a napi bevásárlásnál
2026. április 20.
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus
2026. április 21.
Váratlan fordulat a hazai napelemes piacon: hiába a hatalmas érdeklődés, ez a durva akadály tömegek terveit húzza keresztül
2026. április 20.
Súlyos krízis fenyegeti a hazai földeket: kongatják a vészharangot, elképesztő aszály teheti tönkre az idei termést
2026. április 20.
Sokkoló árkülönbségek: olyan erős a forint, hogy Szlovákiában tízezreket spórolhatsz egy nagybevásárláson
