Az orosz állami hírügynökség "A Roszatom közel áll ahhoz, hogy elhagyja Magyarországot" címmel közölt egy cikket.
Hónapok óta erre a hírre várt Magyarország: hamarosan újra megnyílhat a Barátság kőolajvezeték
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy április végére ismét üzemképes lesz a januárban megsérült Barátság kőolajvezeték. Az olajszállítások újraindulását követően a magyar kormány feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret vétóját - számolt be a Portfolio.
Magyarország és Szlovákia január vége óta nem kap orosz kőolajat. Ekkor ugyanis egy orosz dróntámadás megrongálta a vezetékrendszer nyugat-ukrajnai szakaszát. A magyar és a szlovák kormány korábban azzal vádolta Kijevet, hogy szándékosan hátráltatja a javítási munkálatokat, az ukrán vezetés ezt azonban határozottan cáfolta.
Egy hétfőn sugárzott interjúban Zelenszkij megerősítette a tavasz végi határidőt. Orbán Viktor miniszterelnök azonban a közösségi oldalán arról írt, hogy az ukrán fél akár már ezen a héten helyreállíthatja a szolgáltatást. A kormányfő egyúttal leszögezte: amint újra megindul a kőolajszállítás, Magyarország zöld utat ad a blokkolt uniós forrásoknak.
A fejleményekre reagálva Magyar Péter is megszólalt az ügyben. Arra szólította fel az ukrán elnököt, hogy a helyreállítás után azonnal tegye szabaddá a vezetéket, Oroszországtól pedig a szállítások zökkenőmentes folytatását kérte.
Nem az AI veszi el a munkánkat (x)
Viszont az fogja eldönteni, ki marad talpon
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.