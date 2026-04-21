Budapest, 2026. április 21., kedd (MTI) - A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 742,26 pontos, 0,54 százalékos csökkenéssel, 135 643,99 ponton zárt kedden.
Friss! Döntött az államfő: megvan, mikor tartják az Országgyűlés alakuló ülését
Az államfő 2026. május 9-ére hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését, miután a parlamentbe jutó pártok képviselői egyeztetésük során konszenzusra jutottak az időpontban – közölte a Sándor‑palota.
Az Alaptörvény értelmében az országgyűlési képviselők általános választását követő harminc napon belül a köztársasági elnök hívja össze az Országgyűlés alakuló ülését. A Sándor‑palota közleménye szerint dr. Sulyok Tamás államfő a parlamentbe jutott pártok képviselőivel folytatott tárgyalásai során egyeztette az időpontot.
A megbeszéléseken a pártok képviselői egyhangúlag azt javasolták, hogy az alakuló ülésre 2026. május 9-én, szombaton 10 órakor kerüljön sor. A kialakult konszenzusra tekintettel az államfő meghozta a szükséges határozatot, és hivatalosan is erre az időpontra hívta össze az új Országgyűlés első ülését.
A köztársasági elnök Magyarország államfője, akinek szerepét az Alaptörvény határozza meg. A köztársasági elnök fizetése kapcsán a 2011. éve CX. törvény rendelkezései az irányadók.
Sikerrel zárult a parlamenti pártok egyeztetése, így megszületett a megállapodás az új Országgyűlés bizottsági struktúrájáról.
