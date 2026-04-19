Orbán Viktor: hétfőn újraindulhat a Barátság-vezeték, nem blokkoljuk az Ukrajnának szánt hitel, ha így lesz

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök vasárnap délután a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy Ukrajna jelezte a hajlandóságát az olajszállítás hétfői újraindítására a Barátság vezetéken.

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök vasárnap délután a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy Ukrajna jelezte a hajlandóságát az olajszállítás hétfői újraindítására a Barátság vezetéken.

Ennek feltétele az uniós hitelkeret magyar vétójának feloldása lenne. Az ügyvezető kormányfő egyértelművé tette, hogy az álláspontjuk nem változott, és továbbra is a "ha van olaj, van pénz" elvet követik. Amint a kőolajszállítás ténylegesen helyreáll, Magyarország nem akadályozza tovább a hitelcsomag elfogadását.

Az Európai Parlament által korábban már jóváhagyott hitel útjába kezdetben a magyar miniszterelnök sem gördített akadályt. A fordulatot az hozta el, amikor a szomszédos ország leállította a Barátság vezetéken érkező olajtranzitot arra hivetkozva, hogy orosz támadás érte az infrastruktúrát. Ekkor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette a vétót. A magyar kormány azóta is nyomásgyakorlási eszközként használja a blokkolást.

A hitel folyósítása Magyarország számára semmilyen pénzügyi teherrel nem jár, és hazánk eleve nem is lett volna érintett a finanszírozási csomagban.

