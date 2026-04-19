A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2025. október 31-én.MTI/Minisztere
Gazdaság

Orbán Viktor: hétfőn újraindulhat a Barátság-vezeték, nem blokkoljuk az Ukrajnának szánt hitel, ha így lesz

2026. április 19. 16:21

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök vasárnap délután a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy Ukrajna jelezte a hajlandóságát az olajszállítás hétfői újraindítására a Barátság vezetéken.

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök vasárnap délután a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy Ukrajna jelezte a hajlandóságát az olajszállítás hétfői újraindítására a Barátság vezetéken.

Ennek feltétele az uniós hitelkeret magyar vétójának feloldása lenne. Az ügyvezető kormányfő egyértelművé tette, hogy az álláspontjuk nem változott, és továbbra is a "ha van olaj, van pénz" elvet követik. Amint a kőolajszállítás ténylegesen helyreáll, Magyarország nem akadályozza tovább a hitelcsomag elfogadását.

Az Európai Parlament által korábban már jóváhagyott hitel útjába kezdetben a magyar miniszterelnök sem gördített akadályt. A fordulatot az hozta el, amikor a szomszédos ország leállította a Barátság vezetéken érkező olajtranzitot arra hivetkozva, hogy orosz támadás érte az infrastruktúrát. Ekkor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette a vétót. A magyar kormány azóta is nyomásgyakorlási eszközként használja a blokkolást. 

A hitel folyósítása Magyarország számára semmilyen pénzügyi teherrel nem jár, és hazánk eleve nem is lett volna érintett a finanszírozási csomagban.

Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA 
#hitel #kormány #európai parlament #magyarország #gazdaság #ukrajna #eu #orbán viktor #szíjjártó péter #barátság kőolajvezeték #kőolaj

Uncommitted hitelszerződés
A következő három esetet jelentheti: a hitelkeret ügyfél által igénybe nem vett részét a bank jogosult bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondani vagy nincs érvényben a keretre vonatkozóan kötelező érvényű ajánlat vagy a hitelkeret nem kerül leszerződésre, mindig csak a keret alatti egyedi konkrét lehívások.

