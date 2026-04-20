Vegyesen változott hétfő estére a forint árfolyama

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 361,90 forintról 362,19 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 361,05 forint és 363,15 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 393,25 forintról 394,95 forintra ment fel, míg a dolláré 307,71 forintról 307,27 forintra gyengült. Az euró jegyzése a reggeli 1,1760 dollárról 1,1786 dollárra változott.