A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX hétfőn 2431,78 ponttal, 1,75 százalékkal esett, így 136 386,25 ponton zárt.
Vegyesen változott hétfő estére a forint árfolyama
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 361,90 forintról 362,19 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 361,05 forint és 363,15 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 393,25 forintról 394,95 forintra ment fel, míg a dolláré 307,71 forintról 307,27 forintra gyengült. Az euró jegyzése a reggeli 1,1760 dollárról 1,1786 dollárra változott.
Ketyeg az óra: Donald Trump kimondta az utolsó szót a tűzszünetről, hamarosan minden a feje tetejére állhat
Donald Trump amerikai elnök nagy mértékben valószínűtlennek mondta hétfőn, hogy meghosszabbítja az Iránnal érvényben lévő tűzszünetet.
Lukasenka kimondta a nyers igazságot: Trump hiába próbálkozik, esélye sincs meglépni ezt a drasztikus húzást
Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök szerint Donald Trump akkor sem tudná felbomlasztani a NATO-t, ha ez lenne a kifejezett szándéka.
Elképesztő egybeesésekre derült fény: előre tudhatták Trump lépéseit, vagyonokat kaszáltak a háttérben
Elemzők szerint az ismétlődő mintázat felveti az illegális bennfentes kereskedelem gyanúját.
A magyarországi politikai változásokat jó lehetőségnek tartja Zelenszkij a helyzet rendezésére.
Veszélyes megállapodásra készülhet az Egyesült Államok: ezen az elhamarkodott lépésen az egész olajpiac elcsúszhat
Az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások új szakaszba léphetnek, de európai szövetségesek attól tartanak, hogy Washington túl gyorsan akar megállapodni.
Készül a mesterterv: így tennének rendet a haditengerészet segítségével a németek a Hormuzi-szorosban
Németország vizsgálja annak lehetőségét, hogy haditengerészeti erővel biztosítsa a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy a nyomozók több lehetséges nyomozati szálat is vizsgálnak.
Brutális győzelmet aratott az oroszpárti jelölt Magyarországtól keletre: mégis marad Putyinnak szövetségese az EU-ban?
A szófiai Alpha Research kutatóintézet adatai alapján Radev pártja, a Haladó Bulgária a szavazatok 44 százalékát szerezte meg.
Ennyi volt, már be is fuccsoltak a közel-keleti tárgyalások: visszatáncolt Irán, kilőttek az olajárak
Az iráni fegyveres erők közleménye szerint a Kína felől érkező hajó elfogását fegyveres kalózakciónak tekintik.
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus, évtizedek óta izzik a háttérben, vajon mikor tör ki?
Ebben a mostani, feszült világpolitikai helyzetben az egyik legveszélyesebb „lőporos hordó” kétségkívül a Tajvani-szoros mentén található.
Brutálisan bezuhant Putyin népszerűsége Oroszországban: egy influenszer videója indította el a lavinát - ezt üzente a Kreml urának
A Kreml csütörtökön szokatlan lépésre szánta el magát: nyilvánosan reagált a bírálatra.
Mark Rutte kimondta, amit kevesen mertek: kiderült, miért borult ki valójában Donald Trump a szövetségesekre
Mark Rutte NATO-főtitkár elutasította azokat a feltételezéseket, hogy az Egyesült Államok kiléphetne a szövetségből
Őrületes rekord dőlt meg az árverésen: elképesztő pénzt csengettek ki a világhírű hajókatasztrófa több mint százéves emlékéért
Rekordáron, 670 ezer fontért (kb. 280 millió forint) kelt el a Titanic egyik túlélőjének mentőmellénye egy angliai árverésen.
Nem kertelt tovább Leó pápa: pontot tett a Donald Trumppal kapcsolatos balhé végére, de keményen odaszúrt az Egyesült Államoknak
XIV. Leó pápa szerint félreértés volt, hogy afrikai körútján elhangzott szavait Donald Trumppal folytatott vitaként értelmezték.
Végleg betelt a pohár az iráni tárgyalásokon: ha ezt nem lépi meg az Egyesült Államok, teljesen lőttek a megegyezésnek
Bár a közelmúltbeli béketárgyalásokon történt némi előrelépés, továbbra is mélyek az ellentétek Irán és az Egyesült Államok között.
Retteghet Donald Trump: közeleg a nap, amikor teljesen megbéníthatják az elnök hatalmát az Egyesült Államokban
A közelgő amerikai félidős választásokon a demokratáknak jó esélyük van visszaszerezni a kongresszusi többséget a népszerűtlen Donald Trumppal és a gazdasági nehézségekkel küzdő republikánusokkal szemben.
Elképesztő részletek derültek ki Oroszország titkos flottájáról: Ukrajna pusztulását hozhatja az új engedmény?
Washington a nyugati szankciók ellenére meghosszabbította az Oroszország számára biztosított kőolaj-értékesítési mentességet.
Kiderült az évtizedes orosz átverés: elképesztő, mennyire pontatlanok valójában az Ukrajnára kilőtt rakéták
Az Ukrajna ellen bevetett orosz rakéták – a H–101, a Kalibr és az Iszkander – valós teljesítménye jelentősen elmarad a hivatalosan hirdetett adatoktól.
-
-
-
