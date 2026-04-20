Budapest, Magyarország - 2015. július 12.: Mol töltőállomáson nyári napközbeni utazás.
Világ

Ketyeg az óra, szigorított az Egyesült Államok: ezért kellett azonnal tárgyalóasztalhoz ülnie Hernádi Zsoltnak

Pénzcentrum
2026. április 20. 16:14

Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója és Dubravka Đedović Handanović szerb energiaügyi miniszter Belgrádban egyeztetett a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) orosz tulajdonrészének eladásáról és a vállalat jövőjéről. A felvásárlás az amerikai, valamint az európai uniós szankciók szigorú betartásával zajlik. A tranzakció lezárásához azonban még nemzetközi és állami jóváhagyásokra is szükség van.

A Mol még januárban írt alá kötelező érvényű megállapodást arról, hogy megvásárolja a Gazprom és a Gazpromnyeft több mint ötvenszázalékos együttes részesedését a NIS-ben. A tulajdonosváltást az tette szükségessé, hogy a szerb vállalat az orosz energiaszektort érintő amerikai szankciók hatálya alá került.

A washingtoni hatóságok emiatt határidőt szabtak az orosz részvények értékesítésére. A tranzakció véglegesítéséhez az amerikai Külföldi Vagyonfelügyeleti Hivatal (OFAC), valamint az illetékes szerb kormányszervek engedélye is elengedhetetlen.

A tárgyalások során a szerb kormány egyértelművé tette, hogy elsődleges célja az ország legnagyobb üzemanyag-ellátójának, a pancsovai olajfinomítónak a teljes kapacitású működtetése. Belgrád emellett elvárja, hogy a Mol maradéktalanul vállalja át a NIS korábbi, Szerbia számára stratégiai jelentőségű kötelezettségvállalásait.

A felvásárlásban kisebbségi befektetőként az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata, az ADNOC is részt vehet. A NIS-ben a szerb állam jelenleg mintegy harmincszázalékos tulajdonrésszel rendelkezik. A fennmaradó részvényeket pedig a kisbefektetők és a munkavállalók birtokolják.
Biztosítási hely
a vagyonbiztosítások többségénél a vagyontárgyak elhelyezésének, elhelyezkedésének a biztosítási kötvényben történő megjelölése. Ellenkező kikötés hiányában a vagyontárgyra a biztosítási fedezet más helyen nem érvényes.

