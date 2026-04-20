Ketyeg az óra, szigorított az Egyesült Államok: ezért kellett azonnal tárgyalóasztalhoz ülnie Hernádi Zsoltnak
Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója és Dubravka Đedović Handanović szerb energiaügyi miniszter Belgrádban egyeztetett a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) orosz tulajdonrészének eladásáról és a vállalat jövőjéről. A felvásárlás az amerikai, valamint az európai uniós szankciók szigorú betartásával zajlik. A tranzakció lezárásához azonban még nemzetközi és állami jóváhagyásokra is szükség van.
A Mol még januárban írt alá kötelező érvényű megállapodást arról, hogy megvásárolja a Gazprom és a Gazpromnyeft több mint ötvenszázalékos együttes részesedését a NIS-ben. A tulajdonosváltást az tette szükségessé, hogy a szerb vállalat az orosz energiaszektort érintő amerikai szankciók hatálya alá került.
A washingtoni hatóságok emiatt határidőt szabtak az orosz részvények értékesítésére. A tranzakció véglegesítéséhez az amerikai Külföldi Vagyonfelügyeleti Hivatal (OFAC), valamint az illetékes szerb kormányszervek engedélye is elengedhetetlen.
A tárgyalások során a szerb kormány egyértelművé tette, hogy elsődleges célja az ország legnagyobb üzemanyag-ellátójának, a pancsovai olajfinomítónak a teljes kapacitású működtetése. Belgrád emellett elvárja, hogy a Mol maradéktalanul vállalja át a NIS korábbi, Szerbia számára stratégiai jelentőségű kötelezettségvállalásait.
A felvásárlásban kisebbségi befektetőként az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata, az ADNOC is részt vehet. A NIS-ben a szerb állam jelenleg mintegy harmincszázalékos tulajdonrésszel rendelkezik. A fennmaradó részvényeket pedig a kisbefektetők és a munkavállalók birtokolják.
Veszélyes megállapodásra készülhet az Egyesült Államok: ezen az elhamarkodott lépésen az egész olajpiac elcsúszhat
Az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások új szakaszba léphetnek, de európai szövetségesek attól tartanak, hogy Washington túl gyorsan akar megállapodni.
Készül a mesterterv: így tennének rendet a haditengerészet segítségével a németek a Hormuzi-szorosban
Németország vizsgálja annak lehetőségét, hogy haditengerészeti erővel biztosítsa a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy a nyomozók több lehetséges nyomozati szálat is vizsgálnak.
Brutális győzelmet aratott az oroszpárti jelölt Magyarországtól keletre: mégis marad Putyinnak szövetségese az EU-ban?
A szófiai Alpha Research kutatóintézet adatai alapján Radev pártja, a Haladó Bulgária a szavazatok 44 százalékát szerezte meg.
Ennyi volt, már be is fuccsoltak a közel-keleti tárgyalások: visszatáncolt Irán, kilőttek az olajárak
Az iráni fegyveres erők közleménye szerint a Kína felől érkező hajó elfogását fegyveres kalózakciónak tekintik.
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus, évtizedek óta izzik a háttérben, vajon mikor tör ki?
Ebben a mostani, feszült világpolitikai helyzetben az egyik legveszélyesebb „lőporos hordó” kétségkívül a Tajvani-szoros mentén található.
Brutálisan bezuhant Putyin népszerűsége Oroszországban: egy influenszer videója indította el a lavinát - ezt üzente a Kreml urának
A Kreml csütörtökön szokatlan lépésre szánta el magát: nyilvánosan reagált a bírálatra.
Mark Rutte kimondta, amit kevesen mertek: kiderült, miért borult ki valójában Donald Trump a szövetségesekre
Mark Rutte NATO-főtitkár elutasította azokat a feltételezéseket, hogy az Egyesült Államok kiléphetne a szövetségből
Őrületes rekord dőlt meg az árverésen: elképesztő pénzt csengettek ki a világhírű hajókatasztrófa több mint százéves emlékéért
Rekordáron, 670 ezer fontért (kb. 280 millió forint) kelt el a Titanic egyik túlélőjének mentőmellénye egy angliai árverésen.
Nem kertelt tovább Leó pápa: pontot tett a Donald Trumppal kapcsolatos balhé végére, de keményen odaszúrt az Egyesült Államoknak
XIV. Leó pápa szerint félreértés volt, hogy afrikai körútján elhangzott szavait Donald Trumppal folytatott vitaként értelmezték.
Végleg betelt a pohár az iráni tárgyalásokon: ha ezt nem lépi meg az Egyesült Államok, teljesen lőttek a megegyezésnek
Bár a közelmúltbeli béketárgyalásokon történt némi előrelépés, továbbra is mélyek az ellentétek Irán és az Egyesült Államok között.
Retteghet Donald Trump: közeleg a nap, amikor teljesen megbéníthatják az elnök hatalmát az Egyesült Államokban
A közelgő amerikai félidős választásokon a demokratáknak jó esélyük van visszaszerezni a kongresszusi többséget a népszerűtlen Donald Trumppal és a gazdasági nehézségekkel küzdő republikánusokkal szemben.
Elképesztő részletek derültek ki Oroszország titkos flottájáról: Ukrajna pusztulását hozhatja az új engedmény?
Washington a nyugati szankciók ellenére meghosszabbította az Oroszország számára biztosított kőolaj-értékesítési mentességet.
Kiderült az évtizedes orosz átverés: elképesztő, mennyire pontatlanok valójában az Ukrajnára kilőtt rakéták
Az Ukrajna ellen bevetett orosz rakéták – a H–101, a Kalibr és az Iszkander – valós teljesítménye jelentősen elmarad a hivatalosan hirdetett adatoktól.
Brutális, ami Magyarországra vár, ha tovább húzódik az iráni háború: elkerülhetetlen a kőkemény drágulás?
A közel-keleti konfliktus eszkalációja, a Hormuzi-szoros körüli feszültségek és az ezekből fakadó globális gazdasági hatások kerültek a CashTag eheti epizódjának fókuszába.
Lemásolta Ukrajna az oroszok szuperfegyverét: esélye sem lesz a légvédelemnek a pusztító újdonsággal szemben
Ukrajna egy saját fejlesztésű, légi indítású rakétán dolgozik. A fegyver a nehezen leküzdhető orosz Kindzsal mintájára készül.
Elképesztő döntés született az olajszankciókról: komoly felmentést kapott a régió, de már ketyeg az ultimátum
Az amerikai kormány június 16-ig meghosszabbította azt az engedélyt, amelynek alapján a horvát Janaf vállalat továbbra is szállíthat nyersolajat a Szerbiai Kőolajipari Vállalatnak.
Ukrajna 2026 első felében 25 ezer földi robotrendszert vásárol. Ez a mennyiség a tavalyi beszerzés kétszerese.
Nem az AI veszi el a munkánkat (x)
Viszont az fogja eldönteni, ki marad talpon
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.