Intenzív osztályra került a sztárpszichológus: a lánya jelentette be, milyen súlyos betegségben szenved
Világ

Intenzív osztályra került a sztárpszichológus: a lánya jelentette be, milyen súlyos betegségben szenved

Pénzcentrum
2026. április 20. 19:33

Jordan Peterson súlyos neurológiai károsodással küzd, ami lánya, Mikhaila Peterson közösségi médiában közzétett videójából derült ki. A kanadai pszichológus állapota az elmúlt egy évben drasztikusan romlott. Akatíziás tünetei már a mindennapi életét is ellehetetlenítik.

A 63 éves Jordan Peterson lányának elmondása szerint apja gyógyszer okozta neurológiai károsodástól szenved. Ez annak ellenére is fennáll, hogy már hat éve nem szed pszichiátriai gyógyszereket. Mikhaila szerint a tünetek kiújulását a penészgombának való kitettség válthatta ki, nemrég pedig

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Egy hónapot töltött intenzív osztályon, és a halál szélén állt.

Petersonnál tavaly diagnosztizálták a krónikus gyulladásos válaszszindrómát (CIRS), amely egy immunrendszeri működési zavar. Ezt az állapotot tüdőgyulladás és szepszis is súlyosbította. A nagyszülők halála és az otthona eladása körüli stressz szintén hozzájárulhatott az állapotromlásához.

Az akatízia nyugtalansággal, súlyos lelki szenvedéssel és mozgáskényszerrel járó állapot. Ezt Mikhaila a "legszörnyűbb dolognak" nevezte, amit valaha látott. Állítása szerint az ilyen típusú neurológiai károsodások jóval gyakoribbak, mint azt sokan gondolnák, az orvosok pedig gyakran félrediagnosztizálják ezeket. A pszichológus lánya egy Twitter-videóban számolt be a helyzetről:

Jordan Peterson nem először szembesül komoly egészségügyi problémával: 2019-ben benzodiazepin-függősége miatt vett részt elvonókúrán. Lánya már a CIRS-diagnózis nyilvánosságra hozatalakor is igyekezett felhívni a figyelmet a betegségre. Akkor hangsúlyozta, hogy apja egy genetikai hajlam miatt különösen érzékeny a beltéri penészgombákra.

Mikhaila közölte, hogy apja felépüléséig nem tervez további tájékoztatást adni az állapotáról. A jövőben ugyanakkor kiemelt figyelmet kíván fordítani a pszichiátriai gyógyszerek okozta károsodások tudatosítására, mivel ez a probléma a saját egészségét is érintette.

Peterson 2016-ban vált világszerte ismertté, amikor nyilvánosan bírálta a kanadai C-16-os törvényjavaslatot, amely a transznemű személyek választott névmásainak használatát szabályozta. YouTube-előadásai és 2018-as önfejlesztő könyve, a "12 szabály az élethez" milliós közönséget vonzottak.
Címlapkép: Getty Images
