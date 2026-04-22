A világ másik végén buktatták le a magyar drogbárót – taxisnak adta ki magát

Mexikóban fogták el azt a magyar férfit, akit korábban kábítószer-kereskedelem miatt ítéltek hat év börtönre. B. János 2020-ban szökött meg, miután jogerős lett az ítélete. A hatóságok éveken át keresték nemzetközi együttműködésben. Végül Cancúnban sikerült a nyomára bukkanni, közölte a rendőrség.

Mexikóban elfogták B. Jánost, azt a 49 éves magyar férfit, akit a bíróság 2020-ban hat év szabadságvesztésre ítélt kábítószer-kereskedelem miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi egy bűnszervezet vezetőjeként működött, amely 2014 és 2015 között kokaint és ecstasyt forgalmazott Magyarországon, és ebbe a tevékenységbe saját családtagjait is bevonta.

Az ítélet jogerőre emelkedése után a férfi nem vonult be a büntetés-végrehajtási intézetbe, hanem eltűnt. Emiatt először hazai, majd nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene, és felkerült az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek listájára is.

A nyomozás során az európai célkörözési egységek (ENFAST) információi alapján felmerült, hogy a férfi Mexikóban bujkálhat. A magyar hatóságok amerikai közvetítéssel vették fel a kapcsolatot a mexikói szervekkel, az együttműködésbe pedig az Interpol is bekapcsolódott.

A vizsgálat feltárta, hogy B. János hamis személyazonossággal élt Quintana Roo államban, ahol taxisofőrként dolgozott. A mexikói hatóságok végül közös akcióban csaptak le rá Cancúnban, április 18-án.

A mexikói belügyi vezetés szerint az elfogás több ország összehangolt munkájának eredménye volt. Mivel a férfi illegálisan tartózkodott az országban és nemzetközi körözés alatt állt, gyorsított eljárásban döntöttek a kiutasításáról.

B. Jánost április 21-én szállították vissza Magyarországra, ahol a reptéren a rendőrök átvették, majd börtönbe vitték, hogy megkezdje korábban kiszabott büntetésének letöltését.