A világ másik végén buktatták le a magyar drogbárót – taxisnak adta ki magát
Mexikóban fogták el azt a magyar férfit, akit korábban kábítószer-kereskedelem miatt ítéltek hat év börtönre. B. János 2020-ban szökött meg, miután jogerős lett az ítélete. A hatóságok éveken át keresték nemzetközi együttműködésben. Végül Cancúnban sikerült a nyomára bukkanni, közölte a rendőrség.
Mexikóban elfogták B. Jánost, azt a 49 éves magyar férfit, akit a bíróság 2020-ban hat év szabadságvesztésre ítélt kábítószer-kereskedelem miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi egy bűnszervezet vezetőjeként működött, amely 2014 és 2015 között kokaint és ecstasyt forgalmazott Magyarországon, és ebbe a tevékenységbe saját családtagjait is bevonta.
Az ítélet jogerőre emelkedése után a férfi nem vonult be a büntetés-végrehajtási intézetbe, hanem eltűnt. Emiatt először hazai, majd nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene, és felkerült az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek listájára is.
A nyomozás során az európai célkörözési egységek (ENFAST) információi alapján felmerült, hogy a férfi Mexikóban bujkálhat. A magyar hatóságok amerikai közvetítéssel vették fel a kapcsolatot a mexikói szervekkel, az együttműködésbe pedig az Interpol is bekapcsolódott.
A vizsgálat feltárta, hogy B. János hamis személyazonossággal élt Quintana Roo államban, ahol taxisofőrként dolgozott. A mexikói hatóságok végül közös akcióban csaptak le rá Cancúnban, április 18-án.
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A mexikói belügyi vezetés szerint az elfogás több ország összehangolt munkájának eredménye volt. Mivel a férfi illegálisan tartózkodott az országban és nemzetközi körözés alatt állt, gyorsított eljárásban döntöttek a kiutasításáról.
B. Jánost április 21-én szállították vissza Magyarországra, ahol a reptéren a rendőrök átvették, majd börtönbe vitték, hogy megkezdje korábban kiszabott büntetésének letöltését.
