Rendőr bilincset tesz a bűnöző kezére.
Világ

A világ másik végén buktatták le a magyar drogbárót – taxisnak adta ki magát

Pénzcentrum
2026. április 22. 12:06

Mexikóban fogták el azt a magyar férfit, akit korábban kábítószer-kereskedelem miatt ítéltek hat év börtönre. B. János 2020-ban szökött meg, miután jogerős lett az ítélete. A hatóságok éveken át keresték nemzetközi együttműködésben. Végül Cancúnban sikerült a nyomára bukkanni, közölte a rendőrség.

Mexikóban elfogták B. Jánost, azt a 49 éves magyar férfit, akit a bíróság 2020-ban hat év szabadságvesztésre ítélt kábítószer-kereskedelem miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi egy bűnszervezet vezetőjeként működött, amely 2014 és 2015 között kokaint és ecstasyt forgalmazott Magyarországon, és ebbe a tevékenységbe saját családtagjait is bevonta.

Az ítélet jogerőre emelkedése után a férfi nem vonult be a büntetés-végrehajtási intézetbe, hanem eltűnt. Emiatt először hazai, majd nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene, és felkerült az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek listájára is.

A nyomozás során az európai célkörözési egységek (ENFAST) információi alapján felmerült, hogy a férfi Mexikóban bujkálhat. A magyar hatóságok amerikai közvetítéssel vették fel a kapcsolatot a mexikói szervekkel, az együttműködésbe pedig az Interpol is bekapcsolódott.

A vizsgálat feltárta, hogy B. János hamis személyazonossággal élt Quintana Roo államban, ahol taxisofőrként dolgozott. A mexikói hatóságok végül közös akcióban csaptak le rá Cancúnban, április 18-án.

A mexikói belügyi vezetés szerint az elfogás több ország összehangolt munkájának eredménye volt. Mivel a férfi illegálisan tartózkodott az országban és nemzetközi körözés alatt állt, gyorsított eljárásban döntöttek a kiutasításáról.

B. Jánost április 21-én szállították vissza Magyarországra, ahol a reptéren a rendőrök átvették, majd börtönbe vitték, hogy megkezdje korábban kiszabott büntetésének letöltését.
Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #bűncselekmény #bűnözés #eu #nemzetközi #világ #kábítószer #bűnügy #kokain #mexikó #letartóztatás

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:40
12:31
12:06
11:45
11:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 22.
Így rajzolhatja át a Tisza-kormány a magyar oktatás szabályait: biztosan nem lesz fájdalommentes, erre lehet készülni
2026. április 21.
Dúl az akcióháború a kasszáknál: egyre többen fizetnek ezzel és spórolnak komoly pénzt a napi bevásárlásnál
2026. április 22.
Elképesztő rémálom fenyegeti a Budapesten élőket: gigantikus lakóparkot húznak fel sokak kedvenc zöldterületén
2026. április 22.
Megszólalt a Kereskedelmi és Iparkamara: ez lehet az árrésstop, benzinárstop kivezetésének menetrendje 2026-ban
2026. április 21.
Szomorkodhatnak a magyar tanárok, ha meglátják ezeket a fizetéseket: hiába az elmúlt évek emelései, elmaradt a várva várt csoda
NAPTÁR
Tovább
2026. április 22. szerda
Csilla, Noémi
17. hét
Április 22.
A Föld napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Moszkva üzent Magyar Péternek: Lavrov kemény szavakat küldött a leendő magyar kormányfőnek
2
1 hete
Megszólalt a Kreml Orbánék buktája után: erre számíthat Magyarország, erre készül Oroszország
3
1 hete
Váratlan fordulat Orbán Viktor utolsó csúcstalálkozóján: ezért vonhatja felelősségre Ursula von der Leyen
4
4 napja
Halállistát tett közzé Oroszország: 21 európai helyszín került a rakéták célkeresztjébe, csak meg kell nyomni a gombot
5
5 napja
Magyar Péter bejelentése: megvan a parlamenti megállapodás, ekkor választhatja meg miniszterelnöknek az Országgyűlés
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 22. 11:45
Megszólaltak az EU-s vezetők a ciprusi csúcs előtt: Ukrajna gyorsított csatlakozása is szóba került
Pénzcentrum  |  2026. április 22. 10:02
Elképesztő rémálom fenyegeti a Budapesten élőket: gigantikus lakóparkot húznak fel sokak kedvenc zöldterületén
Agrárszektor  |  2026. április 22. 11:28
Ez a növény lesz a nagy befutó Amerikában? Tömegek kezdhetik el termelni