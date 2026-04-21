arany naplemente a nyersolaj-finomítóban csővezetékrendszerrel
Világ

Hónapok óta erre a hírre várt Magyarország: Zelenszkij rendkívüli bejelentést tett a létfontosságú kőolajvezetékről

MTI
2026. április 21. 17:20

Ukrajna befejezte a Barátság kőolajvezeték javítását, a vezeték ismét üzembe helyezhető - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegramon.

"Az Európai Unióval folytatott egyeztetéseknek megfelelően Ukrajna elvégezte a javítási munkálatokat a Barátság kőolajvezeték azon szakaszán, amelyet orosz támadás rongált meg. A kőolajvezeték újra üzembe helyezhető. Bár jelenleg senki sem tudja garantálni, hogy az infrastruktúra elleni orosz támadások nem ismétlődnek meg, szakembereink biztosították a rendszer és a berendezések működésének alapfeltételeit" - írta az államfő bejegyzésében.

Címlapkép: Getty Images
#energia #európai unió #ukrajna #világ #drón #barátság kőolajvezeték #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #kőolaj #energiabiztonság

