Hónapok óta erre a hírre várt Magyarország: Zelenszkij rendkívüli bejelentést tett a létfontosságú kőolajvezetékről

Ukrajna befejezte a Barátság kőolajvezeték javítását, a vezeték ismét üzembe helyezhető - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegramon.

"Az Európai Unióval folytatott egyeztetéseknek megfelelően Ukrajna elvégezte a javítási munkálatokat a Barátság kőolajvezeték azon szakaszán, amelyet orosz támadás rongált meg. A kőolajvezeték újra üzembe helyezhető. Bár jelenleg senki sem tudja garantálni, hogy az infrastruktúra elleni orosz támadások nem ismétlődnek meg, szakembereink biztosították a rendszer és a berendezések működésének alapfeltételeit" - írta az államfő bejegyzésében.