Davos, 2024. január 16.Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újságíróknak nyilatkozik a Világgazdasági Fórum 54. találkozóján Davosban 2024. január 16-án. Az idei tanácskozást január 15. és 19. között rendezik a svájci városban.MTI/A
Világ

Tárgyalást kezdeményez Zelenszkij Magyar Péterrel: az ukrán pénzszállító ügye is szóba kerülhet

Pénzcentrum
2026. április 20. 12:31

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Tisza Párt vezetőjével, Magyar Péterrel tárgyalna az ukrán állami Oscsadbank Magyarországon lefoglalt vagyonának visszaszerzéséről. Az ukrán államfő szerint a zárolt pénzeszközöket az Orbán-kormány jogtalanul tartja vissza. A magyarországi politikai változásokat ugyanakkor jó lehetőségnek tartja a helyzet rendezésére.

Egy vasárnap esti interjúban Zelenszkij egyértelművé tette, hogy mindenképpen szeretnék visszakapni a korábban Magyarországon lefoglalt uniós forrásokat. Úgy fogalmazott, a pénzt egyszerűen Orbán Viktor lopta el, ezért a visszaszolgáltatásról már Magyar Péterrel fognak egyeztetni.

Az ukrán elnök a Tisza Párt választási sikerét olyan fejleménynek nevezte, amely Ukrajna, Magyarország és az egész Európai Unió számára egyaránt előnyös.

Kijev és Budapest között régóta húzódó feszültséget okoz az Oscsadbank ügye. A konfliktus abból fakad, hogy a magyar hatóságok lefoglalták az ukrán pénzintézet Magyarországon áthaladó készpénzszállítmányát.

Míg Ukrajna teljesen jogtalan lépésnek tartja az intézkedést, a magyar fél pénzmosás gyanújával érvel. A hatóságok szerint ugyanis aggályosak az Ausztriából Ukrajnába tartó, heti rendszerességű pénzszállítmányok.

Deviza átutalás
A számlatulajdonos devizában kíván összeget átutalni a kedvezményezett számlájára. Három eset lehetséges: 1. deviza számlájáról azonos devizában kíván összeget átutalni 2. deviza számlájáról más devizában kíván összeget átutalni, eladási árfolyamon kerül átszámításra, 3. forint számlájáról deviza összeget kíván utalni, a bank ekkor szintén deviza eladási árfolyamon számolja át az összeget.

