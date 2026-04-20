Az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások új szakaszba léphetnek, de európai szövetségesek attól tartanak, hogy Washington túl gyorsan akar megállapodni.
Tárgyalást kezdeményez Zelenszkij Magyar Péterrel: az ukrán pénzszállító ügye is szóba kerülhet
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Tisza Párt vezetőjével, Magyar Péterrel tárgyalna az ukrán állami Oscsadbank Magyarországon lefoglalt vagyonának visszaszerzéséről. Az ukrán államfő szerint a zárolt pénzeszközöket az Orbán-kormány jogtalanul tartja vissza. A magyarországi politikai változásokat ugyanakkor jó lehetőségnek tartja a helyzet rendezésére.
Egy vasárnap esti interjúban Zelenszkij egyértelművé tette, hogy mindenképpen szeretnék visszakapni a korábban Magyarországon lefoglalt uniós forrásokat. Úgy fogalmazott, a pénzt egyszerűen Orbán Viktor lopta el, ezért a visszaszolgáltatásról már Magyar Péterrel fognak egyeztetni.
Az ukrán elnök a Tisza Párt választási sikerét olyan fejleménynek nevezte, amely Ukrajna, Magyarország és az egész Európai Unió számára egyaránt előnyös.
Kijev és Budapest között régóta húzódó feszültséget okoz az Oscsadbank ügye. A konfliktus abból fakad, hogy a magyar hatóságok lefoglalták az ukrán pénzintézet Magyarországon áthaladó készpénzszállítmányát.
Míg Ukrajna teljesen jogtalan lépésnek tartja az intézkedést, a magyar fél pénzmosás gyanújával érvel. A hatóságok szerint ugyanis aggályosak az Ausztriából Ukrajnába tartó, heti rendszerességű pénzszállítmányok.
Címlap: Markus Schreiber, MTI/MTVA
