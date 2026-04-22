A közelmúltbeli feszültségek és lezárási fenyegetések rávilágítottak arra, hogy a világkereskedelem és az energiaellátás mennyire kiszolgáltatott a szűk tengeri átjáróknak.
Fordulat jöhet az EU-ban? Már Magyarország sem blokkolná Ukrajna ügyét
Szlovákia feltételhez köti az Európai Unió újabb Oroszország elleni szankciós csomagjának támogatását. A pozsonyi kormány csak akkor ad zöld utat a döntésnek, ha újraindul az orosz kőolaj szállítása a Barátság vezetéken.
Amennyiben újraindul az orosz kőolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken, Szlovákia készen áll arra, hogy jóváhagyja az EU 20. Oroszországgal szembeni szankciós csomagját - jelentette ki Juraj Blanár szlovák kül- és európai ügyekért felelős miniszter az Európai Unió Tanácsának ülése után kedden éjjel.
"Készen állunk az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomag támogatására is, mivel értékelésünk szerint annak nem lesz hatása a szlovák gazdaságra. Azonban ezt csak akkor tesszük meg, amikor a Barátság kőolajvezetéken keresztül megérkezik a az orosz kőolaj Szlovákiába. Egyelőre csak azt tudom megállapítani, hogy nincs ilyen információnk, és erről tájékoztattam kollégáimat és a tanácsot is, hogy ez egy politikai döntés, amely Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök azon politikai döntéséből indul ki, hogy nem engedte az olajat Szlovákiába és Magyarországra" - jelentette ki Juraj Blanár, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte.
A szlovák külügyminiszter kitért az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós kölcsönre is. Azt mondta: azzal, hogy az unió tavaly decemberben jóváhagyta a hitelt, és Szlovákia (Magyarországgal és Csehországgal együtt) nem vesz részt abban, számukra "ez a téma lezárult." Ami azonban a Barátság kőolajvezetéken történő kőolajszállítás újraindítását illeti, az "egy nagyon fontos kérdés számunkra" - mondta.
A Dennik N pedig arról számolt be Petr Macinka cseh külügyminiszter elmondása alapján, hogy Szlovákia mellett Magyarország is megerősítette, hogy amennyiben újraindul az orosz olajszállítás a Barátság vezetéken, mindkét ország támogatni fogja az EU Kijevnek nyújtandó 90 milliárd eurós hitelét és a 20. szankciós csomagot Oroszország ellen.
Volodimir Zelenszkij tegnap bejelentette, hogy Ukrajna befejezte az olajvezeték orosz csapás által megrongált szakaszának javítását, és a létesítmény újra üzembe helyezhető. Az ukrán elnök szerint ezáltal "többé nincs alap" a finanszírozási csomag blokkolására, mivel Ukrajna betartotta az egyezség rá eső részét.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy április végére ismét üzemképes lesz a januárban megsérült Barátság kőolajvezeték.
Ketyeg az óra: Donald Trump kimondta az utolsó szót a tűzszünetről, hamarosan minden a feje tetejére állhat
Donald Trump amerikai elnök nagy mértékben valószínűtlennek mondta hétfőn, hogy meghosszabbítja az Iránnal érvényben lévő tűzszünetet.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Intenzív osztályra került a sztárpszichológus: a lánya jelentette be, milyen súlyos betegségben szenved
Az akatízia nyugtalansággal, súlyos lelki szenvedéssel és mozgáskényszerrel járó állapot.
Ketyeg az óra, szigorított az Egyesült Államok: ezért kellett azonnal tárgyalóasztalhoz ülnie Hernádi Zsoltnak
A tranzakció lezárásához azonban még nemzetközi és állami jóváhagyásokra is szükség van.
A baleset a város északi részén, egy útkereszteződésben történt.
Lukasenka kimondta a nyers igazságot: Trump hiába próbálkozik, esélye sincs meglépni ezt a drasztikus húzást
Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök szerint Donald Trump akkor sem tudná felbomlasztani a NATO-t, ha ez lenne a kifejezett szándéka.
Elképesztő egybeesésekre derült fény: előre tudhatták Trump lépéseit, vagyonokat kaszáltak a háttérben
Elemzők szerint az ismétlődő mintázat felveti az illegális bennfentes kereskedelem gyanúját.
A magyarországi politikai változásokat jó lehetőségnek tartja Zelenszkij a helyzet rendezésére.
Veszélyes megállapodásra készülhet az Egyesült Államok: ezen az elhamarkodott lépésen az egész olajpiac elcsúszhat
Az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások új szakaszba léphetnek, de európai szövetségesek attól tartanak, hogy Washington túl gyorsan akar megállapodni.
Készül a mesterterv: így tennének rendet a haditengerészet segítségével a németek a Hormuzi-szorosban
Németország vizsgálja annak lehetőségét, hogy haditengerészeti erővel biztosítsa a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy a nyomozók több lehetséges nyomozati szálat is vizsgálnak.
Brutális győzelmet aratott az oroszpárti jelölt Magyarországtól keletre: mégis marad Putyinnak szövetségese az EU-ban?
A szófiai Alpha Research kutatóintézet adatai alapján Radev pártja, a Haladó Bulgária a szavazatok 44 százalékát szerezte meg.
Ennyi volt, már be is fuccsoltak a közel-keleti tárgyalások: visszatáncolt Irán, kilőttek az olajárak
Az iráni fegyveres erők közleménye szerint a Kína felől érkező hajó elfogását fegyveres kalózakciónak tekintik.
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus
Ebben a mostani, feszült világpolitikai helyzetben az egyik legveszélyesebb „lőporos hordó” kétségkívül a Tajvani-szoros mentén található.
Brutálisan bezuhant Putyin népszerűsége Oroszországban: egy influenszer videója indította el a lavinát - ezt üzente a Kreml urának
A Kreml csütörtökön szokatlan lépésre szánta el magát: nyilvánosan reagált a bírálatra.
Mark Rutte kimondta, amit kevesen mertek: kiderült, miért borult ki valójában Donald Trump a szövetségesekre
Mark Rutte NATO-főtitkár elutasította azokat a feltételezéseket, hogy az Egyesült Államok kiléphetne a szövetségből
Őrületes rekord dőlt meg az árverésen: elképesztő pénzt csengettek ki a világhírű hajókatasztrófa több mint százéves emlékéért
Rekordáron, 670 ezer fontért (kb. 280 millió forint) kelt el a Titanic egyik túlélőjének mentőmellénye egy angliai árverésen.
-
-
-
