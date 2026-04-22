Fordulat jöhet az EU-ban? Már Magyarország sem blokkolná Ukrajna ügyét

Szlovákia feltételhez köti az Európai Unió újabb Oroszország elleni szankciós csomagjának támogatását. A pozsonyi kormány csak akkor ad zöld utat a döntésnek, ha újraindul az orosz kőolaj szállítása a Barátság vezetéken.

Amennyiben újraindul az orosz kőolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken, Szlovákia készen áll arra, hogy jóváhagyja az EU 20. Oroszországgal szembeni szankciós csomagját - jelentette ki Juraj Blanár szlovák kül- és európai ügyekért felelős miniszter az Európai Unió Tanácsának ülése után kedden éjjel.

"Készen állunk az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomag támogatására is, mivel értékelésünk szerint annak nem lesz hatása a szlovák gazdaságra. Azonban ezt csak akkor tesszük meg, amikor a Barátság kőolajvezetéken keresztül megérkezik a az orosz kőolaj Szlovákiába. Egyelőre csak azt tudom megállapítani, hogy nincs ilyen információnk, és erről tájékoztattam kollégáimat és a tanácsot is, hogy ez egy politikai döntés, amely Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök azon politikai döntéséből indul ki, hogy nem engedte az olajat Szlovákiába és Magyarországra" - jelentette ki Juraj Blanár, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte.

A szlovák külügyminiszter kitért az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós kölcsönre is. Azt mondta: azzal, hogy az unió tavaly decemberben jóváhagyta a hitelt, és Szlovákia (Magyarországgal és Csehországgal együtt) nem vesz részt abban, számukra "ez a téma lezárult." Ami azonban a Barátság kőolajvezetéken történő kőolajszállítás újraindítását illeti, az "egy nagyon fontos kérdés számunkra" - mondta.

A Dennik N pedig arról számolt be Petr Macinka cseh külügyminiszter elmondása alapján, hogy Szlovákia mellett Magyarország is megerősítette, hogy amennyiben újraindul az orosz olajszállítás a Barátság vezetéken, mindkét ország támogatni fogja az EU Kijevnek nyújtandó 90 milliárd eurós hitelét és a 20. szankciós csomagot Oroszország ellen.

Volodimir Zelenszkij tegnap bejelentette, hogy Ukrajna befejezte az olajvezeték orosz csapás által megrongált szakaszának javítását, és a létesítmény újra üzembe helyezhető. Az ukrán elnök szerint ezáltal "többé nincs alap" a finanszírozási csomag blokkolására, mivel Ukrajna betartotta az egyezség rá eső részét.