Ilyet eddig csak filmekben láttunk: trolibusz hajtott egy bevásárlóközpontba, egy ember meghalt

Halálos baleset történt hétfőn kora délután Salzburgban - közölte az MTI.

Trolibusz hajtott bele egy szupermarketbe Salzburgban hétfőn kora délután, a balesetben egy ember meghalt, további hét pedig megsérült - jelentette be az osztrák Vöröskereszt egyik szóvivője.

A baleset a város északi részén, egy útkereszteződésben történt. A Vöröskereszt közlése szerint a sérülteket kórházban ápolják és kettőjük állapota súlyos.