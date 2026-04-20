Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök szerint Donald Trump akkor sem tudná felbomlasztani a NATO-t, ha ez lenne a kifejezett szándéka.
Ilyet eddig csak filmekben láttunk: trolibusz hajtott egy bevásárlóközpontba, egy ember meghalt
Halálos baleset történt hétfőn kora délután Salzburgban - közölte az MTI.
Trolibusz hajtott bele egy szupermarketbe Salzburgban hétfőn kora délután, a balesetben egy ember meghalt, további hét pedig megsérült - jelentette be az osztrák Vöröskereszt egyik szóvivője.
A baleset a város északi részén, egy útkereszteződésben történt. A Vöröskereszt közlése szerint a sérülteket kórházban ápolják és kettőjük állapota súlyos.
Ketyeg az óra, szigorított az Egyesült Államok: ezért kellett azonnal tárgyalóasztalhoz ülnie Hernádi Zsoltnak
A tranzakció lezárásához azonban még nemzetközi és állami jóváhagyásokra is szükség van.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy a nyomozók több lehetséges nyomozati szálat is vizsgálnak.
Brutális győzelmet aratott az oroszpárti jelölt Magyarországtól keletre: mégis marad Putyinnak szövetségese az EU-ban?
A szófiai Alpha Research kutatóintézet adatai alapján Radev pártja, a Haladó Bulgária a szavazatok 44 százalékát szerezte meg.
Ennyi volt, már be is fuccsoltak a közel-keleti tárgyalások: visszatáncolt Irán, kilőttek az olajárak
Az iráni fegyveres erők közleménye szerint a Kína felől érkező hajó elfogását fegyveres kalózakciónak tekintik.
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus, évtizedek óta izzik a háttérben, vajon mikor tör ki?
Ebben a mostani, feszült világpolitikai helyzetben az egyik legveszélyesebb „lőporos hordó” kétségkívül a Tajvani-szoros mentén található.
Brutálisan bezuhant Putyin népszerűsége Oroszországban: egy influenszer videója indította el a lavinát - ezt üzente a Kreml urának
A Kreml csütörtökön szokatlan lépésre szánta el magát: nyilvánosan reagált a bírálatra.
Mark Rutte kimondta, amit kevesen mertek: kiderült, miért borult ki valójában Donald Trump a szövetségesekre
Mark Rutte NATO-főtitkár elutasította azokat a feltételezéseket, hogy az Egyesült Államok kiléphetne a szövetségből
Őrületes rekord dőlt meg az árverésen: elképesztő pénzt csengettek ki a világhírű hajókatasztrófa több mint százéves emlékéért
Rekordáron, 670 ezer fontért (kb. 280 millió forint) kelt el a Titanic egyik túlélőjének mentőmellénye egy angliai árverésen.
Nem kertelt tovább Leó pápa: pontot tett a Donald Trumppal kapcsolatos balhé végére, de keményen odaszúrt az Egyesült Államoknak
XIV. Leó pápa szerint félreértés volt, hogy afrikai körútján elhangzott szavait Donald Trumppal folytatott vitaként értelmezték.
Végleg betelt a pohár az iráni tárgyalásokon: ha ezt nem lépi meg az Egyesült Államok, teljesen lőttek a megegyezésnek
Bár a közelmúltbeli béketárgyalásokon történt némi előrelépés, továbbra is mélyek az ellentétek Irán és az Egyesült Államok között.
Retteghet Donald Trump: közeleg a nap, amikor teljesen megbéníthatják az elnök hatalmát az Egyesült Államokban
A közelgő amerikai félidős választásokon a demokratáknak jó esélyük van visszaszerezni a kongresszusi többséget a népszerűtlen Donald Trumppal és a gazdasági nehézségekkel küzdő republikánusokkal szemben.
Elképesztő részletek derültek ki Oroszország titkos flottájáról: Ukrajna pusztulását hozhatja az új engedmény?
Washington a nyugati szankciók ellenére meghosszabbította az Oroszország számára biztosított kőolaj-értékesítési mentességet.
Kiderült az évtizedes orosz átverés: elképesztő, mennyire pontatlanok valójában az Ukrajnára kilőtt rakéták
Az Ukrajna ellen bevetett orosz rakéták – a H–101, a Kalibr és az Iszkander – valós teljesítménye jelentősen elmarad a hivatalosan hirdetett adatoktól.
Brutális, ami Magyarországra vár, ha tovább húzódik az iráni háború: elkerülhetetlen a kőkemény drágulás?
A közel-keleti konfliktus eszkalációja, a Hormuzi-szoros körüli feszültségek és az ezekből fakadó globális gazdasági hatások kerültek a CashTag eheti epizódjának fókuszába.
Lemásolta Ukrajna az oroszok szuperfegyverét: esélye sem lesz a légvédelemnek a pusztító újdonsággal szemben
Ukrajna egy saját fejlesztésű, légi indítású rakétán dolgozik. A fegyver a nehezen leküzdhető orosz Kindzsal mintájára készül.
Elképesztő döntés született az olajszankciókról: komoly felmentést kapott a régió, de már ketyeg az ultimátum
Az amerikai kormány június 16-ig meghosszabbította azt az engedélyt, amelynek alapján a horvát Janaf vállalat továbbra is szállíthat nyersolajat a Szerbiai Kőolajipari Vállalatnak.
Ukrajna 2026 első felében 25 ezer földi robotrendszert vásárol. Ez a mennyiség a tavalyi beszerzés kétszerese.
Halállistát tett közzé Oroszország: 21 európai helyszín került a rakéták célkeresztjébe, csak meg kell nyomni a gombot
Az orosz védelmi minisztérium nyilvánosságra hozta huszonegy olyan európai üzem pontos koordinátáit, amelyek drónokat gyártanak Ukrajnának.
