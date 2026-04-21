Kíméletlen válságot vetít előre a sztárbefektető: tömegek kerülhetnek az utcára hamarosan

Robert Kiyosaki ismert befektető szerint 2026-ban kipukkan a világgazdaság "minden-buborékja". Ez a folyamat a történelem legnagyobb válságát fogja elhozni. A szakember úgy véli, a közelgő összeomlás súlyos társadalmi következményekkel jár majd. Ugyanakkor megnevezett hat olyan menedékeszközt is, amelyekkel átvészelhető a krízis.

Kiyosaki egy friss X-bejegyzésben hívta fel a figyelmet arra, hogy a 2002-ben megjelent, Rich Dad's Prophecy című könyvében megjósolt folyamatok a végükhöz közelednek. A "minden-buborék" kifejezéssel arra utal, hogy a túlértékeltség jelenleg nem csupán egy-egy szektort érint. Ez a jelenség nem korlátozódik például az ingatlan- vagy a részvénypiacra, hanem a gazdaság szinte minden területén egyszerre van jelen - írta a Portfolio.

Szerinte a közeledő vihar előjelei már most is egyértelműen láthatók az olyan globális pénzügyi és ingatlanpiaci központok megingásaiban, mint Dubaj, Las Vegas, Tokió vagy New York. Előrejelzése szerint az összeomlásnak hatalmas társadalmi ára lesz. A válság messze túlmutat a befektetők veszteségein. Széles társadalmi rétegeket sodorhat veszélybe, és világszerte drasztikusan növelheti a hajléktalanságot.

A pénzügyi szakember ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a pánik helyett a tanulásra és az éberségre érdemes fókuszálni. A piacok összeomlása ugyanis komoly lehetőségeket is teremthet azok számára, akik hajlandók tenni a pénzügyi szabadságukért.

Kiyosaki szerint a vagyon megóvására hat konkrét eszköz jelenthet megoldást. Ezek akkor is biztonságot nyújtanak, amikor a hagyományos piacok megremegnek. Ide tartoznak a fizikai nyersanyagok, a létfontosságú javak és a vezető kriptovaluták: az arany, az ezüst, az olaj, az élelmiszer, valamint a Bitcoin és az Ethereum.