Kiderült Ukrajna terve az EU-csatlakozáshoz: ezzel a váratlan ajánlattal szerelnék le a kritikus tagállamokat
Ukrajna új stratégiával próbálja felgyorsítani európai uniós csatlakozását. Kijev hajlandó lenne lemondani bizonyos pénzügyi előnyökről, hogy csökkentse a tagállamok aggályait. A javaslat az egyik legvitatottabb uniós támogatási rendszert érinti. A kérdés azonban továbbra is komoly politikai ellenállásba ütközik több országban, írja a Bloomberg.
Ukrajna kész lenne későbbre halasztani egyes uniós támogatások igénybevételét annak érdekében, hogy felgyorsítsa csatlakozását az Európai Unióhoz. Erről Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettes beszélt, hangsúlyozva: Kijev nyitott arra, hogy kompromisszumokat kössön a tagállamok aggályainak enyhítése érdekében.
A felvetés egyik legfontosabb eleme, hogy Ukrajna több évvel eltolná a közös agrárpolitikából (KAP) származó támogatások lehívását. Ez az uniós költségvetés egyik legjelentősebb és politikailag legérzékenyebb területe, amely gyakran komoly vitákat generál a tagállamok között, különösen új tagok csatlakozásakor.
Az ukrán mezőgazdasági export már korábban is feszültséget okozott az EU-n belül. Több ország – köztük Lengyelország – is bírálta a Kijev számára biztosított kereskedelmi könnyítéseket. Egy esetleges csatlakozás esetén Ukrajna jelentős agrártámogatásokra válna jogosulttá, ami tovább nehezítené az uniós költségvetési tárgyalásokat.
A KAP célja, hogy pénzügyi támogatást nyújtson az európai gazdáknak, és az EU hosszú távú költségvetésének meghatározó részét teszi ki. Jelenleg a 2028 és 2034 közötti időszak pénzügyi kereteiről zajlanak egyeztetések, és Kacska szerint elképzelhető, hogy Ukrajna csak egy későbbi ciklusban kapcsolódna be ebbe a rendszerbe.
A miniszterelnök-helyettes azt is jelezte, hogy Ukrajna gyors ütemben kívánja teljesíteni a csatlakozáshoz szükséges feltételeket. Optimista forgatókönyv szerint akár már jövőre sor kerülhet a csatlakozási szerződés aláírására, bár a tényleges belépéshez még több évnyi ratifikációs folyamatra lenne szükség a tagállamok részéről.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az ukrán csatlakozás kérdése azonban politikailag továbbra is megosztó. Magyarország eddig az egyik leghatározottabb ellenzője volt a gyorsított folyamatnak, és a választások után Magyar Péter is hasonló álláspontot képviselt. Véleménye szerint irreális elképzelés, hogy egy háborúban álló ország rövid időn belül az EU tagjává váljon.
Hozzátette: a tagállamok többsége sem támogatja a gyorsított csatlakozást, és ragaszkodik ahhoz, hogy minden jelölt ország ugyanazon az eljáráson menjen végig. Emellett azt is jelezte, hogy ha a tárgyalások eljutnak a végső szakaszba, Magyarországon népszavazás dönthet majd Ukrajna uniós tagságáról – ez azonban várhatóan nem a közeljövőben történik meg.
-
Nem az AI veszi el a munkánkat (x)
Viszont az fogja eldönteni, ki marad talpon
-
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
-
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.