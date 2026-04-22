Kiderült Ukrajna terve az EU-csatlakozáshoz: ezzel a váratlan ajánlattal szerelnék le a kritikus tagállamokat

Ukrajna új stratégiával próbálja felgyorsítani európai uniós csatlakozását. Kijev hajlandó lenne lemondani bizonyos pénzügyi előnyökről, hogy csökkentse a tagállamok aggályait. A javaslat az egyik legvitatottabb uniós támogatási rendszert érinti. A kérdés azonban továbbra is komoly politikai ellenállásba ütközik több országban, írja a Bloomberg.

Ukrajna kész lenne későbbre halasztani egyes uniós támogatások igénybevételét annak érdekében, hogy felgyorsítsa csatlakozását az Európai Unióhoz. Erről Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettes beszélt, hangsúlyozva: Kijev nyitott arra, hogy kompromisszumokat kössön a tagállamok aggályainak enyhítése érdekében.

A felvetés egyik legfontosabb eleme, hogy Ukrajna több évvel eltolná a közös agrárpolitikából (KAP) származó támogatások lehívását. Ez az uniós költségvetés egyik legjelentősebb és politikailag legérzékenyebb területe, amely gyakran komoly vitákat generál a tagállamok között, különösen új tagok csatlakozásakor.

Az ukrán mezőgazdasági export már korábban is feszültséget okozott az EU-n belül. Több ország – köztük Lengyelország – is bírálta a Kijev számára biztosított kereskedelmi könnyítéseket. Egy esetleges csatlakozás esetén Ukrajna jelentős agrártámogatásokra válna jogosulttá, ami tovább nehezítené az uniós költségvetési tárgyalásokat.

A KAP célja, hogy pénzügyi támogatást nyújtson az európai gazdáknak, és az EU hosszú távú költségvetésének meghatározó részét teszi ki. Jelenleg a 2028 és 2034 közötti időszak pénzügyi kereteiről zajlanak egyeztetések, és Kacska szerint elképzelhető, hogy Ukrajna csak egy későbbi ciklusban kapcsolódna be ebbe a rendszerbe.

A miniszterelnök-helyettes azt is jelezte, hogy Ukrajna gyors ütemben kívánja teljesíteni a csatlakozáshoz szükséges feltételeket. Optimista forgatókönyv szerint akár már jövőre sor kerülhet a csatlakozási szerződés aláírására, bár a tényleges belépéshez még több évnyi ratifikációs folyamatra lenne szükség a tagállamok részéről.

Az ukrán csatlakozás kérdése azonban politikailag továbbra is megosztó. Magyarország eddig az egyik leghatározottabb ellenzője volt a gyorsított folyamatnak, és a választások után Magyar Péter is hasonló álláspontot képviselt. Véleménye szerint irreális elképzelés, hogy egy háborúban álló ország rövid időn belül az EU tagjává váljon.

Hozzátette: a tagállamok többsége sem támogatja a gyorsított csatlakozást, és ragaszkodik ahhoz, hogy minden jelölt ország ugyanazon az eljáráson menjen végig. Emellett azt is jelezte, hogy ha a tárgyalások eljutnak a végső szakaszba, Magyarországon népszavazás dönthet majd Ukrajna uniós tagságáról – ez azonban várhatóan nem a közeljövőben történik meg.