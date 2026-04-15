Budapest, 2026. március 16.A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által 2026. március 18-án közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a GB News brit kereskedelmi hírtelevíziónak a Karmelita kolostorban 2026. március
Világ

Váratlan fordulat Orbán Viktor utolsó csúcstalálkozóján: ezért vonhatja felelősségre Ursula von der Leyen

2026. április 15. 09:52

Április 23-án és 24-én Cipruson tartják az uniós állam- és kormányfők informális csúcstalálkozóját. Az esemény fókuszában Ukrajna, a Közel-Kelet és az uniós költségvetés áll. A tanácskozáson azonban Ursula von der Leyen várhatóan magyarázatot követel majd a magyar és az orosz kormány feltételezett összejátszása miatt. Ez azért is különösen időszerű, mert minden bizonnyal ez lesz Orbán Viktor utolsó EU-csúcsa a leköszönése előtt - írta a Telex.

António Costa, az Európai Tanács elnöke kedden tette közzé a hivatalos meghívót. A program április 23-án egy munkavacsorával kezdődik. Ennek során a tagállami vezetők Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt hallgatják meg az orosz invázió fejleményeiről. Ezt követően az Európai Unió számára komoly kihívást jelentő közel-keleti és iráni konfliktusra térnek rá. Másnap a hétéves uniós költségvetés, vagyis a többéves pénzügyi keret lesz a téma. Ennek megvitatására a legutóbbi, márciusi ülésen már nem maradt idő.

Bár a hivatalos meghívóban nem szerepel, az Európai Bizottság már korábban jelezte, hogy Ursula von der Leyen elnök is egy fontos kérdést kíván felvetni a vezetők előtt. Paula Pinho, a Bizottság főszóvivője múlt héten riasztónak nevezte a napvilágot látott információkat és felvételeket.

Ezek ugyanis arra utalnak, hogy a magyar kormány összejátszott Oroszországgal. A szóvivő szerint a magyar vezetés ezzel aktívan az EU, valamint az európai állampolgárok biztonsága és érdekei ellen dolgozott. Emiatt a magyar fél sürgősen magyarázattal tartozik. Pinho kedden megerősítette: a bizottsági elnök továbbra is tervezi, hogy a vezetők elé tárja az ügyet.

Bár hivatalosan nem rögzítették, hogy a téma biztosan az informális ciprusi csúcson kerül terítékre, a körülmények nagyon is ezt indokolják. A következő uniós csúcstalálkozót ugyanis csak június 18-ra tervezik. Ez az időpont már jóval az új magyar parlament megalakulása utánra esik. Ha addig nem hívnak össze rendkívüli ülést, a mostani lesz Orbán Viktor utolsó részvétele az Európai Tanácsban. Így ha Ursula von der Leyen személyesen, a többi uniós vezető jelenlétében akarja felelősségre vonni a leköszönő magyar miniszterelnököt az orosz kapcsolatok miatt, aligha adódik erre alkalmasabb pillanat a ciprusi találkozónál.

Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA 
#európai unió #európai bizottság #ukrajna #oroszország #eu #világ #orbán viktor #ursula von der leyen #külpolitika #orosz-ukrán háború #csúcstalálkozó

