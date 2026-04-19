A májusban felálló új, Magyar Péter vezette kormány heteken belül feloldhatja a magyar egyetemeket és kutatókat sújtó uniós forrásbefagyasztást.
Hamarosan zöld utat kaphat a Mol gigaüzlete, a szerbekkel tárgyalt Hernádi Zsolt: mit lépnek az oroszok?
A Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) jövőjéről és esetleges értékesítéséről tárgyalt Belgrádban Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter és Hernádi Zsolt, a Mol-csoport vezetője. A megbeszélés középpontjában a vállalat tulajdonosi struktúrája és a pancsovai finomító működésének biztosítása állt. A felek ugyanakkor elismerték, hogy a folyamat összetett, és több „vörös vonal” is korlátozza a megállapodás mozgásterét. A tárgyalások a következő napokban folytatódnak, miközben a Mol párhuzamosan az orosz tulajdonosokkal is egyeztet.
A Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) értékesítéséről és jövőjéről folytatott egyeztetést Belgrádban Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter és Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója. A tárcavezető az Instagramon közölte, hogy a felek a vállalat jövőbeni működéséről és tulajdonosi struktúrájáról tárgyaltak, ugyanakkor hangsúlyozta: a folyamat összetett, és Szerbia számára vannak olyan „vörös vonalak”, amelyek nem átléphetők.
A szerb fél célja a pancsovai olajfinomító teljes kapacitású működésének biztosítása, valamint az, hogy a Mol átvegye vagy kiváltsa a NIS korábbi kötelezettségeinek egy részét, amelyek stratégiai jelentőségűek az ország számára. A tárgyalásokon a vállalat irányításának jövője is napirendre került, és az egyeztetések a következő napokban Belgrádban folytatódnak, miközben a Mol párhuzamosan a Gazpromnyefttel és a Gazprommal is tárgyal.
A NIS jelenleg az orosz energiaszektort érintő amerikai szankciók hatálya alatt áll, működési engedélyét az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyoneszközöket Ellenőrző Hivatala június 16-ig hosszabbította meg. A pancsovai finomító Szerbia legfontosabb üzemanyag-ellátója, a cégben a Gazprom és a Gazpromnyefty együttesen több mint 50 százalékos részesedéssel rendelkezik, míg a szerb állam mintegy 30 százalékot birtokol. A Mol januárban megállapodott az orosz tulajdonrész megvásárlásáról, az ügyletben pedig az ADNOC kisebbségi befektetőként jelenhet meg.
Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
-
