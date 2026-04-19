2026. április 19. vasárnap Emma
24 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. június 23.Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója beszél a Mol-csoport és a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) közötti fenntartói szerzõdés aláírásán 2025. június 23-án. A jövõben a Mol-cs
Gazdaság

Hamarosan zöld utat kaphat a Mol gigaüzlete, a szerbekkel tárgyalt Hernádi Zsolt: mit lépnek az oroszok?

Pénzcentrum/MTI
2026. április 19. 11:46

A Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) jövőjéről és esetleges értékesítéséről tárgyalt Belgrádban Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter és Hernádi Zsolt, a Mol-csoport vezetője. A megbeszélés középpontjában a vállalat tulajdonosi struktúrája és a pancsovai finomító működésének biztosítása állt. A felek ugyanakkor elismerték, hogy a folyamat összetett, és több „vörös vonal” is korlátozza a megállapodás mozgásterét. A tárgyalások a következő napokban folytatódnak, miközben a Mol párhuzamosan az orosz tulajdonosokkal is egyeztet.

A Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) értékesítéséről és jövőjéről folytatott egyeztetést Belgrádban Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter és Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója. A tárcavezető az Instagramon közölte, hogy a felek a vállalat jövőbeni működéséről és tulajdonosi struktúrájáról tárgyaltak, ugyanakkor hangsúlyozta: a folyamat összetett, és Szerbia számára vannak olyan „vörös vonalak”, amelyek nem átléphetők.

A szerb fél célja a pancsovai olajfinomító teljes kapacitású működésének biztosítása, valamint az, hogy a Mol átvegye vagy kiváltsa a NIS korábbi kötelezettségeinek egy részét, amelyek stratégiai jelentőségűek az ország számára. A tárgyalásokon a vállalat irányításának jövője is napirendre került, és az egyeztetések a következő napokban Belgrádban folytatódnak, miközben a Mol párhuzamosan a Gazpromnyefttel és a Gazprommal is tárgyal.

A NIS jelenleg az orosz energiaszektort érintő amerikai szankciók hatálya alatt áll, működési engedélyét az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyoneszközöket Ellenőrző Hivatala június 16-ig hosszabbította meg. A pancsovai finomító Szerbia legfontosabb üzemanyag-ellátója, a cégben a Gazprom és a Gazpromnyefty együttesen több mint 50 százalékos részesedéssel rendelkezik, míg a szerb állam mintegy 30 százalékot birtokol. A Mol januárban megállapodott az orosz tulajdonrész megvásárlásáról, az ügyletben pedig az ADNOC kisebbségi befektetőként jelenhet meg.

Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:21
12:00
11:46
11:25
11:06
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 17. 17:24
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 19. 11:03
Nincs bónusz az RTL-nél, a cappuccino is fizetős lett - forr a hangulat Németországban
Komoly elégedetlenség alakult ki az RTL Csoport németországi egységénél, az RTL Deutschlandnál: a do...
Kasza Elliott-tal  |  2026. április 17. 17:36
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
Bankmonitor  |  2026. április 17. 15:56
Változnak a nyugdíjak, de lesz esély érdemi rendszerszintű változásra?
A nyugdíjkérdés a feszített magyar költségvetés és az egyre indokoltabb korhatáremelés árnyékában az...
KonyhaKontrolling  |  2026. április 17. 07:45
Így lenne alacsony nyugdíjad!
A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keves...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 19.
Szörnyű tévedésben van, aki kidobja az otthon porosodó régi hanglemezeket: némelyik darab félmillió forintot is érhet
2026. április 18.
Ugyanaz a ruha, de húszezer forint a különbség: durván ráfázhat, aki a legelső webáruházból rendel
2026. április 19.
Elképesztő, mi nyílt az üres üzletek helyén ezen a legendás hazai körúton: szabályosan özönlenek ide az emberek
2026. április 19.
Kitálalt a hazai fagylaltmester: húsbavágó igazság derült ki az idei nyári szezon árairól
2026. április 18.
Szabályosan kiürül az ország keleti fele, már délen is vannak bajok: tömegek hagyják hátra ezeket a településeket
NAPTÁR
Tovább
2026. április 19. vasárnap
Emma
16. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: elárulta, mire készül a Fidesz április 28–án
2
3 napja
Hónapokig titokban zajlott az eljárás: ma reggel elképesztő erőkkel jelentek meg egy magyar polgármesternél
3
5 napja
Magyar Péter bejelentése: ezek lesznek az új kormány egyik első intézkedései, két dolog elől azonnal elzárják a közpénzcsapot
4
6 napja
Történelmi bejelentést tett Magyar Péter: Orbán Viktor sosem lehet többé Magyarország miniszterelnöke!
5
5 napja
Hatalmas bejelentés érkezett Magyarország jövőjéről: elképesztő vagyon szakadhat ránk a kormányváltás után
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fizetendő díj
meghatározása az esetek döntő többségében a biztosítási összeg és a díjszabásban foglalt díjtétel szorzatára épül.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
