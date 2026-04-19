Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök vasárnap délután a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy Ukrajna jelezte a hajlandóságát az olajszállítás hétfői újraindítására a Barátság vezetéken.
Készül a mesterterv: ez a vadonatúj útvonal mentheti meg a világot egy durva olajellátási katasztrófától
Új, Irakot és Törökországot összekötő kőolajvezeték megépítését szorgalmazza a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője. A tervezett beruházás alternatív útvonalat biztosítana a kőolajszállításnak. Ezzel jelentősen csökkenthetné a globális piacon kulcsszerepet játszó Hormuzi-szorostól való függőséget - közölte a Portfolio.
Fatih Birol, az IEA igazgatója a török Hürriyet napilapnak adott interjújában ismertette az elképzelést. A vezeték az iraki Baszra olajmezőit kötné össze a törökországi Ceyhan földközi-tengeri olajtermináljával. A projekt mindkét érintett ország számára gazdaságilag vonzó lehetőség.
Emellett a regionális, és különösen az európai ellátásbiztonság szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír. Birol szerint a finanszírozási kérdések megoldhatók, így most jött el a megvalósítás ideje.
A globális kőolajszállítás jelenleg nagymértékben függ a Hormuzi-szorostól, ahol naponta mintegy 20 millió hordó nyersolaj halad át. A tervezett Baszra–Ceyhan-vezeték egy biztonságosabb alternatívát nyújtana. Ez a beruházás érdemben mérsékelné azokat a súlyos piaci kockázatokat, amelyeket a tengerszoros esetleges lezárása vagy az ottani szállítási fennakadások okozhatnak a világgazdaságban.
Hatalmas hibát vallott be Ursula von der Leyen: új csodafegyver mentheti meg Európa energiaellátását
Az energiabiztonsági kihívások és az újabb geopolitikai válságok hatására az Európai Unió felismerte az atomenergia, különösen a kis moduláris reaktorok (SMR) stratégiai jelentőségét.
Itt van Magyar Péter bejelentése a visszatartott EU-pénzekről: ezen a reformon múlhat a magyar gazdaság sorsa
A Tisza Párt képviselői és az Európai Bizottság delegációja a hétvégén informális egyeztetéseket folytatott a Magyarországnak járó, jelenleg befagyasztott uniós források felszabadításáról.
Kőkemény csapdát hagyott hátra az Orbán-kormány: itt robbanhat az első nagy uniós bomba Magyar Péterék alatt
A májusban hivatalba lépő, Magyar Péter vezette új kormány nemcsak egy politikailag megosztott országot, hanem az Orbán-kabinet rendkívül terhes uniós örökségét is átveszi.
Hamarosan zöld utat kaphat a Mol gigaüzlete, a szerbekkel tárgyalt Hernádi Zsolt: mit lépnek az oroszok?
A Szerbiai Kőolajipari Vállalat jövőjéről és esetleges értékesítéséről tárgyalt Belgrádban Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter és Hernádi Zsolt.
A májusban felálló új, Magyar Péter vezette kormány heteken belül feloldhatja a magyar egyetemeket és kutatókat sújtó uniós forrásbefagyasztást.
Az iráni konfliktus miatt kialakuló ellátási zavarok következtében Európában rövid időn belül kerozinhiány alakulhat ki, ami újabb energiapiaci feszültségeket hozhat.
Választás 2026: itt a megválasztott parlamenti képviselők listája - íme a végleges Tisza Párt, Fidesz-KDNP és Mi Hazánk eredmények
A legfrissebb 2026-os országgyűlési választási eredmények alapján a 199 fős Parlamentben a Tisza Párt 141, a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 mandátumot...
Itt a 2026-os választás végeredménye: ennyi mandátummal zárt a Tisza Párt, Fidesz, Mi Hazánk - 99,99% a feldolgozottság
A külképviseleti és az átjelentkezős szavazatok összeszámolásával biztossá vált a Tisza Párt kétharmados győzelme az országgyűlési választásokon.
Teljesen esélytelen úgy keresni itthon, mint nyugaton: hiába szakadnak meg az emberek a melóban - ez a csapda tartja mélyen a fizetéseket
Egy magyar munkavállaló óránként átlagosan 54 dollárnyi gazdasági értéket termel, ami jócskán elmarad még a 71 dolláros OECD-átlagtól is.
A Tisza Párt kormányra kerülésével újra reális célkitűzéssé vált az euró magyarországi bevezetése. Az új vezetés ezt legkésőbb 2030-ra ígéri.
Választás 2026: eldőltek a szoros körzetek, itt a végeredmény, kiderült hány mandátum jut a Tiszának, Fidesznek
A külképviseleti és az átjelentkezős szavazatok szombati összesítése után kialakult a következő Országgyűlés véglegesnek tekinthető összetétele.
A külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatok feldolgozásával a Tisza Párt újabb listás mandátumot szerezhet
A szavazatok száz százalékának feldolgozása után véglegessé vált, hogy a fideszes Ágh Péter mindössze 258 szavazatnyi különbséggel nyerte meg a sárvári központú választókerületet.
Döbbenet, mennyi eljárás zajlik Magyarország ellen: súlyos örökséggel kel megküzdenie a Tisza-kormánynak
A hamarosan hivatalba lépő új magyar kormány egyik legsúlyosabb öröksége az a 78 aktív kötelezettségszegési eljárás, amely jelenleg is zajlik Magyarország ellen.
A magyar állam a költségvetés finanszírozásában egyre nagyobb mértékben támaszkodik devizaforrásokra.
A Tisza Párt kétharmados választási győzelmét követően jelentős erősödésbe kezdett a forint, az euró árfolyama egy hét alatt 375-ről 360 alá esett.
Érkeznek Magyar Péter bejelentései: ő fogja vezetni a Tisza parlamenti frakcióját az új Országgyűlésben
Bujdosó Andreát, a Tisza eddigi fővárosi frakcióvezetőjét kérte fel Magyar Péter a parlamenti Tisza-frakció vezetésére
Itt a rendelet: Orbánék a Tisza kezébe adták a gyeplőt, eddig marad a kamatstop, árrésstop és a hatósági üzemanyagár
Az Orbán-kormány utolsó intézkedéseinek egyikeként eltörölte a kamatstop, az árrésstop és a hatósági üzemanyagár lejárati idejét, így azok határozatlan ideig érvényben maradnak.
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.