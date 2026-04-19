Készül a mesterterv: ez a vadonatúj útvonal mentheti meg a világot egy durva olajellátási katasztrófától

Új, Irakot és Törökországot összekötő kőolajvezeték megépítését szorgalmazza a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője. A tervezett beruházás alternatív útvonalat biztosítana a kőolajszállításnak. Ezzel jelentősen csökkenthetné a globális piacon kulcsszerepet játszó Hormuzi-szorostól való függőséget - közölte a Portfolio.

Fatih Birol, az IEA igazgatója a török Hürriyet napilapnak adott interjújában ismertette az elképzelést. A vezeték az iraki Baszra olajmezőit kötné össze a törökországi Ceyhan földközi-tengeri olajtermináljával. A projekt mindkét érintett ország számára gazdaságilag vonzó lehetőség.

Emellett a regionális, és különösen az európai ellátásbiztonság szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír. Birol szerint a finanszírozási kérdések megoldhatók, így most jött el a megvalósítás ideje.

A globális kőolajszállítás jelenleg nagymértékben függ a Hormuzi-szorostól, ahol naponta mintegy 20 millió hordó nyersolaj halad át. A tervezett Baszra–Ceyhan-vezeték egy biztonságosabb alternatívát nyújtana. Ez a beruházás érdemben mérsékelné azokat a súlyos piaci kockázatokat, amelyeket a tengerszoros esetleges lezárása vagy az ottani szállítási fennakadások okozhatnak a világgazdaságban.