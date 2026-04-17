Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok a jövőben megvonja a támogatást Olaszországtól.
Megszületett a régóta várt fegyverszünet a Közel-Keleten: ebben egyezett meg Izrael és Libanon
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Izrael és Libanon vezetői tíznapos tűzszünetben állapodtak meg. A fegyvernyugvás április 16-án, helyi idő szerint éjfélkor lépett hatályba. A megállapodás célja a Hezbollah libanoni fegyveres szervezettel folytatott, hat hete tartó konfliktus szüneteltetése - számolt be a BBC.
A megegyezés feltételei szerint a fegyvernyugvás tíz napig tart. Ezt a felek kölcsönös akarattal meghosszabbíthatnak, amennyiben a tárgyalások érdemi haladást mutatnak. Az amerikai külügyminisztérium közlése alapján Izrael továbbra is fenntartja az önvédelemhez való jogát. Libanonnak ugyanakkor "érdemi intézkedéseket" kell tennie annak érdekében, hogy a Hezbollah és más fegyveres csoportok ne hajthassanak végre támadásokat izraeli célpontok ellen. A felek arra kérték az Egyesült Államokat, hogy továbbra is segítse a közvetlen tárgyalásokat a "fennmaradó kérdések rendezése" érdekében.
Izrael és Libanon vezetői egyaránt üdvözölték a megállapodást. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök egy "történelmi békemegállapodás lehetőségéről" beszélt. Navaf Szalam libanoni kormányfő pedig abban bízik, hogy a háború elől elmenekült civilek hamarosan visszatérhetnek otthonaikba. A tűzszünetet Irán külügyminisztériuma is üdvözölte.
A Hezbollah jelezte a részvételi szándékát, de ehhez határozott feltételeket szabott. Követelik a támadások teljes beszüntetését egész Libanon területén, valamint az izraeli erők mozgásszabadságának korlátozását.
A megállapodás ellenére Netanjahu közölte, hogy az izraeli csapatok továbbra is dél-libanoni területen maradnak, mintegy tíz kilométeres mélységben.
Israel Katz védelmi miniszter korábban arról beszélt, hogy a megszállt terület egészen a Litáni folyóig, vagyis az izraeli határtól nagyjából harminc kilométerre is kiterjedhet. Hozzátette, hogy a határ menti libanoni falvak épületeit le fogják rombolni. Libanon, több európai ország, Kanada és az ENSZ egyaránt bírálta ezeket a kijelentéseket. A libanoni védelmi miniszter a "libanoni területek újbóli megszállásának szándékáról" beszélt.
Sokatmondó részlet, hogy a tűzszünet bejelentése magát az izraeli kormányt is meglepte. Egy meghatározó izraeli hírportál szerint Netanjahu mindössze öt perccel a bejelentés előtt hívta össze a biztonsági kabinetet. A testület tagjai ráadásul nem is szavazhattak a megállapodásról. Trump a bejelentésben nem tért ki arra, hogy a Hezbollah közvetlenül részt vett-e a tárgyalásokon. Később azonban a Truth Social közösségi oldalon arra szólította fel a szervezetet, hogy "viselkedjen szépen" a fegyvernyugvás ideje alatt.
A konfliktus március 2-án mérgesedett el, miután Izrael libanoni célpontokra mért csapást a Hezbollah rakétatámadásaira válaszul. A libanoni egészségügyi minisztérium adatai szerint azóta több mint 2100-an haltak meg és 7000-en sebesültek meg a Libanont érő izraeli támadásokban. Az áldozatok között legalább 260 nő és 172 gyermek van. Az ENSZ adatai szerint több mint 1,2 millió ember kényszerült elhagyni az otthonát. Izraeli oldalon két civil és tizenhárom katona vesztette életét. Csütörtökön az izraeli hadsereg lerombolta az utolsó hidat is, amely Dél-Libanont az ország többi részével összekötötte, így a régió teljesen elszigetelődött.
Péntek reggel megkezdődött az átjelentkezéssel, valamint a külképviseleteken leadott szavazatok átadása az egyéni választókerületi választási irodáknak.
Pete Hegseth amerikai hdügyminiszter szerint az Egyesült Államok kész fokozni az Irán elleni katonai műveleteket.
Aleksandar Vučić óriási fegyverkezésbe kezdett: rejtélyes repülőjáratok buktatták le déli szomszédunkat
Szerbia a romló regionális biztonsági helyzetre hivatkozva újabb jelentős fegyverbeszerzési szerződéseket készít elő.
Durván egymásnak esett Leó pápa és Trump: erős üzenetet küldött az amerikai elnöknek a katolikus egyházfő
Leó pápa szerdán, afrikai útja második állomásán az egység és a béke üzenetét hangsúlyozta.
Drámai fordulat a világ második legnagyobb gazdaságában: egy távoli háború teheti tönkre a váratlan sikereket
A Reuters beszámolója szerint a kínai gazdaság 2026 első negyedévében ismét gyorsulhatott, azonban az iráni háború miatt jelentősen romlottak az idei növekedési kilátások.
Hiába a ravasz trükközés a hitelekkel: nagyon durva veszélyre hívták fel a figyelmet a nemzetközi szakértők
Az európai kormányok egyre nagyobb nyomás alá kerülnek, miután az elmúlt hetekben meredeken emelkedtek az államkötvényhozamok.
Az év első két hónapjában 1,8 százalékkal zsugorodott az orosz gazdaság.
Végre véget érhet a vérontás? Meglepő közvetítő bukkant fel a háttérben, a tőzsdék máris reagáltak a hírre
A közel-keleti helyzet enyhülésének reményét erősíti, hogy Izrael és Libanon is tűzszüneti lehetőségekről tárgyal.
Lezajlott a kulcsfontosságú telefonhívás: kiderült, milyen váratlan lépésre készül Magyar Péterék új kormánya
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter arra számít, hogy a frissen megválasztott új magyar kormány gyökeresen változtat az eddigi külpolitikáján.
Váratlan katonai paktumot kötöttek az arab államok: Ukrajnától kérik a bevált receptet a pusztító csapások ellen
A térség stabilitásának megőrzése és az új fenyegetések elhárítása érdekében az arab országok átfogóan felülvizsgálják biztonsági stratégiájukat.
A színész számára a magyarországi kötődés személyes jelentőséggel is bír: 2023-ban kifejezetten azért érkezett az országba, hogy felkutassa családja gyökereit.
Újabb bénító ukrán csapás az orosz energiarendszer ellen: ezt a veszteséget egész Oroszország megérzi
A Krasznodari területen fekvő tuapszei olajfinomító rendszeres célpontja az ukrán erőknek, mivel kiemelt szerepet játszik az orosz hadsereg üzemanyag-ellátásában.
Váratlan bejelentést tett Donald Trump: évtizedek óta nem látott tárgyalások jöhetnek a Közel-Keleten
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy csütörtökön csúcsszintű tárgyalások kezdődnek Izrael és Libanon között.
Földrengés volt Magyarország és Horvátország határán, a Somogy vármegyei Bolhó közelében csütörtökre virradó éjjel.
Szergej Lavrov egy pekingi tárgyalást követően beszélt az orosz–magyar kapcsolatok jövőjéről és a politikai párbeszéd lehetőségéről.
Donald Trump elképesztő bejelentést tett: miközben az Egyesült Államok megbénította a közel-keleti országot, váratlan fordulat jöhet a háttérben
Donald Trump amerikai elnök szerint hamarosan újraindulhatnak a tárgyalások Iránnal.
Váratlan fordulat Orbán Viktor utolsó csúcstalálkozóján: ezért vonhatja felelősségre Ursula von der Leyen
Április 23-án és 24-én Cipruson tartják az uniós állam- és kormányfők informális csúcstalálkozóját.
