Megszületett a régóta várt fegyverszünet a Közel-Keleten: ebben egyezett meg Izrael és Libanon

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Izrael és Libanon vezetői tíznapos tűzszünetben állapodtak meg. A fegyvernyugvás április 16-án, helyi idő szerint éjfélkor lépett hatályba. A megállapodás célja a Hezbollah libanoni fegyveres szervezettel folytatott, hat hete tartó konfliktus szüneteltetése - számolt be a BBC.

A megegyezés feltételei szerint a fegyvernyugvás tíz napig tart. Ezt a felek kölcsönös akarattal meghosszabbíthatnak, amennyiben a tárgyalások érdemi haladást mutatnak. Az amerikai külügyminisztérium közlése alapján Izrael továbbra is fenntartja az önvédelemhez való jogát. Libanonnak ugyanakkor "érdemi intézkedéseket" kell tennie annak érdekében, hogy a Hezbollah és más fegyveres csoportok ne hajthassanak végre támadásokat izraeli célpontok ellen. A felek arra kérték az Egyesült Államokat, hogy továbbra is segítse a közvetlen tárgyalásokat a "fennmaradó kérdések rendezése" érdekében.

Izrael és Libanon vezetői egyaránt üdvözölték a megállapodást. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök egy "történelmi békemegállapodás lehetőségéről" beszélt. Navaf Szalam libanoni kormányfő pedig abban bízik, hogy a háború elől elmenekült civilek hamarosan visszatérhetnek otthonaikba. A tűzszünetet Irán külügyminisztériuma is üdvözölte.

A Hezbollah jelezte a részvételi szándékát, de ehhez határozott feltételeket szabott. Követelik a támadások teljes beszüntetését egész Libanon területén, valamint az izraeli erők mozgásszabadságának korlátozását.

A megállapodás ellenére Netanjahu közölte, hogy az izraeli csapatok továbbra is dél-libanoni területen maradnak, mintegy tíz kilométeres mélységben.

Israel Katz védelmi miniszter korábban arról beszélt, hogy a megszállt terület egészen a Litáni folyóig, vagyis az izraeli határtól nagyjából harminc kilométerre is kiterjedhet. Hozzátette, hogy a határ menti libanoni falvak épületeit le fogják rombolni. Libanon, több európai ország, Kanada és az ENSZ egyaránt bírálta ezeket a kijelentéseket. A libanoni védelmi miniszter a "libanoni területek újbóli megszállásának szándékáról" beszélt.

Sokatmondó részlet, hogy a tűzszünet bejelentése magát az izraeli kormányt is meglepte. Egy meghatározó izraeli hírportál szerint Netanjahu mindössze öt perccel a bejelentés előtt hívta össze a biztonsági kabinetet. A testület tagjai ráadásul nem is szavazhattak a megállapodásról. Trump a bejelentésben nem tért ki arra, hogy a Hezbollah közvetlenül részt vett-e a tárgyalásokon. Később azonban a Truth Social közösségi oldalon arra szólította fel a szervezetet, hogy "viselkedjen szépen" a fegyvernyugvás ideje alatt.

A konfliktus március 2-án mérgesedett el, miután Izrael libanoni célpontokra mért csapást a Hezbollah rakétatámadásaira válaszul. A libanoni egészségügyi minisztérium adatai szerint azóta több mint 2100-an haltak meg és 7000-en sebesültek meg a Libanont érő izraeli támadásokban. Az áldozatok között legalább 260 nő és 172 gyermek van. Az ENSZ adatai szerint több mint 1,2 millió ember kényszerült elhagyni az otthonát. Izraeli oldalon két civil és tizenhárom katona vesztette életét. Csütörtökön az izraeli hadsereg lerombolta az utolsó hidat is, amely Dél-Libanont az ország többi részével összekötötte, így a régió teljesen elszigetelődött.