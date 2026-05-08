Újra teljes a kormány névsora: megvan, ki lesz az igazságügyi miniszter Magyar Péter kabinetjében

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Dr. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját jelöli igazságügyi miniszternek, miután korábbi jelöltje, Melléthei-Barna Márton visszalépett.

Melléthei-Barna Márton csütörtökön jelentette be, hogy nem vállalja az igazságügyi miniszteri tisztséget az alakuló Tisza-kormányban. Döntését azzal indokolta, hogy régi ismerőse és egyben sógora is a pártelnök Magyar Péternek, ami szerinte összeférhetetlenségi aggályokat vethetett volna fel. A leendő miniszterelnök elismeréssel nyilatkozott párttársa döntéséről, és már akkor jelezte, hogy pénteken bemutatja új jelöltjét az igazságügyi tárca élére.

Magyar Péter ígéretéhez híven ma Facebookon ismertette döntését: "A magyar jogászszakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját, Dr. Görög Mártát kértem fel igazságügyi miniszternek."



Görög Márta a Magyar Jogász Egylet Elnökségének tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának tagja. Tudományos tevékenysége mellett a Magyar Akkreditációs Bizottság Akkreditációs Kollégiumának elnökeként a felsőoktatás minőségbiztosításában is vezető szerepet játszik.

Miniszterként kiemelt feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és annak elérése, hogy a törvényalkotás átlátható legyen, és a jogszabályok elfogadását érdemi szakmai és társadalmi egyeztetés előzze meg. A Tisza-kormány igazságügyi miniszterére vár azon jogi feltételek megteremtése is, amelyek lehetővé teszik a Magyarországnak járó uniós források felszabadítását és hazahozatalát.

