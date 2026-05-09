Donald Trump amerikai elnök bejelentése alapján szombaton háromnapos tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között.
Putyin kíméletlenül őszinte vallomást tett az ukrajnai háborúról: hadat üzen a NATO-nak az orosz elnök?
Oroszország rendhagyó katonai parádéval ünnepelte a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóját Moszkvában. Vlagyimir Putyin beszédében párhuzamot vont a második világháború és az ukrajnai konfliktus között. Kijelentette, hogy a harcot valójában a nyugati szövetségi rendszerrel vívják. Az idei díszszemlét nehézfegyverzet nélkül tartották meg. Történetében először vonultak fel drónkezelő alakulatok, valamint észak-koreai katonák.
A Vörös téren rendezett pénteki ünnepségen az orosz elnök szent és legfontosabb ünnepnek nevezte a győzelem napját. Kiemelte, hogy a szovjet nép mentette meg a világot a nácizmustól. Hozzátette, hogy a jelenleg harcoló alakulatokat a győztes ősök öröksége inspirálja. Az ukrajnai háborúra térve egyértelműsítette az orosz álláspontot. Eszerint hazája nem Ukrajnával, hanem a NATO agresszív erőivel áll szemben, és nem fognak meghátrálni.
Az idei díszszemle jelentősen eltért a megszokottól - idézi a gazeta beszámolóját a Portfolio. Az ukrán fenyegetésre hivatkozva elmaradt a hagyományos nehézfegyverzet felvonultatása. A televíziós közvetítés ehelyett a hadsereg modern eszközeire és a fronton szolgáló katonákra fókuszált. Szintén történelmi újdonságnak számított a drónkezelő egységek megjelenése, illetve egy észak-koreai katonai különítmény részvétele. Utóbbiakról az orosz hivatalos álláspont úgy tartja, hogy jelentős szerepet vállaltak a kurszki régió "felszabadításában", amit Putyin külön is méltatott.
A megemlékezés a háborús áldozatok előtti egyperces néma csend után az Alekszandr-kertben folytatódott. Az orosz államfő itt a meghívott külföldi vezetőkkel közösen koszorúzta meg az Ismeretlen Katona sírját. A vendégek között Belarusz, Kazahsztán, Üzbegisztán, Szerbia, Laosz és Malajzia képviselői is jelen voltak. Az ünnepségsorozatot egy hivatalos fogadás zárta a Kremlben. Ennek keretében Putyin kétoldalú tárgyalásokat folytatott a delegációkkal, köztük Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is.
Műholdképek rántották le a leplet Kim Dzsong Un nagy titkáról: kiderült az elhallgatott igazság az orosz-ukrán háborúról
Mintegy 2300 észak-koreai katona neve szerepel egy Phenjanban nemrég felavatott emlékművön...
Elszabadult a pokol a nyílt vízen: rakétaeső zúdult az Egyesült Államok hadihajóira, azonnal megindult a kíméletlen válaszcsapás
Az amerikai–iráni tűzszünet törékenységét bizonyítja, hogy pénteken összecsaptak az Egyesült Államok és Irán erői a Hormuzi-szorosban.
Az amerikai költségvetésben látványos átrendeződés indult el, amely hosszú idő után újraírhatja a kiadási prioritásokat.
David Attenborough, minden idők legismertebb természetfilmese ma töltötte be századik életévét.
Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját jelöli igazságügyi miniszternek.
Forradalmi változás a gyermekvédelemben: ez a szakember lehet a gyerekjogokért felelős államtitkár az új kormányban
A Tisza-kormány külön államtitkárságot hoz létre a gyermekjogi és gyermekvédelmi ügyekért a Szociális és Családügyi Minisztériumban.
Az Egyesült Államok csapást mért iráni katonai célpontokra, miután Irán rakétákkal, drónokkal és kis hadihajókkal támadott meg három amerikai rombolót a Hormuzi-szorosban
Kiderült, hova teszik a pénzüket a magyarok: rengetegen hagynak ki így egy hatalmas megtakarítási lehetőséget
A közhiedelemmel szemben a magyarok többsége nem tartja lustának vagy pénzügyileg felelőtlennek a mai fiatalokat.
Melléthei-Barna Márton a közösségi oldalán jelentette be, hogy lemond az igazságügyi miniszteri jelöltségről.
Tömegesen nyitják az adómentes számlákat az élelmes magyarok: az MNB is a második legnagyobb negyedéves ugrást mérte
Rekordütemben nő a tartós befektetési számlák (TBSZ) és a nyugdíj-előtakarékossági számlák (NYESZ) népszerűsége Magyarországon.
A miniszter hangsúlyozta, hogy Szerbia nem hajlandó átlépni azokat a korábban meghatározott stratégiai kereteket, amelyek az ország energiaellátásának stabilitását szolgálják.
A TotalEnergies 5,8 milliárd eurós negyedéves nyeresége újra fellobbantotta az extraprofitadóról szóló politikai vitát Franciaországban.
Megdöbbentő fordulat az olajpiacon: ez az egyetlen megállapodás, ami végleg megváltoztathatja az energiaárak jövőjét
Mindkét meghatározó referenciaolaj árfolyama már szerdán is több mint 7 százalékot zuhant.
A Fehér Ház új terrorellenes stratégiájában „a terrorizmus melegágyának” nevezte Európát.
Az Európai Parlament és az uniós tagállamok képviselői nem tudtak megállapodni az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás részleteiről.
Hiába keltek hajnalban, csak a földön jutott hely a családnak, végül a bíróság is nekik adott igazat.
Donald Trump hiába állítja, hogy közel a béke: óriási a baj, rengeteg hajó rekedt a közel-keleti válság kellős közepén
Donald Trump szerint jól haladnak a tárgyalások Iránnal a háború lezárásáról és az atomfegyverkezés megakadályozásáról.
Két, Oroszországból indított drón sértette meg Lettország légterét, majd csapódott be az ország területén – jelentette be a lett hadsereg.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n