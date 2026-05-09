Szentpétervár, Oroszország - 2015. november 20: Vlagyimir Putyin képével ellátott csészéket kínálnak eladásra a turistáknak az oroszországi Szentpéterváron.
Világ

Putyin kíméletlenül őszinte vallomást tett az ukrajnai háborúról: hadat üzen a NATO-nak az orosz elnök?

Pénzcentrum
2026. május 9. 11:29

Oroszország rendhagyó katonai parádéval ünnepelte a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóját Moszkvában. Vlagyimir Putyin beszédében párhuzamot vont a második világháború és az ukrajnai konfliktus között. Kijelentette, hogy a harcot valójában a nyugati szövetségi rendszerrel vívják. Az idei díszszemlét nehézfegyverzet nélkül tartották meg. Történetében először vonultak fel drónkezelő alakulatok, valamint észak-koreai katonák.

A Vörös téren rendezett pénteki ünnepségen az orosz elnök szent és legfontosabb ünnepnek nevezte a győzelem napját. Kiemelte, hogy a szovjet nép mentette meg a világot a nácizmustól. Hozzátette, hogy a jelenleg harcoló alakulatokat a győztes ősök öröksége inspirálja. Az ukrajnai háborúra térve egyértelműsítette az orosz álláspontot. Eszerint hazája nem Ukrajnával, hanem a NATO agresszív erőivel áll szemben, és nem fognak meghátrálni.

Az idei díszszemle jelentősen eltért a megszokottól - idézi a gazeta beszámolóját a Portfolio. Az ukrán fenyegetésre hivatkozva elmaradt a hagyományos nehézfegyverzet felvonultatása. A televíziós közvetítés ehelyett a hadsereg modern eszközeire és a fronton szolgáló katonákra fókuszált. Szintén történelmi újdonságnak számított a drónkezelő egységek megjelenése, illetve egy észak-koreai katonai különítmény részvétele. Utóbbiakról az orosz hivatalos álláspont úgy tartja, hogy jelentős szerepet vállaltak a kurszki régió "felszabadításában", amit Putyin külön is méltatott.

Donald Trump amerikai elnök bejelentése alapján szombaton háromnapos tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között.

A megemlékezés a háborús áldozatok előtti egyperces néma csend után az Alekszandr-kertben folytatódott. Az orosz államfő itt a meghívott külföldi vezetőkkel közösen koszorúzta meg az Ismeretlen Katona sírját. A vendégek között Belarusz, Kazahsztán, Üzbegisztán, Szerbia, Laosz és Malajzia képviselői is jelen voltak. Az ünnepségsorozatot egy hivatalos fogadás zárta a Kremlben. Ennek keretében Putyin kétoldalú tárgyalásokat folytatott a delegációkkal, köztük Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is.
#ukrajna #oroszország #világ #hadsereg #vlagyimir putyin #külpolitika #háború #orosz-ukrán háború #nato #moszkva

