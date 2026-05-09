Donald Trump rendkívüli bejelentése az orosz-ukrán békéről: ez egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének kezdete

Donald Trump amerikai elnök bejelentése alapján szombaton háromnapos tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között, amelyet egy nagyszabású, mindkét fél részéről ezer-ezer főt érintő hadifogolycsere kísér.

Az elnök a Truth Social közösségi platformon fejezte ki reményét a fejleményekkel kapcsolatban. Posztjában úgy fogalmazott, hogy a hétfőig tartó fegyvernyugvás "egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének kezdete" lesz.

A diplomáciai lépés előzménye, hogy Trump a múlt héten telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz államfővel. A megbeszélés során már felmerült az ideiglenes tűzszünet lehetősége. Ezzel párhuzamosan Moszkva a héten egyoldalú fegyvernyugvást is hirdetett a május 9-i világháborús megemlékezések idejére.