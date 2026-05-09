Repedezett téglafal, balra ukrán, jobbra orosz zászlóval festve. Ukrajna
Világ

Donald Trump rendkívüli bejelentése az orosz-ukrán békéről: ez egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének kezdete

Pénzcentrum
2026. május 9. 10:33

Donald Trump amerikai elnök bejelentése alapján szombaton háromnapos tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között, amelyet egy nagyszabású, mindkét fél részéről ezer-ezer főt érintő hadifogolycsere kísér.

Az elnök a Truth Social közösségi platformon fejezte ki reményét a fejleményekkel kapcsolatban. Posztjában úgy fogalmazott, hogy a hétfőig tartó fegyvernyugvás "egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének kezdete" lesz.

A diplomáciai lépés előzménye, hogy Trump a múlt héten telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz államfővel. A megbeszélés során már felmerült az ideiglenes tűzszünet lehetősége. Ezzel párhuzamosan Moszkva a héten egyoldalú fegyvernyugvást is hirdetett a május 9-i világháborús megemlékezések idejére.
