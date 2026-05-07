Most érkezett! Visszakozott Magyar Péter miniszterjelöltje: mégsem vállalja a feladatot

Melléthei-Barna Márton a közösségi oldalán jelentette be, hogy lemond az igazságügyi miniszteri jelöltségről. A TISZA jogi csapatának vezetője azt írta, döntését azért hozta meg, mert szerinte a Magyar Péterhez fűződő családi és baráti kapcsolata árthatna annak a társadalmi konszenzusnak, amely a „jogállam helyreállítása és az igazságtétel” mögött kialakult.

A politikus szerint a TISZA történelmi felhatalmazást kapott a választóktól, hiszen állítása szerint 3,3 millió ember szavazott a változásra, miközben a párt támogatottsága a közvélemény-kutatásokban már 70 százalék körül mozog.

Melléthei-Barna részletesen beszámolt arról is, milyen szerepet vállalt a párt építésében. Azt írta, már 2024 februárjában, Magyar Péter Partizán-interjúja után csatlakozott a mozgalomhoz, és részt vett az első rendezvények szervezésében, valamint a párt jogi struktúrájának kialakításában is.

Közlése szerint ő koordinálta többek között a párt átvételének jogi lebonyolítását, az európai parlamenti és önkormányzati választások jogi előkészítését, később pedig a TISZA jogi csapatának megszervezését és irányítását is. A posztban említést tett adatlopásról, titkosszolgálati megfigyelésről és belső vizsgálatokról is.

A politikus arról is írt, hogy 2024 augusztusában találkozott újra Magyar Péter húgával, akivel később kapcsolatba került, majd összeházasodtak, azóta pedig közös gyermekük is született.

Melléthei-Barna hangsúlyozta, úgy érzi, szakmailag és emberileg is alkalmas lett volna az igazságügyi miniszteri posztra, ugyanakkor szerinte a jelenlegi helyzetben az szolgálja leginkább az ország és a leendő TISZA-kormány érdekét, ha más tölti be a tisztséget.

Bejegyzése végén azt írta, továbbra is országgyűlési képviselőként kíván dolgozni, és büszke arra, hogy részese lehetett a TISZA politikai építkezésének. Magyar Péter is reagált, azt írta: holnap bejelenti az új jelöltet az igazságügyi miniszteri pozícióra.

