2026. április 16. csütörtök Csongor
22 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Közel-Kelet térképe Szaúd-Arábiával, Irakkal és Iránnal a középpontban, golyókkal átszőve.
Világ

Váratlan katonai paktumot kötöttek az arab államok: Ukrajnától kérik a bevált receptet a pusztító csapások ellen

Pénzcentrum
2026. április 16. 12:14

A közel-keleti konfliktus és az iráni támadások hatására az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) tagállamai jelentősen szorosabbra fűzik védelmi és gazdasági kapcsolataikat az Európai Unióval. A térség stabilitásának megőrzése és az új fenyegetések elhárítása érdekében az arab országok átfogóan felülvizsgálják biztonsági stratégiájukat, emellett új katonai partnerségeket is kötnek - írta az euronews.

Dzsasszem Mohamed al-Budajvi, a GCC főtitkára elmondta, hogy a régiót sújtó háborús helyzet még közelebb hozta egymáshoz az öböl menti országokat és az EU-t. Kiemelte: a jelenlegi körülmények arra ösztönzik a tagállamokat, hogy új szintre emeljék az együttműködést megbízható partnereikkel. Ennek érdekében folyamatosan keresik azokat a kiemelt területeket és új csatornákat, ahol tovább mélyíthetik a kétoldalú kapcsolatokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A stratégiai irányváltást az indokolja, hogy február vége, az amerikai–izraeli–iráni feszültség kiéleződése óta a hat GCC-tagállam is iráni drón- és rakétatámadások célpontjává vált. A fenyegetés a védelmi és biztonságpolitikai megközelítés teljes átértékelésére kényszerítette az érintett országokat.

A gyakorlati lépések már meg is kezdődtek. Márciusban három öböl menti állam tízéves védelmi megállapodást kötött Ukrajnával. A szerződések tengeri drónokra, elektronikus hadviselésre és légvédelmi elfogórendszerekre terjednek ki. A döntés hátterében az áll, hogy az arab államok szeretnék hasznosítani Kijevnek az orosz támadások elhárítása során szerzett harctéri tapasztalatait.

Kapcsolódó cikkeink:

Al-Budajvi hangsúlyozta, hogy a térség stabilitása a nemzetközi béke és biztonság egyik alappillére. A mostani konfliktus rávilágított arra is, hogy magán a GCC-n belül is szorosabb katonai, biztonsági és gazdasági integrációra van szükség.

A diplomáciai közeledést jól mutatja az európai vezetők fokozott jelenléte a térségben. A napokban António Costa, az Európai Tanács megválasztott elnöke, előtte pedig Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője is az öböl menti régióba látogatott. Costa megerősítette a stratégiai partnerséget az ottani államokkal. Egyúttal a Hormuzi-szoros újranyitását sürgette, és figyelmeztetett a tartós lezárás súlyos következményeire.

Bár a GCC és az EU közötti együttműködési megállapodás már 1989-ben megszületett, a kapcsolatokat 2022-ben fűzték szorosabbra, különösen a gazdaság és a klímapolitika terén. Ekkor nevezték ki az Európai Unió első öböl menti különmegbízottját is, ami szintén a térség felértékelődését jelzi.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #ukrajna #világ #konfliktus #drón #irán #geopolitika #háború #rakéta #Közel-Kelet #diplomácia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
12:31
12:14
12:02
11:51
11:45
NAPTÁR
Tovább
2026. április 16. csütörtök
Csongor
16. hét
Április 16.
A holokauszt magyar áldozatainak emléknapja
Április 16.
A hang világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állalampapír hozama
A papír kondíciói (névleges kamat, futamidő, bruttó árfolyam) és az aktuális piaci kereslet-kínálati viszonyok alapján kialakuló hozam, amelyet ténylegesen CSAK akkor tudunk elérni, ha a papírt a lejáratig megtartjuk. Ha ezt nem tudjuk kivárni, akkor ki vagyunk szolgáltatva a papír árfolyamingadozásának, amelyből következik az elérhető hozam ingadozása is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
