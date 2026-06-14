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Kvíz

Kvíz: Finomnak tűnik, vajon igazi? Lássuk, kiszúrod-e az AI-generált ételfotókat!

Pénzcentrum
2026. június 14. 17:57

Finomnak tűnik, de vajon létezik is? Egy gyönyörű ételfotó pillanatok alatt meg tudja hozni az étvágyat. De az étvágynál csak a csalódás lesz nagyobb, ha kiderül, hogy a gusztusos fogás valójában nem is létezik. Ebben a kvízben 10 képet mutatunk, amik között lesznek valódi ételekről készült valódi fotók, de AI-generált képek is. A feladat egyszerűnek tűnik, de könnyen becsapóssá válhat: döntsd el, melyik étel valódi, és melyik az AI műve. Vajon te átlátsz a mesterséges intelligencián?

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Kvíz: Finomnak tűnik, vajon igazi? Lássuk, kiszúrod-e az AI-generált ételfotókat!

1/10 kérdés
Nincs is jobb egy lakaótató brunchnál... persze csak ha létezik. Szerinted?
Igazi fotó
AI-generált kép
2/10 kérdés
Az uborka és a lazac látványra is jó kombináció. De lehet ennyire jó a valóságban?
AI-generált kép
Igazi fotó
3/10 kérdés
Megennéd, de vajon létezik is?
Igazi fotó
AI-generált kép
4/10 kérdés
Túl szép ez a fagyi, hogy igaz legyen?
Igazi fotó
AI-generált kép
5/10 kérdés
Az üde zöld színek meggyőznek róla, hogy igazi?
AI-generált kép
Igazi fotó
6/10 kérdés
Mit gondolsz, egy valódi tortát nézel?
Igazi fotó
AI-generált kép
7/10 kérdés
Ezeket a pogácsákat vagy egy nagymama sütötte ki, vagy az AI. Mire tippelsz?
AI-generált kép
Igazi fotó
8/10 kérdés
Vajon az AI műve ez a rengeteg, vibráló szín?
AI-generált kép
Igazi fotó
9/10 kérdés
Nehéz kérdés, mert a csoki a valóságban is gyönyörű. Te el tudod dönteni?
Igazi fotó
AI-generált kép
10/10 kérdés
Mostanra már belejöttél? Akkor az utolsó kép gyerekjáték lesz!
Igazi fotó
AI-generált kép

Címlapkép: Pixabay

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