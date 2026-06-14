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Finomnak tűnik, de vajon létezik is? Egy gyönyörű ételfotó pillanatok alatt meg tudja hozni az étvágyat. De az étvágynál csak a csalódás lesz nagyobb, ha kiderül, hogy a gusztusos fogás valójában nem is létezik. Ebben a kvízben 10 képet mutatunk, amik között lesznek valódi ételekről készült valódi fotók, de AI-generált képek is. A feladat egyszerűnek tűnik, de könnyen becsapóssá válhat: döntsd el, melyik étel valódi, és melyik az AI műve. Vajon te átlátsz a mesterséges intelligencián?

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban Kvíz: Finomnak tűnik, vajon igazi? Lássuk, kiszúrod-e az AI-generált ételfotókat! 1/10 kérdés Nincs is jobb egy lakaótató brunchnál... persze csak ha létezik. Szerinted? Igazi fotó AI-generált kép Következő kérdés 2/10 kérdés Az uborka és a lazac látványra is jó kombináció. De lehet ennyire jó a valóságban? AI-generált kép Igazi fotó Következő kérdés 3/10 kérdés Megennéd, de vajon létezik is? Igazi fotó AI-generált kép Következő kérdés 4/10 kérdés Túl szép ez a fagyi, hogy igaz legyen? Igazi fotó AI-generált kép Következő kérdés 5/10 kérdés Az üde zöld színek meggyőznek róla, hogy igazi? AI-generált kép Igazi fotó Következő kérdés 6/10 kérdés Mit gondolsz, egy valódi tortát nézel? Igazi fotó AI-generált kép Következő kérdés 7/10 kérdés Ezeket a pogácsákat vagy egy nagymama sütötte ki, vagy az AI. Mire tippelsz? AI-generált kép Igazi fotó Következő kérdés 8/10 kérdés Vajon az AI műve ez a rengeteg, vibráló szín? AI-generált kép Igazi fotó Következő kérdés 9/10 kérdés Nehéz kérdés, mert a csoki a valóságban is gyönyörű. Te el tudod dönteni? Igazi fotó AI-generált kép Következő kérdés 10/10 kérdés Mostanra már belejöttél? Akkor az utolsó kép gyerekjáték lesz! Igazi fotó AI-generált kép Eredmények Címlapkép: Pixabay A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is!

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