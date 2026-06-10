Fontos, hogy a budapesti lomtalanítás során a nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.
Taktikát váltott Ukrajna: filléres eszközökkel bénítják meg az orosz logisztikát
Ukrajna szisztematikus csapásokkal bénítja a Krími-félsziget utánpótlási útvonalait, ami egyre komolyabb ellátási zavarokat okoz a régióban. A korábbi rakétatámadásokkal szemben az ukrán erők immár olcsóbb, de jóval gyakrabban bevethető drónokkal tartják folyamatos nyomás alatt az orosz logisztikai hálózatot - jelentette a Portfolio.
A krími ellátás szempontjából kulcsfontosságú csongari híd elleni akciót követően az ukrán csapatok Henicseszknél is lecsaptak. Bár a megszállt herszoni területek orosz vezetője, Vlagyimir Szaldo csupán sikertelen kísérletként hivatkozott az esetre, a forgalmat ideiglenesen le kellett állítani, a járművezetőket pedig terelőutakra irányították. A támadássorozat érzékenyen érinti Oroszországot, mivel a félsziget legfőbb ellátási vonala az Azovi-tenger északi partvidékén futó autópálya, amely most folyamatos tűz alatt áll.
A módszeres ukrán nyomás következtében a félszigeten akadozik bizonyos árucikkek beszerzése. A hiány kialakulását már az orosz sajtó is elismeri, bár a helyi híradások igyekeznek tompítani a helyzet súlyosságát azzal a felütéssel, hogy a lakosság már hozzászokott a csapásokhoz.
Az oroszok dolgát jelentősen megnehezíti, hogy 2026-ra az ukrán haderő taktikát váltott. Míg korábban drága robotrepülőgépekkel próbálták megbénítani a forgalmat, mostanra áttértek a jóval egyszerűbb drónok használatára. Ezekkel az eszközökkel sokkal sűrűbben és költséghatékonyabban tudják rongálni az átkelőket, valamint az utánpótlási útvonalakat.
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