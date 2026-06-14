Meg is van a Milan új edzője? Nem biztos, hogy örömünnep tör ki, ha őt nevezik ki

A Manchester Unitednél hatalmasat buó portugál mester, Ruben Amorim lehet a nemrég Allegrit kivágó milánóiak edzője, de több jelölt is képben van még - írta meg a BBC Sport.

Rúben Amorim, a Manchester United januárban menesztett vezetőedzője vált az AC Milan kispadjának egyik legfőbb várományosává. A portugál szakember már tárgyalásokat folytat a milánói klubbal, miközben több neves jelölt is versenyben van a pozícióért.

A 41 éves Amorim a Manchester Unitednél töltött viharos 14 hónap után távozott a posztjáról, miután 63 mérkőzéséből mindössze 24-et nyert meg, 21-et pedig elveszített. A Sporting korábbi vezetőedzőjének környezetéből korábban cáfolták azokat a pletykákat, amelyek szerint visszatérne a Benficához, ahol játékosként korábban hat év alatt 154 mérkőzésen lépett pályára.

Jóllehet hivatalos megállapodás még nem született, Amorim képviselői és az AC Milan vezetősége között már zajlanak az egyeztetések, és jelenleg a portugál tréner vezeti a jelöltek listáját. A milánóiak a májusban menesztett Massimiliano Allegri utódját keresik, akinek azért kellett távoznia, mert a csapattal nem tudta kivívni a Bajnokok Ligája-indulást.

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A Milan márciusban, a városi rivális Inter legyőzése után még kilenc ponttal vezetett az ötödik helyezett előtt, ám az utolsó tíz bajnoki mérkőzéséből mindössze hármat tudott megnyerni. A csapat végül egyetlen ponttal maradt le a Como mögött, amely az utolsó fordulóban szerezte meg a kvótát érő utolsó Bajnokok Ligája-helyet.

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A pozícióval kapcsolatban az Egyesült Államok válogatottjának szövetségi kapitányát, Mauricio Pochettinót, valamint Oliver Glasnert is szóba hozták. Utóbbi szakember a Crystal Palace-szal megnyert Konferencialiga-győzelem után távozott a londoni klubtól. Egy másik korábbi Manchester United-edző, Ralf Rangnick viszont már kiesett a jelöltek közül, mivel 2028-ig meghosszabbította szerződését az osztrák válogatott élén.

Amennyiben Amorim elfogadja a milánóiak ajánlatát, a felkészülési időszakban azonnal korábbi klubjával találhatja szembe magát. Az AC Milan ugyanis augusztus 15-én a lengyelországi Wrocławban játszik felkészülési mérkőzést a Manchester Uniteddel, egy héttel a Premier League rajtja előtt.