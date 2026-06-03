2026. június 3. szerda Klotild
23 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Eger melletti Nagy-Eged-hegy festői látképe, amely zöld dombokat, szőlőskerteket és elszórtan álló vidéki házakat mutat a drámai felhős égbolt alatt. A táj kiemeli Észak-Magyarország természeti szépségét.
HelloVidék

Ebben az világvégi faluban kezdett új életet az Megasztár énekesnője: a csendért még az ingázást is bevállalja

HelloVidék
2026. június 3. 11:30

Nem Budapestet választotta, hanem egy apró Heves megyei falut Singh Viki. Az énekesnő az elmúlt időszakban többször is beszélt arról, hogy a vidéki élet teljesen átformálta a mindennapjait, a Hot! magazinnak adott friss interjújában pedig a magánéletéről és a gyermekvállalás kérdéséről is őszintén vallott.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Singh Viki korábban a fővárosban élt, ma azonban már egy Eger környéki településen találta meg azt a nyugalmat, amelyre hosszú ideje vágyott. Saját házat vásárolt, amelyet folyamatosan újít, és többször is megmutatta közösségi oldalain, hogyan alakítja új otthonát. A vidéki életforma mellett annak ellenére is kitart, hogy a mindennapok jóval több szervezést igényelnek. Korábban arról beszélt, hogy a legközelebbi bolt is kilométerekre található, mégsem bánja a döntését.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Én is ingázok, nekem ér ennyit a csönd

– mesélte a Tényeknek korábban az énekesnő.

Az interjúban arról is beszélt, hogy Eger környékén sokkal kiegyensúlyozottabbnak érzi magát, mint korábban Budapesten. Nyulakat tart, óriási kertben lakik, maga újította fel a házát, kutyát tart, lovagol - teljesen más, egy letisztult életet él. Ugyan élelmiszerbolt 15-20 kilométer távolságra van csak, és a szomszédai is idősebbek, mégis sokkal kiegyensúlyozottabb az élete. 

A Hot! magazin friss számában ugyanakkor már sokkal személyesebb témákat is érintett. Az énekesnő nyíltan beszélt arról, hogy az elmúlt években át kellett értékelnie több korábbi elképzelését is. Ahogy a magazinban mesélte, korábban nagy családról álmodott, ma azonban úgy érzi, fokozatosan elengedi a gyermekvállalás gondolatát. Mint mondta, hosszú időn át hitt abban, hogy megtalálja azt a társat, akivel közös családot alapíthat, az élet azonban más irányt vett.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

„Szorongtam minden reggel.”

Az énekesnő arról beszélt, hogy sokáig nehéz időszakokon ment keresztül, ugyanakkor ma már tudatosabban figyel saját lelki egyensúlyára és arra, hogy ne külső elvárások alapján hozza meg élete legfontosabb döntéseit.

Úgy tűnik, ebben a folyamatban a vidéki élet is fontos szerepet játszik. A természet közelsége, a csend és a lassabb hétköznapok olyan környezetet teremtettek számára, amelyben könnyebben tud önmagára figyelni.
Címlapkép: Getty Images
#család #celeb #magyarország #falu #interjú #gyermekvállalás #vidék #életmód #szorongás #hellovidék #énekesnő

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:43
11:30
11:13
11:02
10:45
Pénzcentrum
Ezt rengetegen nem tudják a rájuk váró örökségről: sok magyart érhet váratlan meglepetés 2026-ban
A legtöbb magyar borászat küzd a túlélésért, van viszont egy, amelyik rommá keresi magát
Rengeteg magyar nem tudja, erre egy fillért sem fizet az utasbiztosítás: sokak nyaralása dőlhet be miatta 2026-ban?
Ez a szuperhatalom lehet az új pénzügyi világrend legnagyobb vesztese: repedezik Amerika dominanciája, jön a fordulat
Ez az igazi apokalipszis, amivel senki nem számol: így repülhet vissza a civilizációnk egy pillanat alatt az 1930-as évekbe
NAPTÁR
Tovább
2026. június 3. szerda
Klotild
23. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megtaláltuk álmaink fürdőjét: 1000 forint a délutáni csobbanás, közben harapni lehet a friss falusias levegőt
2
6 napja
Világraszóló magyar siker: a legnevesebb brit utazási magazin is rajong ezért a két hazai úti célért
3
2 hete
Sokaknál kiverheti a biztosítékot a balatoni város új parkolási rendje: a helyiek nyertek, a turistáknak díjemelés jön
4
5 napja
Kiderült, itt épülhet a Balaton új giga-Lidlje: zöld utat kapott a hatalmas beruházás
5
2 hete
Ezt ették az alföldi betyárok az erdő mélyén: indul a bográcsszezon, brutál laktató a pandúrgulyás
PÉNZÜGYI KISOKOS
Retail Banking
általános lakossági banktevékenység gyűjtőneve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 3. 10:02
Rengeteg magyar nem tudja, erre egy fillért sem fizet az utasbiztosítás: sokak nyaralása dőlhet be miatta 2026-ban?
Pénzcentrum  |  2026. június 3. 05:31
Ezt rengetegen nem tudják a rájuk váró örökségről: sok magyart érhet váratlan meglepetés 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. június 3. 11:29
Súlyos mérgezés a magyar földeken: meg kell semmisíteni a gazdák termését