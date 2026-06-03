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Ebben az világvégi faluban kezdett új életet az Megasztár énekesnője: a csendért még az ingázást is bevállalja
Nem Budapestet választotta, hanem egy apró Heves megyei falut Singh Viki. Az énekesnő az elmúlt időszakban többször is beszélt arról, hogy a vidéki élet teljesen átformálta a mindennapjait, a Hot! magazinnak adott friss interjújában pedig a magánéletéről és a gyermekvállalás kérdéséről is őszintén vallott.
Singh Viki korábban a fővárosban élt, ma azonban már egy Eger környéki településen találta meg azt a nyugalmat, amelyre hosszú ideje vágyott. Saját házat vásárolt, amelyet folyamatosan újít, és többször is megmutatta közösségi oldalain, hogyan alakítja új otthonát. A vidéki életforma mellett annak ellenére is kitart, hogy a mindennapok jóval több szervezést igényelnek. Korábban arról beszélt, hogy a legközelebbi bolt is kilométerekre található, mégsem bánja a döntését.
Én is ingázok, nekem ér ennyit a csönd
– mesélte a Tényeknek korábban az énekesnő.
Az interjúban arról is beszélt, hogy Eger környékén sokkal kiegyensúlyozottabbnak érzi magát, mint korábban Budapesten. Nyulakat tart, óriási kertben lakik, maga újította fel a házát, kutyát tart, lovagol - teljesen más, egy letisztult életet él. Ugyan élelmiszerbolt 15-20 kilométer távolságra van csak, és a szomszédai is idősebbek, mégis sokkal kiegyensúlyozottabb az élete.
A Hot! magazin friss számában ugyanakkor már sokkal személyesebb témákat is érintett. Az énekesnő nyíltan beszélt arról, hogy az elmúlt években át kellett értékelnie több korábbi elképzelését is. Ahogy a magazinban mesélte, korábban nagy családról álmodott, ma azonban úgy érzi, fokozatosan elengedi a gyermekvállalás gondolatát. Mint mondta, hosszú időn át hitt abban, hogy megtalálja azt a társat, akivel közös családot alapíthat, az élet azonban más irányt vett.
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„Szorongtam minden reggel.”
Az énekesnő arról beszélt, hogy sokáig nehéz időszakokon ment keresztül, ugyanakkor ma már tudatosabban figyel saját lelki egyensúlyára és arra, hogy ne külső elvárások alapján hozza meg élete legfontosabb döntéseit.
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