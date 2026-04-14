Egy kellő felhatalmazással rendelkező kormány akár napok alatt elfogadtathatná a parlamenttel azokat a jogszabályokat, amelyeket Brüsszel a befagyasztott támogatások feloldásához kér.
Ismét reagált a Kreml Orbánék bukása után: ezt üzenték Magyar Péternek
A Kreml elégedettségét fejezte ki, amiért az új magyar miniszterelnök, Magyar Péter nyitott a "pragmatikus párbeszédre" Oroszországgal – közölte kedden Dmitrij Peszkov, az orosz elnöki hivatal szóvivője.
Magyar Péter a hétvégi választásokon győzte le Orbán Viktort. A leköszönő miniszterelnök vasárnap ismerte el vereségét. Orbán korábban Moszkva egyik legfontosabb európai partnere volt, rendszeresen felszólalt az Oroszország elleni uniós szankciók ellen, ellenezte Ukrajna európai uniós csatlakozását, és megvétózott egy 90 milliárd eurós makroszintű pénzügyi támogatási csomagot Kijev számára - írja a Reuters.
Bár az orosz keményvonalas politikusok nyíltan sajnálkoztak Orbán bukásán, a Kreml gyorsan jelezte tárgyalási készségét az új magyar vezetéssel. "Egyelőre elégedetten nyugtázzuk, hogy megítélésünk szerint az új kormányfő hajlandó a pragmatikus párbeszédre" – nyilatkozta Peszkov az újságíróknak.
A szóvivő kiemelte, hogy orosz részről is megvan a nyitottság az egyeztetésekre. A jövőben ugyanakkor az új magyar kabinet konkrét lépései alapján fogják meghatározni a kétoldalú kapcsolatok irányát.
Oroszország jelentős mennyiségű kőolajat és földgázt szállít Magyarországnak. Emellett jelenleg is a Roszatom fővállalkozói részvétellel zajlik a paksi atomerőmű bővítése. Bár Magyar Péter a választási kampány során határozottan EU- és NATO-párti álláspontot képviselt, nyilvánosan elismerte a moszkvai kapcsolatok gazdasági realitását.
Kijelentette, hogy a jövőben tárgyalnia kell Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és rövid távon fenn kell tartania az orosz energiahordozók importját. Mindez annak ellenére is szükséges, hogy a beszerzési források diverzifikálása és a meglévő hosszú távú gázvásárlási szerződések felülvizsgálata kiemelt helyen szerepel a kormányprogramban.
Dmitrij Peszkov úgy vélekedett, hogy a magyar parlamenti választások eredménye nem lesz hatással az Ukrajna körüli helyzetre.
