Portré egy barnamedve sétál a mezőn a fűben a háttérben lakóépületek vagy egy falu .
Medveriadó az Aggteleknél: napokon belül kétszer is felbukkant a ragadozó, természetvédelmi őr is találkozott vele

2026. június 2. 08:45

Rövid időn belül kétszer is barnamedvét észleltek az Aggteleki Nemzeti Park területén. Az egyik alkalommal egy kiránduló, néhány nappal később pedig egy természetvédelmi őr futott össze a nagyragadozóval. A szakemberek szerint nem kizárt, hogy ugyanaz a példány járja a térséget, ezért fokozott óvatosságot kérnek a kirándulóktól.

Újabb medveészlelésekről számolt be az Aggteleki Nemzeti Park az elmúlt napokban. A nemzeti park tájékoztatása szerint május végén két különböző helyszínen is szem elé került egy barnamedve az Aggteleki-karszt térségében.

Az első eset szombat éjszaka vagy vasárnap hajnalban történt, amikor egy kiránduló látott medvét a nemzeti park északi részén, Szögliget és Bódvaszilas között. Alig egy nappal később, hétfőn nem sokkal éjfél után újabb észlelés érkezett: ezúttal Égerszög külterületén, a nemzeti park déli részén bukkant fel a nagyragadozó. A második találkozás különösen figyelemre méltó, ugyanis az állatot az Aggteleki Nemzeti Park Természetvédelmi Őrszolgálatának egyik munkatársa látta szolgálat közben.

A nemzeti park közleménye szerint jelenleg nem lehet biztosan megállapítani, hogy ugyanarról az állatról van-e szó, de ezt a lehetőséget nem zárják ki. A szakemberek azt is felidézték, hogy Égerszög térségében már korábban is észleltek medvét: egy vadkamera május 9-én rögzített egy példányt ugyanazon a környéken.

Az elmúlt években egyre gyakoribbá váltak a barnamedve-észlelések Észak-Magyarországon. A szakemberek szerint a szlovákiai állományból időről időre fiatal, nagy távolságokat bejáró egyedek jelennek meg a határ menti térségekben, különösen a Bükk, a Zemplén és az Aggteleki-karszt környékén.

A nemzeti park arra kéri a túrázókat, hogy az erdei kirándulások során fokozott figyelemmel közlekedjenek. Érdemes a kijelölt turistautakat használni, kerülni a magányos, sűrű növényzettel borított területeket, valamint zajt kelteni túrázás közben, hogy az állatok időben észleljék az ember közeledtét.

Bár a barnamedve alapvetően kerüli az embert, a szakértők szerint fontos, hogy egy esetleges találkozás során senki ne próbálja megközelíteni vagy etetni az állatot.
