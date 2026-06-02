Medveriadó az Aggteleknél: napokon belül kétszer is felbukkant a ragadozó, természetvédelmi őr is találkozott vele
Rövid időn belül kétszer is barnamedvét észleltek az Aggteleki Nemzeti Park területén. Az egyik alkalommal egy kiránduló, néhány nappal később pedig egy természetvédelmi őr futott össze a nagyragadozóval. A szakemberek szerint nem kizárt, hogy ugyanaz a példány járja a térséget, ezért fokozott óvatosságot kérnek a kirándulóktól.
Újabb medveészlelésekről számolt be az Aggteleki Nemzeti Park az elmúlt napokban. A nemzeti park tájékoztatása szerint május végén két különböző helyszínen is szem elé került egy barnamedve az Aggteleki-karszt térségében.
Az első eset szombat éjszaka vagy vasárnap hajnalban történt, amikor egy kiránduló látott medvét a nemzeti park északi részén, Szögliget és Bódvaszilas között. Alig egy nappal később, hétfőn nem sokkal éjfél után újabb észlelés érkezett: ezúttal Égerszög külterületén, a nemzeti park déli részén bukkant fel a nagyragadozó. A második találkozás különösen figyelemre méltó, ugyanis az állatot az Aggteleki Nemzeti Park Természetvédelmi Őrszolgálatának egyik munkatársa látta szolgálat közben.
A nemzeti park közleménye szerint jelenleg nem lehet biztosan megállapítani, hogy ugyanarról az állatról van-e szó, de ezt a lehetőséget nem zárják ki. A szakemberek azt is felidézték, hogy Égerszög térségében már korábban is észleltek medvét: egy vadkamera május 9-én rögzített egy példányt ugyanazon a környéken.
Az elmúlt években egyre gyakoribbá váltak a barnamedve-észlelések Észak-Magyarországon. A szakemberek szerint a szlovákiai állományból időről időre fiatal, nagy távolságokat bejáró egyedek jelennek meg a határ menti térségekben, különösen a Bükk, a Zemplén és az Aggteleki-karszt környékén.
A nemzeti park arra kéri a túrázókat, hogy az erdei kirándulások során fokozott figyelemmel közlekedjenek. Érdemes a kijelölt turistautakat használni, kerülni a magányos, sűrű növényzettel borított területeket, valamint zajt kelteni túrázás közben, hogy az állatok időben észleljék az ember közeledtét.
Bár a barnamedve alapvetően kerüli az embert, a szakértők szerint fontos, hogy egy esetleges találkozás során senki ne próbálja megközelíteni vagy etetni az állatot.
