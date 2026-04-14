Márciusában országosan és a fővárosban egyaránt 1,6 százalékkal nőttek az átlagos bérleti díjak havi összevetésben.
Európai elemzés a magyar választási eredményről: sokan teljesen félreértik, mit jelent Magyar Péter győzelme
Tizenhat év után megbukott Orbán Viktor és a Fidesz a magyar parlamenti választásokon. Az új Országgyűlésbe azonban kizárólag jobboldali, nacionalista és szélsőjobboldali erők jutottak be, míg a baloldal, a liberálisok és a zöldek teljes egészében kiszorultak a törvényhozásból - hívta fel a figyelmet az Euractiv.
Magyar Péter Tisza Pártja kétharmados, alkotmányozó többséget szerzett a 199 fős egykamarás parlamentben. Ez pontosan akkora felhatalmazás, amellyel korábban Orbán Viktor szilárdította meg a hatalmát. A párt az Európai Néppárthoz (EPP) tartozik, és azt ígéri, hogy konstruktívan fog együttműködni Brüsszellel. Kérdéses ugyanakkor, hogy a Tisza aláveti-e magát az EPP frakciófegyelmének. A kampányidőszakban ugyanis éppen azért tolerálták a különutas politikáját, hogy a Fidesz ne bélyegezhesse Magyart Brüsszel "bábjaként".
Az európai progresszív pártcsaládok egyöntetűen üdvözölték Orbán bukását. Iratxe García Pérez, a szociáldemokrata frakció vezetője "történelmi" győzelemről írt. A liberális Renew csoport vezetője, Valérie Hayer a rekordmagas részvételt méltatta, míg Terry Reintke, a Zöldek társelnöke egyenesen "európai fordulópontról" beszélt. A baloldali frakció vezetője, Manon Aubry óvatosabban fogalmazott.
Bár megkönnyebbülésének adott hangot, hangsúlyozta, hogy Magyar Péter nem jelent valódi szakítást az Orbán-korszakkal, és továbbra is határozottan jobboldali politikát fog folytatni.
A szélsőjobboldali Mi Hazánk Mozgalom hat mandátumot szerzett. Ez az eredmény elmarad attól, amitől egyes elemzők előzetesen tartottak, hiszen sokan úgy vélték, a párt akár a mérleg nyelve is lehet az új parlamentben. Vezetője, Toroczkai László már a 2006-os zavargások idejéből ismert szereplője a magyar politikának.
A baloldal számára az eredmény megsemmisítő volt. Gyurcsány Ferenc Demokratikus Koalíciója (DK) messze elmaradt az ötszázalékos parlamenti küszöbtől. Dobrev Klára, aki alig egy százalékot kapott a listán, a választás éjszakáján lemondott a pártelnökségről. Ugyanakkor üdvözölte az "Orbán-rendszer" végét. Ez a hivatalosan Nemzeti Együttműködés Rendszerének (NER) nevezett berendezkedés, amelynek Nyilatkozata 2010 óta kötelezően ki volt függesztve minden állami és közigazgatási intézményben. A Magyar Szocialista Párt meg sem kísérelte az indulást.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Orbán hatalmának gyökerei a 2006-os politikai válságig nyúlnak vissza. Ekkor az újraválasztott szocialista miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc egy kiszivárgott beszédében ismerte el, hogy kormánya hazudott a választóknak, és a csőd szélére sodorta az országot.
Az ezt követő utcai zavargások, a paramilitáris szervezetek felvonulásai és a gazdasági megszorítások olyan közfelháborodást szültek, amely 2010-ben hatalomba söpörte Orbánt. Csaknem egy nemzedéknyi idő elteltével most ugyanez az "ebből elég volt" életérzés vetett véget az ő politikai korszakának is - jegyzi meg az Euractiv.
Meglépte a legkeményebbet az Egyesült Államok: fojtogató blokád a tengeren, a szövetségesek kihátráltak, kilőtt az olajár
Az Egyesült Államok hétfőn blokád alá vonta Irán kikötőit, miután az iszlámábádi tárgyalások a hétvégén eredménytelenül zárultak.
Vészjósló figyelmeztetést adott ki Fatih Birol: hatalmas a baj a háború miatt, drasztikus mentőövet kell bedobni az energiapiacra
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szükség esetén további olajtartalékokat szabadít fel - közölte hétfőn Fatih Birol, az IEA vezetője.
Ismét arra szólított fel mindenkit, hogy "keressenek lehetőséget a béke és a megbékélés hídjainak építésére, és találjanak utat a háború elkerülésére minden alkalommal, ha lehetséges".
Az amerikai elnök figyelmeztette Iránt: a blokád közelébe kerülő hajókat megsemmisíthetik.
Mikroszkóp alatt a Tisza-párt külügyi programja: ilyen fordulatot vehet az ország külpolitikája Magyar Péter vezetésével
Bár az új kormányzat hozzáállása alapvetően Európa-párti, vitás kérdések továbbra is felmerülhetnek Brüsszellel, például a migráció megítélésében.
Kína szerepe az iráni konfliktusban az elmúlt hetekben egyre nagyobb figyelmet kapott.
Dmitrij Peszkov úgy vélekedett, hogy a magyar parlamenti választások eredménye nem lesz hatással az Ukrajna körüli helyzetre.
A szerencsés nyertes egy egymillió eurós festményt vihet haza.
Amíg Magyarországon mindenki a választásra figyel, Donald Trump berobbantotta a gázárakat - nem is kicsit
Donald Trump amerikai elnök a meghiúsult amerikai–iráni tárgyalásokat követően bejelentette a Hormuzi-szoros teljes blokádját.
Orbán legnagyobb európai szövetségesei is megszólaltak a választásról: ezekkel a szavakkal gratuláltak Magyar Péternek
A szomszédos országok vezetőin túl külhoni magyar politikusok is reagáltak az eredményekre.
Az Egyesült Államok hétfőn tengeri blokádot vezet be Irán ellen a Hormuzi-szorosban, mely a szakértők szerint gyakorlatilag egy hadüzenettel ér fel.
Végleg befuccsoltak a béketárgyalások: kőkemény amerikai katonai művelet jön, a küszöbön állhat egy durva válaszcsapás
Az Egyesült Államok tengeri blokádot vezet be Irán ellen, miután a hétvégi amerikai–iráni tárgyalások nem hoztak megállapodást.
Ukrán külügyminiszter a Tisza győzelme után: új fejezetet nyitunk, biztosítani fogjuk a kárpátaljai magyarok jogait
A külügyminiszter egyértelművé tette, hogy az ukrán fél kész a kölcsönösen előnyös partneri viszony kialakítására.
Az elnök kijelentéseiben az iráni nukleáris programot és a Hormuzi-szoros helyzetét állította a középpontba
Nagyon rossz hír jött az iráni béketárgyalásokról: teljesen félbeszakadt az ügy, a tűzszünet is veszélyben
A 21 órán át tartó egyeztetés után mindkét fél a másikat hibáztatta a kudarcért, miközben a hat hete tartó háború törékeny tűzszünete is veszélybe került
Bár Kína határozottan cáfol, az egybehangzó értesülések szerint ez az ország szállíthat légvédelmi eszközöket Iránba.
A legénység megkerülte a Holdat, ezzel végrehajtva az emberiség eddigi legtávolabbi személyzetes űrutazását.
Elszabadult a pokol a Fehér Házban: saját emberei buktatnák meg az elnöki székből Trumpot - ez verte ki a biztosítékot
Donald Trump húsvétvasárnapi, Iránnak címzett fenyegetése komoly belpolitikai hullámokat vert.
