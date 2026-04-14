2026. április 14. kedd Tibor
18 °C Budapest
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nemzetközi sajtótájékoztatót tart az országgyűlési választásokat követően a Hungexpo Kongresszusi Központban 2026. április 13-án.
Gazdaság

Hatalmas fordulatot hozhat Magyar Péterék győzelme: meglepő bejelentés érkezett a befagyasztott uniós milliárdokról

Pénzcentrum
2026. április 14. 12:02

Jelentős makrogazdasági és államháztartási kihívásokkal kell szembenéznie az új magyar kormánynak a lassú gazdasági növekedés, a magas költségvetési hiány és a növekvő államadósság miatt – derül ki a Fitch Ratings hétfőn közzétett helyzetértékeléséből. A nemzetközi hitelminősítő ugyanakkor az Európai Unió és Magyarország közötti kapcsolatok javulását valószínűsíti a Tisza Párt kétharmados győzelme nyomán.

A Fitch elemzői közölték, hogy a magyar államadós-besorolás felülvizsgálata során mostantól az új kormány költségvetési konszolidációs stratégiájára összpontosítanak. Különösen annak hitelességét és megvalósíthatóságát vizsgálják majd. A választások előtti költségvetési lazítás, a növekvő adósságteher és a bizonytalan konszolidációs irányvonal volt a fő oka annak, hogy a hitelminősítő tavaly decemberben negatívra módosította a "BBB" szintű magyar besorolás kilátását - írta a 444.hu.

A Fitch kiemeli, hogy a magyar gazdaság 2023 óta gyakorlatilag stagnál. A bruttó hazai termék (GDP) éves átlagban mindössze 0,1 százalékkal bővült, ami messze elmarad a 2015 és 2019 közötti 4,2 százalékos átlagtól. A gyenge teljesítmény okai között a kedvezőtlen külső környezetet, a növekvő bizonytalanságot és az állami beruházások visszaesését említi a jelentés. Emellett strukturális problémák is sújtják a gazdaságot: a munkatermelékenység stagnál, a külső árversenyképesség pedig romlik.

Az idei évre a hitelminősítő 2 százalékos, 2027-re pedig 2,4 százalékos GDP-növekedést vár. A gyorsulás hajtóereje a lakossági fogyasztás élénkülése, a beruházások erősödése, valamint az autóipari és akkumulátorgyártási ágazatok új exportkapacitásainak belépése lehet. Kockázatként emelik ki ugyanakkor a közel-keleti háború miatti tartósan magas energiaárakat, amelyek ronthatják a kilátásokat. Magyarország ugyanis nettó energiaimportőr, így gazdasági teljesítménye erősen függ az európai uniós konjunktúrától.

A Fitch szerint Magyar Péter Európa-párti elkötelezettsége és a Tisza Párt kétharmados parlamenti többsége javíthatja a Brüsszellel való együttműködést. Ezt elősegítheti az Ukrajnának szánt finanszírozás blokkolásának megszüntetése, valamint a jogállamisági és korrupciós aggályokat enyhítő intézkedések bevezetése. Mindez utat nyithat a befagyasztott uniós források felszabadítása felé. A hitelminősítő szerint azonban egyelőre nem világos, hogy a támogatások folyósítása milyen gyorsan javítaná a növekedési kilátásokat.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A költségvetési helyzetet illetően a Fitch az idei évre a GDP 5,6 százalékára emelkedő államháztartási hiányt prognosztizál a tavalyi 4,7 százalék után. Ennek hátterében elsősorban a választások előtti lazítás és az energiaár-kompenzációs támogatások állnak. A hitelminősítő 2027-re 5 százalékra mérséklődő deficitet valószínűsít. A GDP-arányos államadósság a 2023-as 73,3 százalékról tavaly 74,6 százalékra nőtt, ami az elemzők szerint nincs összhangban az adósságcsökkentésre vonatkozó korábbi kötelezettségvállalásokkal. Az új kormánynak a fiskális keretrendszer megerősítésével és a hiánycélok következetes betartásával kell helyreállítania a gazdaságpolitikába vetett bizalmat.

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
#magyarország #európai unió #államadósság #gazdaság #gdp #választás #fitch #gazdasági növekedés #hitelminősítő #költségvetési hiány

