Dmitrij Peszkov úgy vélekedett, hogy a magyar parlamenti választások eredménye nem lesz hatással az Ukrajna körüli helyzetre.
Donald Trump kíméletlen ultimátumot adott, ismét brutális büntetővámmal fenyeget
Donald Trump amerikai elnök vasárnap 50 százalékos büntetővámmal fenyegette meg Kínát, miután felröppent a hír, hogy Peking légvédelmi rakétarendszereket készül szállítani Iránnak. A fenyegetés a közel-keleti konfliktus legújabb eszkalációja közepette hangzott el, közölte a CNBC.
Donald Trump a Fox News televíziós csatornának adott interjújában reagált azokra a hírekre, amelyek szerint Kína hordozható légvédelmi rakétarendszereket (MANPADS) készül Iránba küldeni. "Ha rajtakapjuk őket, 50 százalékos vámot kapnak, ami elképesztő összeg" – fogalmazott az elnök. Ugyanakkor megkérdőjelezte az értesülések hitelességét. Kijelentette, hogy ezek "nem sokat jelentenek" számára, mivel szerinte "ezek még mindig álhírek".
A CNN ugyanaznap amerikai hírszerzési forrásokra hivatkozva számolt be a küszöbön álló kínai fegyverszállítmányról. Kína szerepe az iráni konfliktusban az elmúlt hetekben egyre nagyobb figyelmet kapott. A múlt heti, rövid életű tűzszünet idején a New York Times iráni bennfentesekre hivatkozva arról írt, hogy Peking "nyomást gyakorolt" Teheránra a megállapodás érdekében. A kínai külügyi szóvivő megerősítette, hogy Peking aktívan dolgozik a béketárgyalások előmozdításán, hivatalos közvetítői szerepet azonban nem ismert el.
Dylan Loh, a szingapúri Nanjang Műszaki Egyetem docense szerint Kína eddig "meglehetősen visszafogott" volt Irán támogatásában. A legutóbbi fejlemények alapján azonban Peking hajlandó proaktívabb szerepet vállalni, ha lehetőséget lát a befolyásgyakorlásra. Amennyiben a fegyverszállítás ténye beigazolódna, az éles fordulatot jelentene Kína közel-keleti politikájában. Ez tovább növelné a bizonytalanságot a térségben, még akkor is, ha maguk a fegyverek nem lennének döntő jelentőségűek Irán katonai válaszlépéseiben.
Elemzők szerint Kína Irán-politikáját elsősorban a saját gazdasági érdekei motiválják. Peking gazdasága nagymértékben a tengeri exportra épül, így a Hormuzi-szoros tartós lezárásából eredő gazdasági visszaesés különösen sebezhetővé tenné. A becslések szerint 2025-ben Kína vásárolta fel a szankciókkal sújtott iráni olajexport több mint 80 százalékát. Ez a mennyiség a távol-keleti ország teljes olajigényének mintegy tíz százalékát fedezte. A szoros lezárása óta a kínai benzinárak ennek ellenére mintegy 11 százalékkal emelkedtek, amire válaszul a hatóságok árplafont vezettek be.
Miután a béketárgyalások összeomlottak, Trump vasárnap bejelentette a Hormuzi-szorosból kilépő hajók teljes blokádját is. Az iráni állami média szerint a tárgyalások a JD Vance alelnök vezette amerikai delegáció "észszerűtlen követelései" miatt fulladtak kudarcba. Az amerikai elnök a konfliktus során váltakozva alkalmazta a szélsőséges fenyegetéseket és a diplomáciai ajánlatokat. Húsvétvasárnap a Truth Social közösségi platformon még iráni hidak és erőművek lebombázásával fenyegetőzött, miközben egy korábbi ultimátumát végül nem váltotta be. Dylan Loh ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy Trump bizonyos esetekben – például Venezuela, a globális védővámok és Irán kapcsán – végre is hajtotta a fenyegetéseit. Az amerikai elnök május 14. és 15. között Pekingben tart csúcstalálkozót Hszi Csin-ping kínai elnökkel.
