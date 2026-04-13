Donald Trump kíméletlen ultimátumot adott, ismét brutális büntetővámmal fenyeget

Donald Trump amerikai elnök vasárnap 50 százalékos büntetővámmal fenyegette meg Kínát, miután felröppent a hír, hogy Peking légvédelmi rakétarendszereket készül szállítani Iránnak. A fenyegetés a közel-keleti konfliktus legújabb eszkalációja közepette hangzott el, közölte a CNBC.

Donald Trump a Fox News televíziós csatornának adott interjújában reagált azokra a hírekre, amelyek szerint Kína hordozható légvédelmi rakétarendszereket (MANPADS) készül Iránba küldeni. "Ha rajtakapjuk őket, 50 százalékos vámot kapnak, ami elképesztő összeg" – fogalmazott az elnök. Ugyanakkor megkérdőjelezte az értesülések hitelességét. Kijelentette, hogy ezek "nem sokat jelentenek" számára, mivel szerinte "ezek még mindig álhírek".

A CNN ugyanaznap amerikai hírszerzési forrásokra hivatkozva számolt be a küszöbön álló kínai fegyverszállítmányról. Kína szerepe az iráni konfliktusban az elmúlt hetekben egyre nagyobb figyelmet kapott. A múlt heti, rövid életű tűzszünet idején a New York Times iráni bennfentesekre hivatkozva arról írt, hogy Peking "nyomást gyakorolt" Teheránra a megállapodás érdekében. A kínai külügyi szóvivő megerősítette, hogy Peking aktívan dolgozik a béketárgyalások előmozdításán, hivatalos közvetítői szerepet azonban nem ismert el.

Dylan Loh, a szingapúri Nanjang Műszaki Egyetem docense szerint Kína eddig "meglehetősen visszafogott" volt Irán támogatásában. A legutóbbi fejlemények alapján azonban Peking hajlandó proaktívabb szerepet vállalni, ha lehetőséget lát a befolyásgyakorlásra. Amennyiben a fegyverszállítás ténye beigazolódna, az éles fordulatot jelentene Kína közel-keleti politikájában. Ez tovább növelné a bizonytalanságot a térségben, még akkor is, ha maguk a fegyverek nem lennének döntő jelentőségűek Irán katonai válaszlépéseiben.

Elemzők szerint Kína Irán-politikáját elsősorban a saját gazdasági érdekei motiválják. Peking gazdasága nagymértékben a tengeri exportra épül, így a Hormuzi-szoros tartós lezárásából eredő gazdasági visszaesés különösen sebezhetővé tenné. A becslések szerint 2025-ben Kína vásárolta fel a szankciókkal sújtott iráni olajexport több mint 80 százalékát. Ez a mennyiség a távol-keleti ország teljes olajigényének mintegy tíz százalékát fedezte. A szoros lezárása óta a kínai benzinárak ennek ellenére mintegy 11 százalékkal emelkedtek, amire válaszul a hatóságok árplafont vezettek be.

Miután a béketárgyalások összeomlottak, Trump vasárnap bejelentette a Hormuzi-szorosból kilépő hajók teljes blokádját is. Az iráni állami média szerint a tárgyalások a JD Vance alelnök vezette amerikai delegáció "észszerűtlen követelései" miatt fulladtak kudarcba. Az amerikai elnök a konfliktus során váltakozva alkalmazta a szélsőséges fenyegetéseket és a diplomáciai ajánlatokat. Húsvétvasárnap a Truth Social közösségi platformon még iráni hidak és erőművek lebombázásával fenyegetőzött, miközben egy korábbi ultimátumát végül nem váltotta be. Dylan Loh ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy Trump bizonyos esetekben – például Venezuela, a globális védővámok és Irán kapcsán – végre is hajtotta a fenyegetéseit. Az amerikai elnök május 14. és 15. között Pekingben tart csúcstalálkozót Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

