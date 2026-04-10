Oroszország és Ukrajna tűzszünetet hirdetett az ortodox húsvét alkalmából.
Váratlan fordulat az Egyesült Államokban: hiába próbálták megkötni Donald Trump kezét, zseniális trükkel védték be
Az amerikai képviselőház republikánus tagjai megakadályozták a demokraták kezdeményezését, amely Donald Trump elnök Iránnal kapcsolatos katonai jogköreit korlátozta volna – számolt be róla a Reuters.
A demokraták egy úgynevezett háborús felhatalmazási határozattal próbálták volna elérni, hogy az elnök csak a Kongresszus jóváhagyásával indíthasson további katonai műveleteket Irán ellen. A kezdeményezés azonban már azelőtt elbukott, hogy érdemben napirendre kerülhetett volna: egy rövid, formális ülésen egy republikánus képviselő gyorsan lezárta az ülést, így nem volt lehetőség a javaslat benyújtására.
A lépés jól mutatja, hogy a republikánus többség továbbra is támogatja Trump külpolitikai irányvonalát, különösen az Iránnal kapcsolatos katonai fellépést. A Fehér Ház álláspontja szerint az elnök a főparancsnoki jogköréből fakadóan jogosult korlátozott katonai műveletek elrendelésére.
A demokraták ezzel szemben azt hangsúlyozzák, hogy a Kongresszusnak alkotmányos joga van dönteni a háborúról, ezért szerintük Trump túllépi a hatáskörét. Az elmúlt hónapokban több hasonló próbálkozás is történt a jogkörök korlátozására, de ezek rendre elbuktak a republikánus ellenálláson.
A vita hátterében a közel-keleti feszültség áll. Bár Trump korábban tűzszünetet jelentett be az Iránnal kapcsolatos konfliktusban, a helyzet továbbra is törékeny. A demokraták szerint éppen ezért lenne szükség erősebb kongresszusi kontrollra, míg a republikánusok szerint a gyors katonai döntésekhez elengedhetetlen az elnök mozgástere.
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% .
A kérdés várhatóan nem kerül le a napirendről: a demokraták a Kongresszus következő ülésszakában újra megpróbálhatják napirendre venni a határozatot.
