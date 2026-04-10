Kiszivárogtak részletek a pakisztáni tűzszüneti tárgyalás előtt: iszonyat távol vannak a felek álláspontjai, Trump nem lehet boldog

Nem tervezi a lemondását Miguel Díaz-Canel kubai elnök, erről egy amerikai televíziónak adott interjúban beszélt.
Pakisztán közvetítésével indulhatnak meg az amerikai–iráni tűzszüneti tárgyalások - számolt be róla az Al-Jazeera. Mint írják, ennek legfőbb tétje a globális energiapiac szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros újranyitása. A megbeszéléseket egyelőre hátráltatják a libanoni események, miközben a két fél követelései kifejezetten távol állnak egymástól.
Pakisztán az iszlám világ egyetlen atomhatalmaként szoros kapcsolatot ápol az Egyesült Államokkal, Iránnal és az öböl menti arab államokkal is. Iszlámábád semleges közvetítőként lép fel a közel-keleti konfliktusban, hiszen alapvető érdeke a szomszédságában zajló konfliktus mielőbbi rendezése.
Maria Sultan elemző is rámutatott: a szoros torkolatánál fekvő ország pontosan érti a térség tengeri útvonalainak stratégiai jelentőségét. Működő kereskedelem nélkül ugyanis az érintett államok gazdasági újjáépítése teljesen lehetetlen.
A tárgyalóasztalnál komoly viták várhatók, mivel a felek álláspontjai gyökeresen eltérnek. Washington korábban egy tizenöt pontos tűzszüneti javaslatot vázolt fel. A megbeszélések kiindulópontját azonban várhatóan egy iráni, tízpontos követelésrendszer adja majd. Ez a csomag több, diplomáciai szempontból egyelőre elfogadhatatlan feltételt is tartalmaz.
A legkritikusabb kérdés egyértelműen a Hormuzi-szoros helyzete. Irán jelenleg blokkolja a hajóforgalmat a szűk tengerszorosban. Az útvonal megnyitása hatalmas megkönnyebbülést jelentene a globális energiapiac számára. Teherán azonban ahhoz ragaszkodik, hogy tranzitdíjat vessen ki az áthaladó hajókra. Az ebből származó bevételeket pedig az ország újjáépítésére fordítaná.
A diplomáciai folyamat érdemi elindulását jelenleg a libanoni helyzet késlelteti. Irán ugyanis a tárgyalások feltételéül szabta, hogy Izrael fejezze be a szomszédos ország elleni katonai csapásokat.
Szakértői értékelések szerint Teherán a háború folytatásának elkerülése érdekében kész ismét magára hagyni a síita milíciát.
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai