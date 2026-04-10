Világ

Kiszivárogtak részletek a pakisztáni tűzszüneti tárgyalás előtt: iszonyat távol vannak a felek álláspontjai, Trump nem lehet boldog

2026. április 10. 13:43

Pakisztán közvetítésével indulhatnak meg az amerikai–iráni tűzszüneti tárgyalások - számolt be róla az Al-Jazeera. Mint írják, ennek legfőbb tétje a globális energiapiac szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros újranyitása. A megbeszéléseket egyelőre hátráltatják a libanoni események, miközben a két fél követelései kifejezetten távol állnak egymástól.

Pakisztán az iszlám világ egyetlen atomhatalmaként szoros kapcsolatot ápol az Egyesült Államokkal, Iránnal és az öböl menti arab államokkal is. Iszlámábád semleges közvetítőként lép fel a közel-keleti konfliktusban, hiszen alapvető érdeke a szomszédságában zajló konfliktus mielőbbi rendezése.

Maria Sultan elemző is rámutatott: a szoros torkolatánál fekvő ország pontosan érti a térség tengeri útvonalainak stratégiai jelentőségét. Működő kereskedelem nélkül ugyanis az érintett államok gazdasági újjáépítése teljesen lehetetlen.

A tárgyalóasztalnál komoly viták várhatók, mivel a felek álláspontjai gyökeresen eltérnek. Washington korábban egy tizenöt pontos tűzszüneti javaslatot vázolt fel. A megbeszélések kiindulópontját azonban várhatóan egy iráni, tízpontos követelésrendszer adja majd. Ez a csomag több, diplomáciai szempontból egyelőre elfogadhatatlan feltételt is tartalmaz.

A legkritikusabb kérdés egyértelműen a Hormuzi-szoros helyzete. Irán jelenleg blokkolja a hajóforgalmat a szűk tengerszorosban. Az útvonal megnyitása hatalmas megkönnyebbülést jelentene a globális energiapiac számára. Teherán azonban ahhoz ragaszkodik, hogy tranzitdíjat vessen ki az áthaladó hajókra. Az ebből származó bevételeket pedig az ország újjáépítésére fordítaná.

A diplomáciai folyamat érdemi elindulását jelenleg a libanoni helyzet késlelteti. Irán ugyanis a tárgyalások feltételéül szabta, hogy Izrael fejezze be a szomszédos ország elleni katonai csapásokat.

Kapcsolódó cikkeink:
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:14
14:03
13:43
13:29
13:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 10.
Milliónyi magyar retteg ettől a vizsgálattól: pedig két tankolás árából elkerülhető lenne a tragédia
2026. április 9.
Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk
2026. április 10.
Sötét fellegek gyülekeznek Magyarország felett: súlyos árat fizethetünk a költségvetési lazításért, fájdalmas évek jöhetnek
2026. április 10.
Hidegzuhany jön rengeteg hitelre váró magyarra: már az első lépésnél elvérzeznek a bankban, erre kevesen készülnek
2026. április 9.
Kimondták, amitől mindenki tartott: már azoknak a munkáját is átveheti az AI, akik eddig teljesen biztonságban hitték magukat
NAPTÁR
Tovább
2026. április 10. péntek
Zsolt
15. hét
Április 10.
Nemzeti rákellenes nap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszületett a döntés: visszavonják a tankolható üzemanyag mennyiségi korlátozását
2
1 hete
Orosz katonák vallottak az ukrajnai háború valóságáról: így végzik ki az oroszok már a saját embereiket is
3
1 hete
Súlyos, ami kiderült a Barátság kőolajvetetékről: mégsem indulhat meg az olajszállítás egyhamar?
4
6 napja
A második világháború óta nem láttunk ilyet: erre készül az USA - küszöbön lehet a harmadik nagy világégés?
5
2 napja
Lehullt a lepel, miért olcsó nálunk az energia: valójában semmi köze az orosz függéshez - J.D. Vance is benézte, mi a valódi ok
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 10. 13:04
Sötét fellegek gyülekeznek Magyarország felett: súlyos árat fizethetünk a költségvetési lazításért, fájdalmas évek jöhetnek
Pénzcentrum  |  2026. április 10. 10:31
Zelenszkij egy nagyon fontos határidőről beszélt: ekkor lehet végre vége a háborúnak
Agrárszektor  |  2026. április 10. 13:33
Ez kemény: elképesztő pénzeket vihet haza az a gazda, aki itt dolgozik