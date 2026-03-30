Példátlan zsarolásba kezdett az amerikai elnök: ha ezt meglépi, örökre megváltozhat az Egyesült Államok
Donald Trump hevesen sürgeti a republikánus törvényhozókat a szenátusi obstrukció, azaz a filibuster intézményének eltörlésére. Ezzel akarja ugyanis elérni a szigorúbb választási szabályokat rögzítő SAVE America Act elfogadását. Bár a minősített többséget igénylő szabály megszüntetése azonnali politikai győzelmet hozna az amerikai elnöknek, saját pártja is megosztott a kérdésben. Sokan tartanak attól, hogy ez a radikális lépés a későbbiekben súlyosan visszaüthet.
Az amerikai elnök az évértékelő beszédében egyértelművé tette: addig nem hajlandó más törvényeket aláírni, amíg a Kongresszus el nem fogadja a SAVE America Actet. Ez a jogszabály szerinte megakadályozná a demokraták választási csalásait. A tervezet elfogadtatásához azonban gyökeresen át kellene alakítani az Egyesült Államok törvényhozási rendszerét - írta a Portfolio.
A száztagú amerikai szenátus egyik egyedülálló jellegzetessége a filibuster, vagyis az intézményesített obstrukció. Ennek lényege, hogy a törvényhozás felsőházában egy javaslat végső szavazásra bocsátásához, azaz a vita lezárásához nem elegendő az egyszerű többség. A folyamathoz a szenátorok háromötödének, vagyis 60 főnek a támogató voksa szükséges. Ha legalább 41 szenátor ellenzi a vita lezárását, a törvénytervezet elakad. Mivel a republikánusok jelenleg csak 53 szavazattal rendelkeznek, a demokraták viszonylag könnyedén blokkolhatják az elnök számára fontos jogszabályt.
Bár sokan az alkotmányos hagyományok részének tartják, a filibuster valójában egy 19. század eleji házszabály-módosítás véletlen szüleménye. Míg régen a politikusoknak kimerülésig tartó, végtelen beszédeket kellett tartaniuk a törvénykezés megakasztásához, a kétezres évekre már a "néma filibuster" vált jellemzővé. Ma már elegendő egy formális jelzés a blokkolási szándékról, és a javaslat azonnal lekerül a napirendről.
A filibuster ellenzői szerint az intézmény antidemokratikus, hiszen lehetővé teszi, hogy egy szűk kisebbség túszul ejtse a többségi akaratot. Az államonként egységesen két szenátort delegáló rendszerben extrém esetben az is előfordulhat, hogy a teljes lakosság alig 12 százalékát képviselő politikusok gáncsolnak el egy országos javaslatot. A rendszeres patthelyzetek működésképtelenné teszik a szenátust, ami növeli a választók kiábrándultságát. A politikusok ugyanis a minősített többség hiányában szinte sosem tudják betartani a kampányígéreteiket.
A szabály támogatói ugyanakkor azzal érvelnek, hogy a filibuster védi a kisebbség érdekeit, emellett kompromisszumra és párbeszédre kényszeríti a végletesen polarizált politikai oldalakat. Szerintük ez az intézmény akadályozza meg, hogy a kormányzat irányvonala a hatalomváltások után szélsőségesen kilengjen valamelyik irányba.
Trump az úgynevezett "nukleáris opciót" követeli. Azt akarja, hogy a republikánusok egyszerű többséggel változtassák meg a szenátus szabályait, töröljék el a filibustert, és fogadják el a SAVE America Actet. A törvény kötelezővé tenné az állampolgárság hivatalos bizonyítását a választási regisztrációkor, valamint a fényképes igazolvány felmutatását a szavazáskor. A republikánusok szerint ez megakadályozná az illegális bevándorlók voksolását. A demokraták azonban felhívják a figyelmet arra, hogy az állampolgárság nélküli szavazást a törvény már most is szigorúan bünteti, és a gyakorlatban szinte sosem fordul elő. Ráadásul az új szigorítás több millió olyan amerikai állampolgárt is kizárhatna a választásból, aki jogosult lenne a voksolásra, de nem rendelkezik megfelelő okmánnyal. Elemzők szerint ebbe a csoportba jelentős számú vidéki, szegényebb sorsú republikánus szavazó is beletartozik.
Bár Trump nyomása óriási, a republikánus szenátorok jelentős része ódzkodik a filibuster eltörlésétől. Vezetőik arra figyelmeztetnek, hogy ha most megnyitják Pandora szelencéjét, egy jövőbeli demokrata többség egyszerű többségi szavazással radikális változásokat hajthatna végre. Például kibővíthetné a Legfelsőbb Bíróságot, vagy új, biztos demokrata bázisnak számító államokat hozhatna létre. Kompromisszumként felmerült a klasszikus "beszélő filibuster" visszahozatala is. Ez azonban a demokraták véget nem érő felszólalásai miatt teljesen megbénítaná a szenátus munkáját, a republikánusokat pedig hónapokig tartó, folyamatos ügyeletre kényszerítené a Capitoliumban.
A filibuster jövője egyelőre bizonytalan. Bár Trump egyre hangosabban követeli az eltörlését, a republikánus szenátorok félelme a hosszú távú következményektől jelenleg még védi az amerikai törvényhozás egyik legvitatottabb intézményét. Ez a helyzet várhatóan addig marad fenn, amíg nem születik valamilyen alku a sokat vitatott választási reform ügyében.
-
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
Töltsd ki a kérdőívünket, csak 5 perc.