Chicago, USA - 2016. augusztus 22.: Egy zebra tábla a stop szimbólummal a Trump Tower előtt Chicagóban, az East Wacker Place-en, szürkületkor.
Világ

Példátlan zsarolásba kezdett az amerikai elnök: ha ezt meglépi, örökre megváltozhat az Egyesült Államok

Pénzcentrum
2026. március 30. 15:01

Donald Trump hevesen sürgeti a republikánus törvényhozókat a szenátusi obstrukció, azaz a filibuster intézményének eltörlésére. Ezzel akarja ugyanis elérni a szigorúbb választási szabályokat rögzítő SAVE America Act elfogadását. Bár a minősített többséget igénylő szabály megszüntetése azonnali politikai győzelmet hozna az amerikai elnöknek, saját pártja is megosztott a kérdésben. Sokan tartanak attól, hogy ez a radikális lépés a későbbiekben súlyosan visszaüthet.

Az amerikai elnök az évértékelő beszédében egyértelművé tette: addig nem hajlandó más törvényeket aláírni, amíg a Kongresszus el nem fogadja a SAVE America Actet. Ez a jogszabály szerinte megakadályozná a demokraták választási csalásait. A tervezet elfogadtatásához azonban gyökeresen át kellene alakítani az Egyesült Államok törvényhozási rendszerét - írta a Portfolio.

A száztagú amerikai szenátus egyik egyedülálló jellegzetessége a filibuster, vagyis az intézményesített obstrukció. Ennek lényege, hogy a törvényhozás felsőházában egy javaslat végső szavazásra bocsátásához, azaz a vita lezárásához nem elegendő az egyszerű többség. A folyamathoz a szenátorok háromötödének, vagyis 60 főnek a támogató voksa szükséges. Ha legalább 41 szenátor ellenzi a vita lezárását, a törvénytervezet elakad. Mivel a republikánusok jelenleg csak 53 szavazattal rendelkeznek, a demokraták viszonylag könnyedén blokkolhatják az elnök számára fontos jogszabályt.

Bár sokan az alkotmányos hagyományok részének tartják, a filibuster valójában egy 19. század eleji házszabály-módosítás véletlen szüleménye. Míg régen a politikusoknak kimerülésig tartó, végtelen beszédeket kellett tartaniuk a törvénykezés megakasztásához, a kétezres évekre már a "néma filibuster" vált jellemzővé. Ma már elegendő egy formális jelzés a blokkolási szándékról, és a javaslat azonnal lekerül a napirendről.

A filibuster ellenzői szerint az intézmény antidemokratikus, hiszen lehetővé teszi, hogy egy szűk kisebbség túszul ejtse a többségi akaratot. Az államonként egységesen két szenátort delegáló rendszerben extrém esetben az is előfordulhat, hogy a teljes lakosság alig 12 százalékát képviselő politikusok gáncsolnak el egy országos javaslatot. A rendszeres patthelyzetek működésképtelenné teszik a szenátust, ami növeli a választók kiábrándultságát. A politikusok ugyanis a minősített többség hiányában szinte sosem tudják betartani a kampányígéreteiket.

A szabály támogatói ugyanakkor azzal érvelnek, hogy a filibuster védi a kisebbség érdekeit, emellett kompromisszumra és párbeszédre kényszeríti a végletesen polarizált politikai oldalakat. Szerintük ez az intézmény akadályozza meg, hogy a kormányzat irányvonala a hatalomváltások után szélsőségesen kilengjen valamelyik irányba.

Az Egyesült Államok végleg leállította azt a titkos hadműveletet, amelynek keretében kurd fegyveres csoportok indítottak volna szárazföldi inváziót Irán ellen.

Trump az úgynevezett "nukleáris opciót" követeli. Azt akarja, hogy a republikánusok egyszerű többséggel változtassák meg a szenátus szabályait, töröljék el a filibustert, és fogadják el a SAVE America Actet. A törvény kötelezővé tenné az állampolgárság hivatalos bizonyítását a választási regisztrációkor, valamint a fényképes igazolvány felmutatását a szavazáskor. A republikánusok szerint ez megakadályozná az illegális bevándorlók voksolását. A demokraták azonban felhívják a figyelmet arra, hogy az állampolgárság nélküli szavazást a törvény már most is szigorúan bünteti, és a gyakorlatban szinte sosem fordul elő. Ráadásul az új szigorítás több millió olyan amerikai állampolgárt is kizárhatna a választásból, aki jogosult lenne a voksolásra, de nem rendelkezik megfelelő okmánnyal. Elemzők szerint ebbe a csoportba jelentős számú vidéki, szegényebb sorsú republikánus szavazó is beletartozik.

Bár Trump nyomása óriási, a republikánus szenátorok jelentős része ódzkodik a filibuster eltörlésétől. Vezetőik arra figyelmeztetnek, hogy ha most megnyitják Pandora szelencéjét, egy jövőbeli demokrata többség egyszerű többségi szavazással radikális változásokat hajthatna végre. Például kibővíthetné a Legfelsőbb Bíróságot, vagy új, biztos demokrata bázisnak számító államokat hozhatna létre. Kompromisszumként felmerült a klasszikus "beszélő filibuster" visszahozatala is. Ez azonban a demokraták véget nem érő felszólalásai miatt teljesen megbénítaná a szenátus munkáját, a republikánusokat pedig hónapokig tartó, folyamatos ügyeletre kényszerítené a Capitoliumban.

A filibuster jövője egyelőre bizonytalan. Bár Trump egyre hangosabban követeli az eltörlését, a republikánus szenátorok félelme a hosszú távú következményektől jelenleg még védi az amerikai törvényhozás egyik legvitatottabb intézményét. Ez a helyzet várhatóan addig marad fenn, amíg nem születik valamilyen alku a sokat vitatott választási reform ügyében.

Értékpapír
Valamilyen vagyoni értékre vonatkozó követelést megtestesítő forgalomképes okirat. Egyszerűbben: egy jövőbeli fizetésre vonatkozó ígéret. Értékpapírt pénzkövetelésről (például állampapírok, letéti jegyek), valamely dologra vonatkozó tulajdonjogról (például részvények, befektetési jegyek) lehet kiállítani. Megjelenhet okirati formában kinyomtatva, illetve dematerializált formában, azaz elektronikusan rögzítve.

