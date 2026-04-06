Elszabadult a pokol az éjszaka: amerikai vadászgépek egyetemet és ipari létesítményeket bombáztak, rengeteg a civil áldozat

Újabb súlyos légicsapásokat mért az amerikai és az izraeli légierő Iránra. A támadások civil áldozatokat, köztük gyermekeket is követeltek. Az éjszakai akciók során Teherán több körzetét, így ipari és oktatási létesítményeket is bombáztak. Ez a térségbeli konfliktus eddigi legjelentősebb eszkalációját jelzi.

Az éjszaka folyamán a vadászgépek Teherán több pontján is lecsaptak. A bombázások során súlyos károk keletkeztek a Saríf Műszaki Egyetem épületeiben. Emellett egy közeli gázipari létesítményt is találat ért. A célpontok kiválasztása a hadműveletek kiterjesztésére utal. Az elmúlt hetekben ugyanis ez már a negyedik alkalom, hogy kiemelt felsőoktatási intézményt ér támadás.

A katonai akció országszerte számos polgári áldozatot követelt. A legfrissebb jelentések szerint Bandar-Lengében hat, Komban pedig öt ember vesztette életét. A legsúlyosabb veszteségeket a Teherán peremén fekvő Baháresztán szenvedte el. A településen legalább tizenhárman haltak meg, köztük hat gyermek.