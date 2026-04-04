XVI. Leó pápa húsvétvasárnapi beszédében bejelentette, hogy április 11-re imavirrasztást hirdet meg a Szent Péter-bazilikában a békéért.
Világossá tette Donald Trump azt, amibe az egész világ beleremeg: "Háború van"
Az amerikai elnök szerint az Iránban lezuhant amerikai vadászrepülőgéppel történtek nem befolyásolják az Egyesült Államok egyeztetéseit Iránnal.
Donald Trump pénteken az NBC News televíziónak adott telefonos interjúban annyit mondott, hogy "háború van". Az elnök szintén pénteken a The Independent brit napilapnak úgy nyilatkozott: reméli, hogy a lezuhant vadászrepülőgép még meg nem talált pilótája nem kerül iráni kézre.
További kommentárt nem fűzött az esethez, amelynek részleteit az amerikai kormányzat egyelőre nem közölte. Nem hivatalosan annyi derült ki, hogy egy vadászrepülő két pilótával a fedélzetén zuhant le Irán területén.
Egyiküket kimentették, másikuk után intenzív kutatás zajlik Irán nyugati hegyvidéki térségében. Washingtonban hivatalosan azt az iráni közlést sem erősítették meg, hogy egy második amerikai gép is lezuhant volna pénteken az iráni légvédelem beavatkozása nyomán.
Nem hivatalosan az amerikai kormányzat azt közölte, hogy bár a szóban forgó A-10 Warthogra rálőttek, a katonai repülő nem zuhant le.
Csúnyán elszámolta magát Donald Trump a legújabb fenyegetéssel: tehetetlennek és ostobának nevezték, végzetes konfliktusba sodródhat az USA
Az iráni hadsereg szombat este elutasította Donald Trump 48 órás ultimátumát, aki megállapodást, illetve a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását követelte.
A második világháború óta nem láttunk ilyet: erre készül az USA - küszöbön lehet a harmadik nagy világégés?
A Fehér Ház 1500 milliárd dolláros védelmi költségvetést terjesztett a Kongresszus elé, ami a második világháború óta a legnagyobb mértékű.
Ilyen az ukrajnai háború igazi pokla: sorozatosan támadnak az oroszok, robbannak a drónok - csak tegnap mintegy 20-an haltak meg
Orosz dróntámadásban öten meghaltak és huszonketten megsebesültek szombaton a kelet-közép-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyei Nyikopolban.
Azért ez kemény: élesedett az új katonai szolgálati törvény, a 17-45 év közötti férfiak nagyon nem fognak örülni
Németországban az év elején hatályba lépett új katonai szolgálati törvény értelmében a 17 és 45 év közötti férfiak nem lehetnek csak úgy sokáig távol a...
Donald Trump amerikai elnök a Közel-Keletre vezényelte a 82. légideszant-hadosztály, akik nem akármilyen alakulat.
Sokkoló beismerést tett az Európai Unió: ennek még nagyon súlyos ára lesz, senki sem tudja majd kihúzni magát alóla
Miközben az energiaárak ismét meredeken emelkednek Európában, a kontinens újra az atomenergia felé fordul(na).
Súlyos csapás érte az Egyesült Államokat Iránban: lelőttek egy amerikai vadászgépet - kegyetlen bosszút esküdhet Trump
Egy amerikai tisztviselő is elismerte, hogy a gépet feltehetően iráni találat érte. A Pentagon és a Fehér Ház egyelőre nem kommentálta az esetet.
Bemondta az európai államfő: "Az emberiség a szakadék szélén áll" - nagyon komoly dolgok jönnek, Magyarországot is súlyosan érinti
Az emberiség a szakadék szélén áll, ezért komoly döntésekre van szükség.
A befektetők szemében Magyarország nem számít kockázatos piacnak, de a legstabilabb országok közé sem fér be.
Emberkereskedőkre csapott le a hatóság: vietnámi munkásokat csempésztek, durva maffia módszerekkel dolgoztak
A belga, a francia és a brit hatóságok felszámoltak egy bűnözői hálózatot, amelynek tagjai több mint ezer embert csempésztek Vietnámból az Egyesült Királyságba.
A 2008-as nagy világválság óta nem történt ilyen: már kopogtat a pokol, ebből Magyarország sem húzhatja ki magát
A Brent nyersolaj spot ára csütörtökön 141,36 dollárra ugrott, ami a 2008-as pénzügyi válság óta nem látott szintet jelent.
Brutális drónözönt zúdított Oroszország Ukrajnára: válaszként olyan paktumot kötöttek, amit senki sem látott jönni
Oroszország márciusban a 2022 februárjában indított teljes körű invázió óta a legtöbb drónt indította Ukrajna ellen.
Kitudódott az európai miniszterelnök mesterterve a Hormuzi-szoros megnyitására: minden babért ő arathat le Trump helyett
Az Egyesült Államok nem vesz részt a tárgyalásokon.
Az izraeli hadsereg közlése szerint Jemenből rakétát lőttek ki Izrael irányába. Ez a negyedik ilyen észlelt támadás a háború kezdete óta.
Egy évvel az úgynevezett Felszabadítás Napja után az Egyesült Államok átlagos vámszintje évtizedek óta nem látott mértékre emelkedett.
Súlyos dolog derült ki az EU-ból való kilépésről: váratlan fordulat állt elő, erre senki sem számított
Az iráni háború gazdasági következményei miatt az Egyesült Királyság szorosabb gazdasági együttműködésre törekszik az Európai Unióval.
A brit egyetemek 140 millió fontos bevételkieséstől tartanak az uniós hallgatók tandíjának csökkentése miatt.
Több mint ötven évet vártunk erre: indul az új Holdprogram olyan messzire utaznak, ahol ember még sosem járt
Magyar idő szerint csütörtök hajnalban sikeresen elstartolt a NASA Artemis-2 űrküldetése a floridai Kennedy Űrközpontból.