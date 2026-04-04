Langley, USA - 2011. május 15: Fairchild A-10 Thunderbolt II légi bemutatót tart a Power Over Hampton Roads Air Show alatt. Az A-10-est Tankbusternek is nevezik.
Világ

Világossá tette Donald Trump azt, amibe az egész világ beleremeg: "Háború van"

MTI
2026. április 4. 09:01

Az amerikai elnök szerint az Iránban lezuhant amerikai vadászrepülőgéppel történtek nem befolyásolják az Egyesült Államok egyeztetéseit Iránnal.

Donald Trump pénteken az NBC News televíziónak adott telefonos interjúban annyit mondott, hogy "háború van". Az elnök szintén pénteken a The Independent brit napilapnak úgy nyilatkozott: reméli, hogy a lezuhant vadászrepülőgép még meg nem talált pilótája nem kerül iráni kézre.

További kommentárt nem fűzött az esethez, amelynek részleteit az amerikai kormányzat egyelőre nem közölte. Nem hivatalosan annyi derült ki, hogy egy vadászrepülő két pilótával a fedélzetén zuhant le Irán területén.

Egyiküket kimentették, másikuk után intenzív kutatás zajlik Irán nyugati hegyvidéki térségében. Washingtonban hivatalosan azt az iráni közlést sem erősítették meg, hogy egy második amerikai gép is lezuhant volna pénteken az iráni légvédelem beavatkozása nyomán.

Nem hivatalosan az amerikai kormányzat azt közölte, hogy bár a szóban forgó A-10 Warthogra rálőttek, a katonai repülő nem zuhant le.
