Palm Beach, 2024. március 6.A Republikánus Párt elnökjelöltségére pályázó Donald Trump volt amerikai elnök támogatóihoz beszél Mar-a-Lago birtokán, a floridai Palm Beachben 2024. március 5-én, az úgynevezett szuperkedden. Az elõválas
Világ

Rendkívüli bejelentést tett Donald Trump! 180 fokos fordulatot vett a Fehér Ház álláspontja a Hormuzi-szorossal kapcsolatban

Pénzcentrum
2026. március 31. 15:40

Donald Trump amerikai elnök akár úgy is hajlandó lenne lezárni az Irán elleni háborút, hogy a kulcsfontosságú Hormuzi-szoros továbbra is iráni blokád alatt marad. A katonai vezetés szerint ugyanis a blokád áttörése jelentősen elhúzná és kiszélesítené a konfliktust. Ezzel szemben az egyértelmű célok nélküli visszavonulás komoly presztízsveszteséggel járna az Egyesült Államok számára.

A Wall Street Journal értesülései szerint az amerikai elnök és tanácsadói felismerték, hogy a tengerszoros megnyitása időben és kiterjedésében is jelentősen meghaladná azt a négy-hat hetes időkeretet, amellyel Trump a háború kezdetén számolt. A nyílt konfrontáció felvállalásához ráadásul jelentős amerikai csapaterősítésre lenne szükség a térségben.

Ennek elkerülése érdekében Washington egy kettős, ám meglehetősen ellentmondásos stratégiával próbálkozik. A cél az, hogy az amerikai erők súlyos csapást mérjenek az iráni haditengerészetre és a rakétakészletekre. Ezzel párhuzamosan diplomáciai nyomással és a feszültség enyhítésével bírnák rá Teheránt a szoros megnyitására. Amennyiben ez a terv kudarcot vall, az Egyesült Államok az európai hatalmakra és a Perzsa-öböl menti szövetségeseire hárítaná a probléma megoldását.

Ez a forgatókönyv részben egybevágna Trump korábbi, gyakran következetlen nyilatkozataival. Bár az elnök korábban az iráni civil energetikai infrastruktúra lebombázásával is fenyegetőzött, újabban hajlamos úgy érvelni, hogy a szorosban a szabad hajózás fenntartása nem feltétlenül kiemelt amerikai érdek. Ebből kifolyólag a helyzet rendezését azokra kell hagyni, akiket az a leginkább érint.

A tartós blokád ugyanakkor egyre súlyosabb károkat okoz a világgazdaságnak. A tengeri útvonal lezárása miatt a kőolaj és a cseppfolyósított földgáz (LNG) mellett olyan fontos nyersanyagok sem jutnak ki a Perzsa-öbölből, mint a műtrágya vagy a chipgyártáshoz nélkülözhetetlen hélium. Ez a helyzet már globális ellátási zavarokkal fenyeget.

Bár a konfliktusból való kihátrálás csábító lehet az elnök számára, a kézzelfogható katonai vagy politikai eredmények nélküli visszavonulás súlyos hitelességromlást jelentene Washingtonnak. A harctéri realitások ráadásul egyelőre cáfolják a gyors békekötés szándékát. A térségbe irányított tengerészgyalogos és egyéb amerikai csapatok mozgása jelenleg éppen a hadműveletek folytatására utal.

#világ #földgáz #konfliktus #donald trump #világgazdaság #irán #amerikai egyesült államok #geopolitika #háború #kőolaj #fehér ház

PÉNZÜGYI KISOKOS
Alapkamat
Alapkamat
A jegybank (központi banki) irányadó kamata. Ez határozza meg a bankok által a központi bankban elhelyezett rövidtávú betétek és hitelek hozamát, ami hatással van a banki kamatokra. A jegybanki alapkamat egy ország (vagy egy monetáris unió, mint amilyen az eurozóna) irányadó kamatát jelenti, ami hatással van a banki kamatokra, és ezáltal a gazdaságra is. Kamatcsökkentéskor a betétek hozamai és a hitelek kamatai csökkenhetnek, emeléskor növekedhetnek.

