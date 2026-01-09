Koji László szerint egy hasonló esemény Magyarországon is a szakma felelősségét helyezné a középpontba, és egyértelműen indokolttá teszi a meglévő rendszerek felülvizsgálatát.
Trumpnál betelt a pohár: brutális csapásra készül Putyin ellen
Hónapok óta nem mozdulnak előre az ukrajnai háborút lezáró tárgyalások, és egyre több jel utal arra, hogy Donald Trump elvesztette türelmét Vlagyimir Putyinnal szemben, írja a Portfolio a Handelsblattra hivatkozva.
Az Egyesült Államok elnöke kész lehet támogatni egy kétpárti, átfogó szankciós csomagot Oroszország ellen, miután az amerikai hatóságok lefoglaltak két, az orosz árnyékflottához tartozó olajszállító tankert. A tervezet akár már a jövő héten a szenátus elé kerülhet.
Lindsey Graham republikánus szenátor szerint Trump egy zárt ajtók mögötti egyeztetésen jelezte: elvben támogatja azt a szankciós csomagot, amely 500 százalékos amerikai vámot vetne ki az orosz energia még megmaradt vásárlóira. A javaslat különlegessége, hogy nemcsak Moszkvát, hanem azokat az országokat is szankcionálná – például Kínát vagy Indiát –, amelyek energiaimportjukon keresztül közvetve finanszírozzák az orosz háborús erőfeszítéseket.
A Graham és Richard Blumenthal demokrata szenátor által már 2025 áprilisában benyújtott törvénycsomag az eddigi legagresszívebb gazdasági nyomásgyakorlást irányozza elő Oroszország ellen. A vámok ráadásul 90 naponként automatikusan tovább emelkedhetnének, amíg az érintett országok nem hagynak fel az orosz energiahordozók vásárlásával.
Neil Melvin, a londoni Royal United Services Institute elemzője szerint Trump felismerte, hogy a tűzszüneti tárgyalások előmozdításához keményebb eszközökre van szükség. Közben az amerikai elnök különmegbízottjai párhuzamos egyeztetéseket folytatnak Moszkvával, Kijevvel és az Európai Unióval egy esetleges békemegállapodásról.
Az elmúlt hónapok eseményei több szakértő szerint látványosan jelzik Oroszország globális befolyásának gyengülését. Moszkva érdemi reakció nélkül nézte végig szövetségesei bukását Szíriában és Venezuelában, valamint az amerikai csapásokat Irán ellen is. Elemzők úgy látják, Putyin mozgásterét jelentősen beszűkíti az ukrajnai háború, miközben Trump egyre aktívabb külpolitikája újabb kihívás elé állítja a Kremlt.
Az új amerikai másodlagos szankciók célja az lenne, hogy elapasszák Oroszország alternatív bevételi forrásait, és ellehetetlenítsék a nyugati korlátozások kijátszását. A csökkenő olajárak és a friss amerikai intézkedések együttesen tovább növelhetik a nyomást Moszkván, miközben Washington egyre keményebb eszközökkel próbálja rákényszeríteni Putyint az ukrajnai háború lezárására.
