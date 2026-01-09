2026. január 9. péntek Marcell
New York, 2023. november 6.Donald Trump volt amerikai elnök az ellene és két gyermeke ellen csalás vádjával indított polgári per tárgyalásán New York állam Legfelsõbb Bíróságának tárgyalótermében 2023. november 6-án. A volt elnök,
Világ

Trumpnál betelt a pohár: brutális csapásra készül Putyin ellen

Pénzcentrum
2026. január 9. 11:42

Hónapok óta nem mozdulnak előre az ukrajnai háborút lezáró tárgyalások, és egyre több jel utal arra, hogy Donald Trump elvesztette türelmét Vlagyimir Putyinnal szemben, írja a Portfolio a Handelsblattra hivatkozva.

Az Egyesült Államok elnöke kész lehet támogatni egy kétpárti, átfogó szankciós csomagot Oroszország ellen, miután az amerikai hatóságok lefoglaltak két, az orosz árnyékflottához tartozó olajszállító tankert. A tervezet akár már a jövő héten a szenátus elé kerülhet.

Lindsey Graham republikánus szenátor szerint Trump egy zárt ajtók mögötti egyeztetésen jelezte: elvben támogatja azt a szankciós csomagot, amely 500 százalékos amerikai vámot vetne ki az orosz energia még megmaradt vásárlóira. A javaslat különlegessége, hogy nemcsak Moszkvát, hanem azokat az országokat is szankcionálná – például Kínát vagy Indiát –, amelyek energiaimportjukon keresztül közvetve finanszírozzák az orosz háborús erőfeszítéseket.

A Graham és Richard Blumenthal demokrata szenátor által már 2025 áprilisában benyújtott törvénycsomag az eddigi legagresszívebb gazdasági nyomásgyakorlást irányozza elő Oroszország ellen. A vámok ráadásul 90 naponként automatikusan tovább emelkedhetnének, amíg az érintett országok nem hagynak fel az orosz energiahordozók vásárlásával.

Neil Melvin, a londoni Royal United Services Institute elemzője szerint Trump felismerte, hogy a tűzszüneti tárgyalások előmozdításához keményebb eszközökre van szükség. Közben az amerikai elnök különmegbízottjai párhuzamos egyeztetéseket folytatnak Moszkvával, Kijevvel és az Európai Unióval egy esetleges békemegállapodásról.

Az elmúlt hónapok eseményei több szakértő szerint látványosan jelzik Oroszország globális befolyásának gyengülését. Moszkva érdemi reakció nélkül nézte végig szövetségesei bukását Szíriában és Venezuelában, valamint az amerikai csapásokat Irán ellen is. Elemzők úgy látják, Putyin mozgásterét jelentősen beszűkíti az ukrajnai háború, miközben Trump egyre aktívabb külpolitikája újabb kihívás elé állítja a Kremlt.

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az új amerikai másodlagos szankciók célja az lenne, hogy elapasszák Oroszország alternatív bevételi forrásait, és ellehetetlenítsék a nyugati korlátozások kijátszását. A csökkenő olajárak és a friss amerikai intézkedések együttesen tovább növelhetik a nyomást Moszkván, miközben Washington egyre keményebb eszközökkel próbálja rákényszeríteni Putyint az ukrajnai háború lezárására.

Címlapi kép: Eduardo Munoz, MTI/MTVA 
