Érik a fordulat a magyar-amerikai kapcsolatokban: kemény szankciókat lengetett be Washington, visszaüthet az Ukrajna elleni vétó

2026. március 27. 09:41

Egy új amerikai törvényjavaslat komoly diplomáciai feszültséget vetít előre Washington és Budapest között: kétpárti szenátorok olyan szankciócsomagot készítettek elő, amely a magyar kormány legfelsőbb köreiben is érezhető következményekkel járhat, ha Magyarország továbbra is gátolja Ukrajna támogatását és fenntartja orosz energiafüggőségét.

Két amerikai szenátor olyan törvényjavaslat benyújtására készül, amely pénzügyi szankciókkal és vízumtilalommal sújtaná azokat a magas rangú magyar tisztviselőket, akik akadályozzák Ukrajna támogatását, vagy aktívan részt vesznek az orosz energiahordozók beszerzésében.

A Financial Times értesülései szerint a törvénytervezetet a demokrata Jeanne Shaheen és a republikánus Thom Tillis dolgozta ki. A "Block Putyin" elnevezésű jogszabály elfogadása esetén arra kötelezné Donald Trump amerikai elnököt, hogy léptesse életbe a büntetőintézkedéseket az érintett magyar kormányzati szereplőkkel szemben. Bár a javaslat a legfelsőbb vezetésre fókuszál, az újság által megismert szöveg Orbán Viktort név szerint nem említi a szankciók célpontjaként.

A törvényt előkészítő politikusok korábban is élesen bírálták Európa orosz energiától való függőségét. Thom Tillis a javaslat kapcsán hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek egységesen ki kell állniuk Ukrajna mellett. Hozzátette: el kell vágniuk azokat a forrásokat is, amelyekből Oroszország a háborút finanszírozza.

A republikánus szenátor rámutatott, hogy a törvény felelősségre vonná a magyar döntéshozókat. Ugyanakkor lehetőséget is adna Magyarországnak, hogy visszatérjen a szövetségi rendszerbe, amennyiben leépíti orosz energiafüggőségét, és felhagy Kijev támogatásának blokkolásával.

A tervezet híre egy olyan meg nem erősített sajtóértesülés idején látott napvilágot, miszerint JD Vance amerikai alelnök közvetlenül a választások előtt Magyarországra látogatott volna. Jeanne Shaheen szenátor erre reagálva úgy fogalmazott: nehezen tartja hihetőnek, hogy Vance politikai hátszelet biztosítson egy olyan kormánynak, amely továbbra is hozzájárul az orosz háborús gépezet finanszírozásához.
