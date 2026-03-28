2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Szikla dómja egy iszlám szentély, amely a jeruzsálemi Óvárosban, a Templom-hegyen található. Az i. sz. 7. század végén épült. Ez a legrégebbi fennmaradt iszlám emlékmű, és a szikla, amelyre a szentélyt építették, mind a muszlimok, mi
Világ

Megtörtént, amitől sokan rettegtek: váratlan irányból zúdítottak ballisztikus rakétákat a közel-keleti államra

Pénzcentrum
2026. március 28. 10:33

A jemeni húszi lázadók az iráni háború február végi kitörése óta először indítottak ballisztikus rakétákat Izrael ellen. Az izraeli légvédelem a támadást sikeresen elhárította, személyi sérülés nem történt. Az incidenssel azonban Jemen áttételesen ismét bevonódott a szélesedő közel-keleti konfliktusba.

A Times of Israel beszámolója szerint szombat reggel légvédelmi szirénák szólaltak meg Dél-Izraelben, Beér-Seva városában és annak térségében. A riasztást a Jemen felől érkező ballisztikus rakéták váltották ki. A hadsereg tájékoztatása alapján az izraeli légvédelmi rendszerek még a becsapódás előtt elfogták a rakétákat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Irán által támogatott húszik Jemen jelentős részét és a Vörös-tenger bejáratát is ellenőrzésük alatt tartják. A lázadócsoport tavaly novemberben kezdte el lőni Izraelt, valamint fegyveres támadásokat indított a Szuezi-csatorna felé tartó kereskedelmi hajók ellen. Ezek az akciók az Izrael és a palesztin Hamász közötti, tavaly novemberi tűzszünet idejére átmenetileg alábbhagytak.

Irán térségbeli szövetségeseként a lázadók a február 28-án kirobbant konfliktus óta most először hajtottak végre újabb csapásmérési kísérletet Izrael ellen.
Címlapkép: Getty Images
#világ #konfliktus #támadás #izrael #irán #háború #rakéta #hamasz #Közel-Kelet #izraeli-iráni háború #légvédelem

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
11:04
10:33
10:02
09:29
09:06
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 28.
Súlyos tavasz vár a magyar kertesház-tulajokra: bőszen fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2026. március 27.
Hiába dönt rekordokat a magyar turizmus: ez égetően hiányzik Budapestről, valamit lépni kell
2026. március 27.
Tömegével mondanak le a méregdrága okostelefonokról a magyarok: kiderült, mit vesznek helyettük
2026. március 27.
Tarolt a Lidl filléres terméke: méregdrága vetélytársait verte a teszten - egy rossz választásból komoly baj lehet
2026. március 27.
Tényleg a magyar védett árakon a legolcsóbb a tankolás? Csúnya világ jöhet az árstop után: ez mindenkinek fájni fog
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 28. szombat
Gedeon, Johanna
13. hét
Március 28.
A Föld órája
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankgarancia
A bankok vállalják ügyfeleikért, ezzel lehetővé téve számukra, hogy egy másik banktól hitelt kapjanak. Ezt a kötelezettségét a bankszerződésben vállalja, pontosan meghatározva, milyen feltételek teljesülése esetén hívható az le. A bankgaranciáért fizetni kell, általában az adósság összegére vetítve évi 26%-ba kerül. Legfőképp vállalkozások veszik igénybe a bankok garanciáit. Ami egy visszavonhatatlan fizetési ígéret a hitelintézet részéről, amennyiben az ügyfél nem a szerződésnek megfelelően teljesít. A szállító cégeknek így csökken a kockázata. Főleg a nemzetközi kereskedelemben fontos, de a hazai körbetartozások miatt itthon is egyre népszerűbb a magas díjak ellenére is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
EZT OLVASTAD MÁR?
