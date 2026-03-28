Ne felejtsd el, vasárnap ismét óraátállítás lesz, 2026-ban március 29-én hajnalban kell átállítani az órákat.
Megtörtént, amitől sokan rettegtek: váratlan irányból zúdítottak ballisztikus rakétákat a közel-keleti államra
A jemeni húszi lázadók az iráni háború február végi kitörése óta először indítottak ballisztikus rakétákat Izrael ellen. Az izraeli légvédelem a támadást sikeresen elhárította, személyi sérülés nem történt. Az incidenssel azonban Jemen áttételesen ismét bevonódott a szélesedő közel-keleti konfliktusba.
A Times of Israel beszámolója szerint szombat reggel légvédelmi szirénák szólaltak meg Dél-Izraelben, Beér-Seva városában és annak térségében. A riasztást a Jemen felől érkező ballisztikus rakéták váltották ki. A hadsereg tájékoztatása alapján az izraeli légvédelmi rendszerek még a becsapódás előtt elfogták a rakétákat.
Az Irán által támogatott húszik Jemen jelentős részét és a Vörös-tenger bejáratát is ellenőrzésük alatt tartják. A lázadócsoport tavaly novemberben kezdte el lőni Izraelt, valamint fegyveres támadásokat indított a Szuezi-csatorna felé tartó kereskedelmi hajók ellen. Ezek az akciók az Izrael és a palesztin Hamász közötti, tavaly novemberi tűzszünet idejére átmenetileg alábbhagytak.
Irán térségbeli szövetségeseként a lázadók a február 28-án kirobbant konfliktus óta most először hajtottak végre újabb csapásmérési kísérletet Izrael ellen.
Történelmi alkut köthet Trump: kiderült a titkos terv, amivel megakadályoznák egy újabb atomhatalom születését
Bár a háttérben, közvetítőkön keresztül már zajlanak az egyeztetések, Washington végső célja egy átfogó megállapodás megkötése és Teherán atomprogramjának megfékezése.
Érik a fordulat a magyar-amerikai kapcsolatokban: kemény szankciókat lengetett be Washington, visszaüthet az Ukrajna elleni vétó
A törvényt előkészítő politikusok korábban is élesen bírálták Európa orosz energiától való függőségét.
Tényleg kezd fogyni Oroszország pénze? Oligarcháitól kér "önkéntes adományt" a háború folytatásához Putyin
Vlagyimir Putyin egy zárt körű találkozón arra kérte az orosz üzleti élet vezetőit, hogy önkéntes hozzájárulásokkal támogassák az állami költségvetést.
Kockázatos fegyvert vetett be az olaj ellen a világ egyik legnagyobb gazdasága: ez a váratlan húzás mindent a feje tetejére állíthat
Kínában mára megtorpant a közlekedési célú olajfelhasználás növekedése.
Így restaurálja Putyin a szovjet-típusú diktatúrát: már a külföldi filmekre is kvótarendszert vezetnek be az oroszok
Az orosz filmpiac szigorításával párhuzamosan egy helyi bíróság betiltotta a Senki tanár úr Putyin ellen című dokumentumfilmet.
A Pentagon tervei között stratégiai szigetek és olajszállító hajók elfoglalása, valamint nukleáris létesítmények bombázása is szerepel.
A Pentagon fontolóra vette, hogy az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányok egy részét, köztük a légvédelmi rakétákat a Közel-Keletre irányítja át.
A magyar intézkedés valódi veszélye a hazai gazdasági és diplomáciai hatásokban rejlik.
Az Egyesült Államokban bíróság elé álló Nicolás Maduro ügyében kulcsszerepet kap a narkoterrorizmus elleni törvény.
Bár az amerikai elnök már a következő nagy politikai kihívást keresi, a környezete megosztott a folytatást illetően.
Az incidens lakatlan területen történt, így sem személyi sérülést, sem anyagi kárt nem okozott
Riadót fújt Zelenszkij: komoly figyelmeztetést küldött az ukrán elnök, megint trükközhetnek az oroszok
Zelenszkij szerint a szankciók feloldásával nyert pénzt az oroszok visszaforgatják a háborúba.
Tényleg semmi rémény nincs a békére? Megszólalt Teherán Trump bejelentése után, ez nem lesz egyszerű menet
Irán jelenleg vizsgálja az amerikai tűzszüneti javaslatot, miközben a lassan négy hete tartó háború gazdasági és humanitárius következményei világszerte egyre súlyosabbá válnak.
Brutális élelmiszerdrágulás közeleg a közel-keleti háború miatt: ezek az országok lehetnek a legnagyobb vesztesei
Az európai termelés már a 2022-es energiaválság idején megcsappant a magas földgázárak miatt,
A katasztrófavédelem közleményében arra kér mindenkit, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális meteorológiai helyzetről.
Lépett az ázsiai szuperhatalom: alattomos módszerrel használják ki az Egyesült Államok lekötöttségét
Tajvan egyre jobban tart attól, hogy Kína a saját javára fordítja az Egyesült Államok közel-keleti lekötöttségét.
Az Egyesült Államok több ezer katonát készül a Közel-Keletre vezényelni a konfliktus eszkalációja közepette, írta a Reuters amerikai tisztviselőkre hivatkozva.
Az iráni vezetés szerint Washington valójában nem tárgyal senkivel, és a diplomáciai kommunikáció inkább politikai eszköz.
