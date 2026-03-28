Megtörtént, amitől sokan rettegtek: váratlan irányból zúdítottak ballisztikus rakétákat a közel-keleti államra

A jemeni húszi lázadók az iráni háború február végi kitörése óta először indítottak ballisztikus rakétákat Izrael ellen. Az izraeli légvédelem a támadást sikeresen elhárította, személyi sérülés nem történt. Az incidenssel azonban Jemen áttételesen ismét bevonódott a szélesedő közel-keleti konfliktusba.

A Times of Israel beszámolója szerint szombat reggel légvédelmi szirénák szólaltak meg Dél-Izraelben, Beér-Seva városában és annak térségében. A riasztást a Jemen felől érkező ballisztikus rakéták váltották ki. A hadsereg tájékoztatása alapján az izraeli légvédelmi rendszerek még a becsapódás előtt elfogták a rakétákat.

Az Irán által támogatott húszik Jemen jelentős részét és a Vörös-tenger bejáratát is ellenőrzésük alatt tartják. A lázadócsoport tavaly novemberben kezdte el lőni Izraelt, valamint fegyveres támadásokat indított a Szuezi-csatorna felé tartó kereskedelmi hajók ellen. Ezek az akciók az Izrael és a palesztin Hamász közötti, tavaly novemberi tűzszünet idejére átmenetileg alábbhagytak.

Irán térségbeli szövetségeseként a lázadók a február 28-án kirobbant konfliktus óta most először hajtottak végre újabb csapásmérési kísérletet Izrael ellen.