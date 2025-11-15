2025. november 15. szombat Albert, Lipót
Phoenix, 2024. június 7.Donald Trump volt amerikai elnök, a Republikánus Párt elnökjelöltje beszél a választási gyûlésén az arizonai Phoenixben 2024. június 6-án. Az elnökválasztást november 5-én tartják az Egyesült Államokban.MTI
Világ

Elképesztő jogi háború: brutális összegre akarja perelni Trump a BBC-t

Pénzcentrum
2025. november 15. 12:27

Donald Trump bejelentette, hogy 1 és 5 milliárd dollár közötti összegre pereli be a BBC-t egy beszédének manipulatív szerkesztése miatt, amit a Panorama című műsorban sugároztak, számolt be a Sky News.

Az amerikai elnök szombat éjjel az Air Force One fedélzetén erősítette meg, hogy jogi lépéseket tesz a brit közszolgálati műsorszolgáltató ellen. "Bepereljük őket egymilliárd (792 millió font) és ötmilliárd dollár (3,79 milliárd font) közötti összegre, valószínűleg a jövő héten" - nyilatkozta újságíróknak.

"Meg kell tennünk, ők maguk is elismerték, hogy csaltak. Megváltoztatták a számból elhangzó szavakat" - tette hozzá Trump.

A GB News-nak adott külön nyilatkozatában Trump kijelentette: "Nem keresem a pereket, de úgy gondolom, kötelességem ezt megtenni. Ez annyira felháborító volt. Ha nem tesszük meg, nem akadályozzuk meg, hogy másokkal is megtörténjen."

Trump ügyvédei 1 milliárd dolláros (759 millió font) kártérítéssel fenyegetőztek.

A vita középpontjában a BBC által szerkesztett, 2021. január 6-i Trump-beszéd áll, amelyet egy dokumentumfilmben sugároztak tavaly, az amerikai választások előtti héten. A műsorban úgy vágták össze az elnök beszédének részleteit, mintha arra buzdította volna támogatóit, hogy vele együtt vonuljanak a Capitoliumhoz és "harcoljanak".

A botrány következtében mind Tim Davie, a BBC vezérigazgatója, mind Deborah Turness, a BBC News vezérigazgatója lemondott pozíciójáról.

A BBC csütörtökön hivatalosan is bocsánatot kért az elnöktől, elismerve, hogy "hibás döntés" volt a szerkesztés, és a műsort "ebben a formában nem sugározzák többé a BBC egyetlen platformján sem". A műsorszolgáltató ugyanakkor hozzátette, hogy "határozottan nem ért egyet azzal, hogy alapja lenne egy rágalmazási pernek".

Jogi szakértők szerint Trump nehézségekbe ütközne, ha az Egyesült Királyságban vagy az Egyesült Államokban bíróság elé vinné az ügyet. Az Egyesült Királyságban a rágalmazási perek indítására vonatkozó határidő már lejárt, mivel a dokumentumfilmet 2023 októberében sugározták, ami több mint egy éve történt. Emellett a rágalmazási kártérítések ritkán haladják meg a 100 000 fontot (132 000 dollárt) az Egyesült Királyságban.

Mivel a dokumentumfilmet nem vetítették az Egyesült Államokban, nehéz lenne bizonyítani, hogy az amerikaiak rosszabb véleménnyel lennének az elnökről egy olyan műsor miatt, amelyet nem is láthattak.

A BBC közölte, hogy vizsgálja a The Telegraph által közzétett újabb állításokat is, miszerint a Newsnight című műsora szintén szelektíven szerkesztette ugyanannak a beszédnek a felvételeit egy 2022 júniusában sugárzott riportban.

Címlapi kép: Allison Dinner, MTI/MTVA
#BOTRÁNY #per #egyesült államok #világ #média #donald trump #egyesült királyság #rágalmazás #BBC

