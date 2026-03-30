Filmbe illő akció: világhírű festményeket loptak el néhány perc leforgása alatt, a kár több millió euró
Renoir, Cézanne és Matisse festményeit lopták el egy észak-olaszországi múzeumból március 22-én. A rablás alig három percig tartott, a tettesek pedig összesen mintegy 9 millió euró értékű műkinccsel menekültek el, számolt be a BBC.
Négy maszkos férfi hatolt be a Parma közelében található Magnani Rocca Alapítvány villájába. A betörők három képet vittek magukkal: egy Pierre-Auguste Renoir, egy Paul Cézanne, valamint egy Henri Matisse alkotást. A rendőrség szerint a banda szervezetten és felkészülten hajtotta végre az akciót.
A tettesek a Villa dei Capolavori főbejáratán keresztül jutottak be az épületbe, majd az első emeleti francia teremből emelték el a festményeket. A riasztórendszer megszólalása akadályozta meg őket abban, hogy további műveket is elvigyenek. Az alapítvány közleménye szerint a rablók eredetileg több képet is zsákmányolni akartak. A helyszínről végül egy kerítésen átmászva menekültek el.
Az ellopott festmények becsült összértéke mintegy 9 millió euró. Ebből egyedül a Renoir-mű értéke 6 millió eurót tesz ki. Ez az eset az utóbbi évek egyik legjelentősebb olaszországi műkincslopása. A különösen értékes darabok közé tartozik a Cézanne-akvarell is, a posztimpresszionista mester ugyanis csak élete utolsó éveiben fordult e technika felé, így ez az alkotás ritkaságnak számít.
A rablás március 22-én történt, de a nyilvánosság csak vasárnap értesült róla. A nyomozást az olasz csendőrség és a bolognai kulturális örökségvédelmi egység folytatja. A Magnani Rocca Alapítvány Luigi Magnani zeneszerző és műgyűjtő 1984-es halála után jött létre. A családi villában kialakított gyűjtemény azóta működik múzeumként.
