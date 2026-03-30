Filmbe illő akció: világhírű festményeket loptak el néhány perc leforgása alatt, a kár több millió euró

Pénzcentrum
2026. március 30. 12:16

Renoir, Cézanne és Matisse festményeit lopták el egy észak-olaszországi múzeumból március 22-én. A rablás alig három percig tartott, a tettesek pedig összesen mintegy 9 millió euró értékű műkinccsel menekültek el, számolt be a BBC.

Négy maszkos férfi hatolt be a Parma közelében található Magnani Rocca Alapítvány villájába. A betörők három képet vittek magukkal: egy Pierre-Auguste Renoir, egy Paul Cézanne, valamint egy Henri Matisse alkotást. A rendőrség szerint a banda szervezetten és felkészülten hajtotta végre az akciót.

A tettesek a Villa dei Capolavori főbejáratán keresztül jutottak be az épületbe, majd az első emeleti francia teremből emelték el a festményeket. A riasztórendszer megszólalása akadályozta meg őket abban, hogy további műveket is elvigyenek. Az alapítvány közleménye szerint a rablók eredetileg több képet is zsákmányolni akartak. A helyszínről végül egy kerítésen átmászva menekültek el.

Kapcsolódó cikkeink:

Az ellopott festmények becsült összértéke mintegy 9 millió euró. Ebből egyedül a Renoir-mű értéke 6 millió eurót tesz ki. Ez az eset az utóbbi évek egyik legjelentősebb olaszországi műkincslopása. A különösen értékes darabok közé tartozik a Cézanne-akvarell is, a posztimpresszionista mester ugyanis csak élete utolsó éveiben fordult e technika felé, így ez az alkotás ritkaságnak számít.

A rablás március 22-én történt, de a nyilvánosság csak vasárnap értesült róla. A nyomozást az olasz csendőrség és a bolognai kulturális örökségvédelmi egység folytatja. A Magnani Rocca Alapítvány Luigi Magnani zeneszerző és műgyűjtő 1984-es halála után jött létre. A családi villában kialakított gyűjtemény azóta működik múzeumként.
#rablás #múzeum #bűncselekmény #olaszország #nyomozás #kultúra #világ #festmény #bűnügy #művészet #bűnügyi hírek

NEKED AJÁNLJUK
Meghalt Nádasdy Ádám

Meghalt Nádasdy Ádám

Nádasdy Ádám, a magyar nyelv és irodalom egyik legmeghatározóbb alakja 79 éves korában elhunyt.

FRISS HÍREK
Több friss hír
12:44
12:34
12:20
12:16
12:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 30.
Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - súlyos fertőzés lehet a vége
2026. március 29.
Óriási pilates lázban ég Magyarország: gombamód nyílnak a stúdiók, vagyonokat költenek rá az emberek - mi kerül ezen ennyibe?
2026. március 30.
Észrevétlenül férkőzött be a magyarok életébe a mesterséges intelligencia: egy nagyszabású hazai kutatás most minden titokra fényt derít
2026. március 30.
Szigorítás jöhet a hazai jogosítványoknál: ha meglépik, ilyen autókat többé nem lehet majd vezetni
2026. március 30.
Hihetetlen, milyen lehetőségeket hagytak elúszni a befektetők a Cápák között fináléjában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 30. hétfő
Zalán
14. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kemény kijelentést tett Ursula von der Leyen az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelről: erre számíthat Zelenszkij
2
4 napja
Most érkezett! Drón robbant fel a szomszédban: nincs mese, mi sem kerülhetjük el ezt?
3
6 napja
Félelmetes terven dolgoznak a kínai hajók az óceán mélyén: a szakértők szerint már a harcteret építik
4
2 napja
Mindenkit megtéveszt a rettegett olajhatalom: lerántották a leplet Irán gyengepontjáról, ez döntheti el a háborút?
5
1 hete
Végre megnyitották a csapokat: újraindult a kulcsfontosságú gázszállítás
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 30. 11:42
Észrevétlenül férkőzött be a magyarok életébe a mesterséges intelligencia: egy nagyszabású hazai kutatás most minden titokra fényt derít
Pénzcentrum  |  2026. március 30. 10:53
Ilyen lottó még sosem volt Magyarországon: ledobta a bombát a Szerencsejáték, elképesztő, hogyan lehet nyerni az új szelvényekkel
Agrárszektor  |  2026. március 30. 12:32
Csendben óriásit romlott a magyar egyenleg: ez okozta az elcsúszást