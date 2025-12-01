2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
A BÁV ART Aukciósház és Galéria kétnapos, 79. Művészeti aukciójának második napja a MOM Kulturális Központban 2022. május 17-én.
Világ

Elkelt a festmény, amelyről mindenki azt hitte, hogy eltűnt: senki sem számított ekkora vételárra

Pénzcentrum
2025. december 1. 14:16

Egy több mint 400 éve elveszettnek hitt Rubens-festmény 2,3 millió euróért kelt el egy franciaországi árverésen, jelentősen meghaladva a kikiáltási árat, írta a The Guardian.

Jean-Pierre Osenat aukciósháza vasárnap értékesítette a barokk mester, Peter Paul Rubens 1613-ban készült, a keresztre feszített Jézust ábrázoló alkotását. A festményt maga Osenat fedezte fel tavaly egy párizsi villában, miközben az ingatlant előkészítette eladásra.

Az árverező korábban "mesterműnek" nevezte a képet, amely szerinte akkor készült, amikor a 17. századi flamand festő "tehetsége csúcsán állt". A vételár a különböző díjakkal és jutalékokkal együtt végül 2,94 millió euróra emelkedett.

A festményről nagyon keveset tudtak a szakértők - csupán annyit, hogy Rubens egyik kortársa metszetet készített róla. Későbbi művészettörténészek leírták ezt a metszetet, és anélkül, hogy látták volna az eredeti festményt, katalogizálták annak létezését.

Kapcsolódó cikkeink:

A képet a 19. században William-Adolphe Bouguereau francia akadémikus festő vásárolta meg, majd családjában öröklődött tovább. A festmény hitelességét Nils Büttner német művészettörténész, a flamand barokk elismert szakértője igazolta.

Büttner az árverés előtt elmondta, hogy bár Rubens gyakran festett keresztre feszítést, ritkán ábrázolta "a kereszten függő Krisztust halott testként". "Ez az egyetlen olyan festmény, amely a Krisztus oldalsebéből kifolyó vért és vizet ábrázolja, amit Rubens csak egyszer festett meg."

A festmény eredetiségét röntgenvizsgálatokkal és pigmentelemzéssel is igazolták. Osenat szerint "ez a barokk festészet kezdete, amely egy magányos, fénylő, keresztre feszített Krisztust ábrázol, aki élénken kiemelkedik a sötét és fenyegető égbolt előtt".

A 105,5 x 72,5 cm-es alkotás valószínűleg magángyűjtő számára készült, annak ellenére, hogy Rubens számos művet alkotott az egyház megrendelésére is.

Címlapi kép: MTI/Mohai Balázs
