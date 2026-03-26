Nagyon rosszul járhatnak az ukránok: Irán babrálhat ki velük, vajon ebből hogy jönnek ki?

2026. március 26. 15:44

A Pentagon fontolóra vette, hogy az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányok egy részét, köztük a légvédelmi rakétákat a Közel-Keletre irányítja át. Erre az Irán elleni háború miatt megnövekedett hadianyagigény fedezése miatt lenne szükség. Eközben az is kérdésessé vált, hogy Washington valójában mire költi az európai szövetségesek által Ukrajna légvédelmére szánt milliárdokat - számolt be a Washington Post.

A lap értesülései szerint az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) a háború eddigi négy hete alatt több mint 9000 iráni célpontot támadott. Ez rendkívüli mértékben megterhelte az amerikai készleteket. Az átirányítandó fegyverek között olyan elfogórakéták is szerepelnek, amelyeket egy tavaly indított NATO-program, a PURL keretében szereztek volna be Ukrajna számára. Ez a kezdeményezés biztosítja Kijev szinte teljes légvédelmét, beleértve a Patriot-rendszereket is. A programra eddig mintegy 4 milliárd dollárt fordítottak.

Az Egyesült Államok már megkezdte a világ különböző pontjain állomásozó Patriot- és THAAD-rendszereinek áttelepítését a CENTCOM műveleti területére. Ennek célja a közel-keleti amerikai bázisok védelme az iráni rakétatámadásokkal szemben.

Felmerült egy olyan forgatókönyv is, amely szerint Washington továbbra is szállítana fegyvereket Ukrajnának, de a légvédelmi rakétákat kivenné a csomagból. A források szerint jelenleg "élénk vita" zajlik arról, hogy pontosan mennyi hadianyag jusson Kijevnek.

Hivatalosan minden érintett fél nyugalmat sugároz. A NATO közölte, hogy nem tud fennakadásokról, és a hadianyag folyamatosan áramlik Ukrajnába. Olga Sztefanyisina washingtoni ukrán nagykövet úgy fogalmazott: megérti a "jelentős bizonytalanság időszakát", és az utóbbi hetekben minden fennakadást sikerült rendezni. A színfalak mögött azonban az európai szövetségesek aggódnak. Egy névtelenséget kérő tisztviselő szerint az amerikaiak "szó szerint elégetik a muníciójukat", ezért kérdésessé vált, hogy a jövőben mennyit tudnak majd biztosítani.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az amerikai hadiipar nem tudta az iráni háború támasztotta igényeknek megfelelően felpörgetni a termelést. Donald Trump elnök 200 milliárd dolláros többletkeretet kért a védelmi tárca számára. A kongresszus egyébként januárban már jóváhagyott egy 400 millió dolláros keretösszeget, amelyet kifejezetten az Ukrajnának szánt fegyverek gyártására különítettek el.

A Washington Post birtokába jutott egy feljegyzés, amelyet a Pentagon küldött a kongresszusnak. Ebből kiderül, hogy az Ukrajnának szánt európai forrásokat az amerikai hadiipar fejlesztésére fordították. Ez az a cél, amelyre elvileg a kongresszus által megszavazott 400 millió dollárnak is szolgálnia kellett volna. Egy másik dokumentum szerint az európaiak által biztosított összegekből 750 millió dollárt nem az ukrajnai fegyverszállításokra, hanem az amerikai hadikészletek feltöltésére kívánnak felhasználni. Az egyik tisztviselő a lapnak nyilatkozva megjegyezte: egyáltalán nem világos, hogy az európai országok tisztában vannak-e azzal, mire költik a pénzüket.
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 26.
Félmilliós fizetéssel csábítja a jelentkezőket hazánk egyik legnagyobb vállalata: a legjobb, hogy még tapasztalat sem kell hozzá
2026. március 25.
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
2026. március 26.
Rengeteg magyar település meglépte a dolgot: ezzel a csodakártyával akár féláron is vásárolhatsz
2026. március 26.
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: döbbenet, ami történik, nagyon gyorsan terjed a kíméletlen kopasztás
2026. március 26.
Kiderült a kőkemény igazság a forintról: eljött az idő a 100 ezres bankó bevezetésére - mit fog lépni az MNB?
1
6 napja
Kemény kijelentést tett Ursula von der Leyen az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelről: erre számíthat Zelenszkij
2
1 hete
Elszakadt a cérna Donald Trump-nál: kimondta, amitől sokan féltek - kiléphet az USA a NATO-ból?
3
5 napja
Végre megnyitották a csapokat: újraindult a kulcsfontosságú gázszállítás
4
1 hete
Egyre biztosabb: rekordsebességgel csatlakozhat az Európai Unióhoz a világ egyik leggazdagabb országa
5
1 hete
Újabb delegáció indul a Barátság vezetékhez: vizsgálódik Brüsszel, hamarosan újra érkezhet kőolaj Magyarországra
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 26. 16:44
Hatalmas hiány lehet ebből a kritikus alkatrészből a háború miatt: nagyon gyorsan lépni kellene
Pénzcentrum  |  2026. március 26. 16:13
Közeleg a legvégső amerikai támadás Irán ellen: ez mindent végleg eldönthet
Agrárszektor  |  2026. március 26. 16:27
Új őrület hódít a magyarok körében: sokan már ezt eszik tyúktojás helyett